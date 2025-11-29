Новый год поднимет ставки: вторичка готовит поворот, которого не ждут ни продавцы, ни покупатели

В последние недели рынок "вторички" заметно оживился, и к декабрю ситуация становится особенно интересной. На стоимость квартир одновременно воздействуют сразу несколько факторов — от поведения покупателей до сезонных колебаний и политики банков. На этом фоне вопрос о том, сколько будут стоить квартиры под Новый год, волнует и тех, кто продаёт, и тех, кто готовится к покупке.
Средние цены по старой и Новой Москве, а также Подмосковью меняются неравномерно. Сегменты росли символично, но стабильно. При этом сами аналитики отмечают: цифры не отражают того, как меняется настроение покупателей.
Одним из ключевых явлений стали так называемые квартирные туристы — люди, которые активно посещают показы, но не спешат заключать сделки. Летом их стало особенно много, и к осени именно они повлияли на структуру спроса.
"Если в начале года и весной они составляли 15%…, с мая по сентябрь уже 30%, то в октябре доля выросла до 40%", — рассказал директор направления "Вторичный рынок" "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома.
Он отметил, что особенно оживлённым было движение в сегменте бизнес-класса — от 30 до 50 млн рублей. К осени это дало всплеск реальных сделок: примерно на 15% больше, чем год назад.
Покупатели стараются действовать на опережение. Пока депозиты приносят около 16% годовых, многие не торопятся, но срок вкладов заканчивается именно в декабре-январе, и этот момент может стать поворотным.
"Получается, люди ждут дохода от вклада, но в итоге заплатят больше за жильё", — добавил Сергей Шлома.
Дополнительное влияние оказывает ограниченность качественных объектов: современные квартиры с хорошим ремонтом уходят быстро, а старый фонд всё чаще становится балластом рынка.
По данным сервисов недвижимости, стоимость квадратного метра в крупных городах продолжает расти почти незаметно, оставаясь в пределах сезонной нормы. В целом эксперты ожидают, что декабрь станет спокойным месяцем, но с элементами роста в отдельных сегментах.
"Мы ожидаем сохранение текущих трендов… Небольшие колебания стоимости могут быть связаны с изменением структуры предложения", — отметил коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.
Перед праздниками активность обычно снижается: люди отвлекаются на подготовку к Новому году, а сделки переносят на январь. Впрочем, если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, рынок может получить ускорение уже после праздников.
"В январе 2026 года мы ожидаем оживление на рынке…", — добавил Евгений Белокуров.
Сегмент жилья до 10 лет показывает динамику выше новостроек — это связано с тем, что такие квартиры предлагают современную планировку, инфраструктуру и готовность к заселению без ожидания строительства.
|Сегмент
|Особенности спроса
|Прогноз динамики цен в декабре
|Факторы риска
|Бюджетный
|Высокая зависимость от ипотечных ставок
|0-1%
|Снижение спроса в праздники
|Средний
|Самый стабильный спрос
|1-2%
|Дефицит качественных объектов
|Премиальный
|Ориентация на инвестиции
|2-3%
|Непредсказуемость покупателей
Как выбрать квартиру на вторичке?
Сравнивайте объекты по состоянию, инфраструктуре, качеству дома и документам.
Что лучше: купить сейчас или после праздников?
Если нашли подходящее жильё - лучше действовать. После января спрос традиционно растёт.
Сколько стоит ремонт после покупки?
Минимальный косметический — от 5-7 тыс. рублей за метр, капитальный — от 12-15 тыс.
Главная тенденция проста: чем качественнее и современнее жильё, тем устойчивее его цена в конце года и тем выше вероятность роста уже в январе.
