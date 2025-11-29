Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тенденция года, о которой будут говорить дизайнеры: универсальный цвет пола для любого интерьера

Песочно-бежевый — главный цвет полов 2026 года — DesignBoom
0:23
Недвижимость

Светлые и естественные тона окончательно вытесняют холодные серые покрытия из современных интерьеров. В 2026 году дизайнеры и архитекторы сошлись во мнении: главный тренд года — песочно-бежевый пол. Он визуально расширяет пространство, наполняет дом теплом и придаёт обстановке ощущение спокойствия. Об этом сообщает Architectural Digest Italia.

Интерьер в бежевых тонах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер в бежевых тонах

Новый нейтралитет: песочно-бежевый вместо серого

Долгое время цементно-серые и графитовые полы были символом минимализма и индустриального стиля. Но тенденции сместились: люди стремятся к уюту и естественности. Именно поэтому песочно-бежевый оттенок, вдохновлённый средиземноморскими пейзажами, стал новым "нейтралом".

Этот цвет визуально смягчает интерьер, создаёт гармонию между комнатами и подчеркивает натуральные текстуры мебели. Он одинаково уместен в квартирах, загородных домах и студиях открытой планировки.

"Песочно-бежевый пол придаёт дому современность и универсальность, оставаясь вневременным выбором", — отмечают эксперты портала DesignBoom.

Пространство, свет и ощущение уюта

Выбор песочно-бежевого цвета — не просто эстетическое решение. Он помогает создать иллюзию большего пространства без реконструкции. Светлый пол отражает дневной свет, делая комнаты более открытыми и воздухопроницаемыми.

Такое покрытие снижает визуальную перегруженность, что особенно важно для небольших квартир. Кроме того, этот оттенок способствует ощущению психологического комфорта — мягкий, природный тон помогает расслабиться после насыщенного дня.

"Цвет пола влияет на восприятие пространства и эмоциональное состояние. Тёплый бежевый помогает мозгу отдыхать", — объясняет архитектор интерьеров Лора Сантос.

Микроцемент: материал, подчёркивающий тренд

Среди современных напольных покрытий выделяется микроцемент — модифицированный материал на основе цемента, создающий ровную бесшовную поверхность. Он идеально подходит для песочно-бежевой палитры, подчеркивая минимализм и чистоту линий.

Такое покрытие долговечно, устойчиво к влаге и подходит для любых помещений: от ванной до гостиной. Микроцементные полы с бежевым подтоном визуально объединяют пространство и создают эффект единого потока — без стыков и резких переходов.

Сравнение оттенков: серый против бежевого

Многие дизайнеры отмечают, что выбор между серым и бежевым становится символом смены эпох в дизайне.

  • Серый ассоциируется с урбанистикой, строгостью и технологичностью. Он хорошо смотрится в офисах и современных лофтах, но делает жилое пространство холодным.
  • Песочно-бежевый, напротив, вносит тепло, мягкость и ощущение присутствия природы. Он идеально сочетается с растительными материалами, деревом и текстилем.

В результате серый уступает место новому нейтралитету — естественному бежевому, способному объединять интерьер с окружающей средой.

Плюсы и минусы песочно-бежевого пола

Плюсы

  • Визуально расширяет пространство.
  • Делает комнаты светлее.
  • Легко сочетается с любыми оттенками и материалами.
  • Придаёт интерьеру элегантность и теплоту.
  • Скрывает мелкие загрязнения лучше, чем белый пол.

Минусы

  • Требует бережного ухода, чтобы сохранить насыщенность оттенка.
  • Чувствителен к абразивным чистящим средствам.
  • Нуждается в защитных покрытиях при активной эксплуатации.

Как сочетать песочно-бежевый с другими цветами

Декораторы советуют подбирать к бежевому полу элементы из натуральных материалов — дерева, льна, ротанга, камня. Это усиливает ощущение природной гармонии.

Наиболее удачные комбинации

  • Бежевый + белый: ощущение чистоты и света.
  • Бежевый + коричневый: уют и стабильность.
  • Бежевый + серый: современность с мягким характером.
  • Бежевый + зелёный: связь с природой и экологичный стиль.
  • Бежевый + золотой: лёгкая роскошь и тепло.

Такое сочетание универсально: одинаково подходит и для минималистичных интерьеров, и для классических пространств.

Советы по уходу за песочно-бежевыми полами

Чтобы напольное покрытие сохраняло привлекательность долгие годы, важно соблюдать несколько правил ухода:

  • Используйте мягкие чистящие средства без абразивов.
  • Протирайте полы влажной тряпкой из микрофибры.
  • Раз в год обновляйте защитный слой лаком или герметиком.
  • Не передвигайте мебель волоком — используйте защитные накладки.
  • Для микроцементных полов избегайте хлорсодержащих средств.

Своевременный уход сохранит естественный блеск и ровную текстуру поверхности.

Почему этот цвет стал символом 2026 года

Песочно-бежевый объединяет черты, которые отражают дух времени: стремление к естественности, комфорту и психологическому равновесию. Он универсален, подходит для любого типа жилья и подчеркивает индивидуальность интерьера без излишней вычурности.

Архитекторы отмечают, что в эпоху визуального шума люди всё чаще выбирают цвета, способные "успокоить" пространство. Поэтому песочно-бежевый — это не просто мода, а отражение новой философии дизайна: жить в гармонии с природой и собой.

Популярные вопросы

Почему песочно-бежевый цвет считается универсальным

Он подходит к любым стилям — от скандинавского до минимализма — и гармонично сочетается с большинством отделочных материалов.

Какой материал лучше выбрать для такого покрытия

Микроцемент, ламинат, паркет или керамогранит с матовой текстурой — идеальные решения для создания естественного эффекта.

В каких помещениях этот цвет смотрится лучше всего

Он идеально подходит для гостиных, спален и кухонь с хорошим естественным освещением.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
