Вы смываете это каждый день — и даже не подозреваете, как это разрушает трубы

Недвижимость

Каждый день люди совершают привычные действия, не задумываясь о последствиях. Одно из них — использование унитаза как мусорного ведра. На первый взгляд, кажется, что вода всё смоет без следа, но именно эта уверенность чаще всего приводит к поломкам и дорогостоящим ремонтам, об этом сообщает Malatec.

Унитаз
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Унитаз

Почему нельзя выбрасывать отходы в унитаз

Сантехники всё чаще сталкиваются с одной и той же проблемой — трубы забиваются из-за бытовых отходов, которые туда не должны попадать. Вопреки распространённому мнению, канализация не справляется с крупными частицами или продуктами, которые разбухают в воде. Даже небольшое количество мусора может стать причиной неприятного запаха, протечек и повреждения системы.

Многие уверены, что небольшие объёмы отходов безопасны, однако именно они становятся источником проблем. Еда, масло, салфетки и даже остатки моющих средств образуют плотные пробки, которые со временем превращаются в настоящий "цемент" внутри труб.

Самые опасные ошибки при использовании унитаза

1. Остатки пищи

Попытка избавиться от остатков еды через унитаз может закончиться засором. Частицы пищи оседают на стенках труб, гниют и выделяют неприятный запах. Особенно опасны жирные продукты — они быстро застывают, превращаясь в твёрдые комки, мешающие нормальному стоку воды.

2. Макароны и рис

Эти продукты кажутся безвредными, но при попадании в воду они увеличиваются в объёме и блокируют проход. Даже несколько ложек макарон или риса могут полностью перекрыть трубу, особенно если система старая и диаметр канализационного отверстия невелик.

3. Кофейная гуща

Из-за своей зернистой структуры кофейная гуща скапливается в изгибах труб и действует как абразив. Она не растворяется в воде и создаёт эффект песчаной пробки. Кроме того, она может вступать в реакцию с другими отходами, усиливая неприятный запах.

4. Масло и жир

Многие полагают, что жидкое масло не повредит системе. Но при охлаждении оно застывает и образует плотные сгустки, на которых оседают другие частицы. Через несколько недель образуется плотная плёнка, которую невозможно удалить без специального оборудования.

5. Моющие средства и растворители

Агрессивная химия разрушает внутреннее покрытие труб и способствует образованию микротрещин. Со временем эти повреждения приводят к протечкам и дорогостоящему ремонту. Особенно опасно сливать средства, содержащие кислоты, спирты и щёлочь.

6. Кипяток

Резкая смена температуры — испытание для пластиковых труб. Горячая вода способна деформировать материал, вызывая микроскопические трещины, через которые начинает просачиваться влага. Это незаметно сначала, но через несколько месяцев может привести к аварии.

7. Туалетная бумага и влажные салфетки

Даже обычная бумага может стать причиной засора, особенно если она плотная или многослойная. Вода не успевает её полностью растворить, и образуется комок, застревающий в изгибах трубы.

Влажные салфетки ещё опаснее: они не предназначены для смыва, не разлагаются и часто становятся причиной серьёзных поломок.

Плюсы и минусы бытовых привычек при использовании унитаза

Понимание того, что можно и нельзя смывать, помогает предотвратить серьёзные проблемы. Однако у каждого подхода есть свои стороны.

Плюсы правильного использования:

  • Продлевается срок службы сантехники.

  • Отсутствуют неприятные запахи и протечки.

  • Не требуется частая прочистка труб.

Минусы неправильных привычек:

  • Высокий риск засоров и повреждений.

  • Дорогой ремонт и возможное затопление соседей.

  • Нарушение экологических норм при попадании химии в сточные воды.

Соблюдение элементарных правил помогает избежать проблем, а профилактика обходится значительно дешевле, чем ремонт после аварии.

Сравнение: что можно и что нельзя смывать

Для удобства запомните простое правило: всё, что не растворяется в воде — в унитаз не должно попадать.

Можно смывать:

  • Только воду и физиологические отходы.

  • Минимальное количество мягкой туалетной бумаги.

Нельзя смывать:

  • Еду, жир, кофе, волосы, бумажные полотенца.

  • Влажные салфетки, ватные диски, средства гигиены.

  • Масла, краску, бытовую химию и растворители.

Разница очевидна: безопасные для канализации вещества не оставляют следов и полностью растворяются в воде, тогда как любые плотные материалы остаются и оседают в трубах.

Советы по уходу за сантехникой

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил.

  1. Раз в неделю промывайте унитаз горячей (но не кипящей) водой с обычным средством для посуды.

  2. Не используйте хлорсодержащие препараты без необходимости — они портят резиновые уплотнители.

  3. Раз в месяц заливайте в слив специальное профилактическое средство для растворения жировых отложений.

  4. Проверяйте исправность бачка и сливного механизма — течь может указывать на внутреннюю поломку.

  5. Если вода уходит медленно — это первый сигнал начинающегося засора.

Регулярный уход не требует больших затрат, но существенно снижает риск поломок.

Популярные вопросы о правильном использовании унитаза

1. Можно ли смывать бумажные полотенца или салфетки?
Нет, они слишком плотные и не растворяются полностью в воде, создавая риск засора.

2. Разрешено ли сливать кипяток для прочистки?
Нежелательно. Кипяток способен повредить пластиковые трубы, вызывая деформацию и трещины.

3. Как понять, что труба засоряется?
Признак — вода уходит медленнее обычного, появляется неприятный запах или шум в сливе.

4. Поможет ли сода и уксус при профилактике засора?
Да, это безопасный способ прочистки, если использовать его не чаще одного раза в месяц.

5. Что делать, если засор уже произошёл?
Можно воспользоваться вантузом или специальным тросом, но при серьёзных проблемах лучше вызвать сантехника.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
