Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крем Nivea стал популярным ночным увлажняющим средством — Bovary
Конвертики из курицы с грибами запекают 30 минут
Странные реакции собак связаны с их сверхчувствительными органами — Sciencepost
Глубокое дыхание улучшает метаболизм — тренер Аникушина
Велик риск деформации веток от мокрого снега — АиФ
Специалисты подтвердили снижение ёмкости АКБ при отрицательных температурах
Антидепрессанты перевели часть фолликулов в фазу покоя — дерматологи
Караченцов и Поргина обвенчались после автокатастрофы
Вот как магазины манипулируют ценами — глава Комитета Госдумы по труду Нилов

Пятна вгрызаются в ковёр как хищник в добычу: 10 приёмов против самых упорных пятен

Красное вино и ягодные соки с ковра удаляются раствором белого уксуса
0:44
Недвижимость

Если на ковре появилось пятно — не спешите отчаиваться. Есть целый набор средств и приёмов, которые помогут справиться даже со стойкими загрязнениями. Главное — действовать правильно и оперативно.

Мужчина устал от уборки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина устал от уборки

Почему важно действовать сразу

Свежие пятна гораздо проще вывести: жидкость ещё не глубоко проникла в волокна, и пятно чаще всего удаётся убрать обычной салфеткой и тёплой водой. Если затянуть — придётся прибегать к более радикальным мерам, а результат может быть не идеальным. Поэтому, как только произошла неприятность — сразу промокните ковер, не растирая, и приступайте к чистке.

Но даже если пятно уже "засохло", есть шансы спасти ковёр — при условии, что вы выберете подходящий метод, а не растеряете ворс бездумным трением.

10 способов справиться с разными пятнами

  1. Воск от свечи.
    Когда капля воска застынет на ковре, положите сверху бумажное полотенце, а сверху прогладьте тёплым утюгом. Воск растает и впитается в бумагу — и пятно исчезнет без следа.
  2. Кофе.
    Свежую пролитую жидкость промокните чистой салфеткой и сразу промойте тёплой водой. Если пятно оставило тёмный след, можно попробовать раствор из белого уксуса (1 стакан уксуса на 3 стакана воды). Иногда процедуру придётся повторить несколько раз.
  3. Косметика (губная помада, лак для ногтей и др.).
    Остатки твёрдых косметических средств аккуратно соскребите тупой стороной ножа. Затем обработайте пятно медицинским спиртом или жидкостью для снятия лака без ацетона, промокните ватным тампоном и промойте тёплой водой. Этот способ поможет, если пятно ещё свежее.
  4. Красное вино или ягодный сок.
    Вино и соки — одни из самых капризных загрязнений. Чем быстрее вы отреагируете, тем выше шанс, что пятно исчезнет. Сначала промокните жидкость, затем обработайте пятно раствором уксуса. Если это не поможет — попробуйте специальные средства для чистки ковров.
  5. Жир, масло, соусы.
    Жирные пятна тяжело вывести, потому что масло глубоко проникает в ворс. В этом случае стоит сначала присыпать место крахмалом, тальком или пищевой содой, дать постоять 10-20 минут, чтобы порошок впитал жир. Потом пропылесосить, а оставшееся пятно протереть губкой, смоченной в спирте.
  6. Жевательная резинка.
    Ни в коем случае не пытайтесь оторвать её вручную — вы только повредите ворс. Зажмите пятно кубиком льда, чтобы резинка застыла, а затем аккуратно соскребите её шпателем или пластиковой лопаткой.
  7. Ягодные соки (например, клубничный, смородиновый).
    Аккуратно удалите мякоть, затем обработайте пятно смесью: 0,75 стакана медицинского спирта + 1 чайная ложка белого уксуса. После этого промойте ковёр холодной водой. При необходимости повторите.
  8. Томатный соус / кетчуп.
    Такие пятна особенно опасны на светлых коврах. Сразу после происшествия растворите 1 стакан столового уксуса в 3 стаканах воды и пропитайте этой смесью пятно. Если после этого остались бледно-коричневые разводы — добавьте каплю средства для мытья посуды. В завершение прополощите тёплой водой.
  9. Пиво.
    Хотя пятно от пива может быть почти незаметным, остатки сахара со временем притягивают пыль и грязь. Промокните место бумажным полотенцем, обработайте водой с каплей средства для мытья посуды, затем промойте тёплой водой и дайте ковру высохнуть (на воздухе или с помощью фена).

Когда домашней чистки может быть недостаточно

Если пятно очень старое, въевшееся глубоко, либо ваш ковёр сделан из деликатных материалов — домашние методы могут не справиться полностью. В таких случаях стоит рассмотреть профессиональную чистку: опытные мастера используют специальные средства и оборудование, которые намного эффективнее воздействуют на волокна ковра.

Полезные советы и рекомендации для самостоятельной чистки

  • Прежде чем применять любое средство — даже содовую пасту или раствор уксуса — сделайте тест на незаметном участке ковра, чтобы убедиться, что цвет не побледнеет. Так вы обезопасите ковер от неожиданной порчи.
  • Никогда не растирайте пятно — только промакивайте. Тереть — значит втирать загрязнение глубже, и вывести его потом будет гораздо сложнее.
  • После завершения чистки промойте участок чистой водой и дайте ковру полностью высохнуть, чтобы избежать появления плесени и неприятного запаха.
  • Регулярная уборка пылесосом значительно снижает риск въевшихся загрязнений и продлевает жизнь ковру.

Популярные вопросы о чистке ковров

Можно ли использовать уксус и соду даже на старых пятнах?
Да — но с оговорками: начните с теста на скрытом участке ковра, затем аккуратно нанесите раствор из белого уксуса и теплой воды, промывая и промакивая. Часто требуется повторить процедуру несколько раз.

А если пятно очень жирное — например, от масла или соуса — домашние способы помогут?
Часто — да. Сначала присыпьте пятно содой, крахмалом или тальком, чтобы впитать жир, затем пропылесосьте, и остатки "расщепите" спиртом или мыльным раствором. Но, если пятно старое и глубокое — лучше обратиться к профессионалам.

Как быть со светлыми коврами — они не испортятся от уксуса или спирта?
Перед применением обязательно протестируйте средство на малозаметном участке. Если через 10-15 минут цвет остаётся прежним — можно использовать.

Насколько часто можно чистить ковер содой/уксусом?
Для профилактики и легкой очистки — раз в 2-3 месяца; для пятен — по мере необходимости. Частое применение сильных растворов (особенно спирта) — не рекомендуется, чтобы не повредить ворс.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Чтобы потерять жир, на ужин нужно есть тартар из лосося — Арианна Вильяскуэса
Новости спорта
Чтобы потерять жир, на ужин нужно есть тартар из лосося — Арианна Вильяскуэса
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Авто
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир. Новости мира
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Последние материалы
Крем Nivea стал популярным ночным увлажняющим средством — Bovary
Конвертики из курицы с грибами запекают 30 минут
Странные реакции собак связаны с их сверхчувствительными органами — Sciencepost
Глубокое дыхание улучшает метаболизм — тренер Аникушина
Велик риск деформации веток от мокрого снега — АиФ
Специалисты подтвердили снижение ёмкости АКБ при отрицательных температурах
Антидепрессанты перевели часть фолликулов в фазу покоя — дерматологи
Караченцов и Поргина обвенчались после автокатастрофы
Красное вино и ягодные соки с ковра удаляются раствором белого уксуса
Вот как магазины манипулируют ценами — глава Комитета Госдумы по труду Нилов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.