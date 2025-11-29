Новый год поднимет ставки: вторичка готовит поворот, которого не ждут ни продавцы, ни покупатели

Стоимость квадратного метра на вторичке увеличится на 1–2% к началу декабря

В последние недели рынок "вторички" заметно оживился, и к декабрю ситуация становится особенно интересной. На стоимость квартир одновременно воздействуют сразу несколько факторов — от поведения покупателей до сезонных колебаний и политики банков. На этом фоне вопрос о том, сколько будут стоить квартиры под Новый год, волнует и тех, кто продаёт, и тех, кто готовится к покупке.

Что происходит на рынке осенью

Средние цены по старой и Новой Москве, а также Подмосковью меняются неравномерно. Сегменты росли символично, но стабильно. При этом сами аналитики отмечают: цифры не отражают того, как меняется настроение покупателей.

Одним из ключевых явлений стали так называемые квартирные туристы — люди, которые активно посещают показы, но не спешат заключать сделки. Летом их стало особенно много, и к осени именно они повлияли на структуру спроса.

"Если в начале года и весной они составляли 15%…, с мая по сентябрь уже 30%, то в октябре доля выросла до 40%", — рассказал директор направления "Вторичный рынок" "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома.

Он отметил, что особенно оживлённым было движение в сегменте бизнес-класса — от 30 до 50 млн рублей. К осени это дало всплеск реальных сделок: примерно на 15% больше, чем год назад.

Покупатели стараются действовать на опережение. Пока депозиты приносят около 16% годовых, многие не торопятся, но срок вкладов заканчивается именно в декабре-январе, и этот момент может стать поворотным.

"Получается, люди ждут дохода от вклада, но в итоге заплатят больше за жильё", — добавил Сергей Шлома.

Дополнительное влияние оказывает ограниченность качественных объектов: современные квартиры с хорошим ремонтом уходят быстро, а старый фонд всё чаще становится балластом рынка.

Каким будет декабрь: прогнозы и ожидания

По данным сервисов недвижимости, стоимость квадратного метра в крупных городах продолжает расти почти незаметно, оставаясь в пределах сезонной нормы. В целом эксперты ожидают, что декабрь станет спокойным месяцем, но с элементами роста в отдельных сегментах.

"Мы ожидаем сохранение текущих трендов… Небольшие колебания стоимости могут быть связаны с изменением структуры предложения", — отметил коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.

Перед праздниками активность обычно снижается: люди отвлекаются на подготовку к Новому году, а сделки переносят на январь. Впрочем, если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, рынок может получить ускорение уже после праздников.

"В январе 2026 года мы ожидаем оживление на рынке…", — добавил Евгений Белокуров.

Сегмент жилья до 10 лет показывает динамику выше новостроек — это связано с тем, что такие квартиры предлагают современную планировку, инфраструктуру и готовность к заселению без ожидания строительства.

Что произойдёт в разных сегментах

Бюджетный сегмент.

Рост минимальный — до 1%. При наплыве предложений возможна слабая коррекция вниз. Средний сегмент.

Эти квартиры уходят быстрее всего, поэтому возможен рост на 1-2%. Особенно хорошо держатся объекты с ремонтом и в удобных локациях. Премиальный сегмент.

Если появятся редкие инвестиционные лоты, рост может составить 2-3%. Но рынок чувствителен: любое снижение активности заморозит цены.

Сравнение сегментов вторичного рынка

Сегмент Особенности спроса Прогноз динамики цен в декабре Факторы риска Бюджетный Высокая зависимость от ипотечных ставок 0-1% Снижение спроса в праздники Средний Самый стабильный спрос 1-2% Дефицит качественных объектов Премиальный Ориентация на инвестиции 2-3% Непредсказуемость покупателей

Как действовать покупателю

Сравнить банки.

Использовать онлайн-калькуляторы ипотечных программ и сервисы вроде "Домклик" или "Сравни". Проверить район.

Перед выходом на сделку изучить инфраструктуру — от школ до качества дорог и парковок. Оценить ремонт.

При отсутствии ремонта учесть стоимость отделки: шпаклёвка, ламинат, сантехника, бытовая техника (плита, вытяжка). Просчитать коммунальные платежи.

Старый фонд может потребовать больших расходов. Проверить документы.

Использовать услуги юрпроверки на площадках объявлений.

Как выбрать квартиру на вторичке?

Сравнивайте объекты по состоянию, инфраструктуре, качеству дома и документам.

Что лучше: купить сейчас или после праздников?

Если нашли подходящее жильё - лучше действовать. После января спрос традиционно растёт.

Сколько стоит ремонт после покупки?

Минимальный косметический — от 5-7 тыс. рублей за метр, капитальный — от 12-15 тыс.

Главная тенденция проста: чем качественнее и современнее жильё, тем устойчивее его цена в конце года и тем выше вероятность роста уже в январе.