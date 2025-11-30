Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух

Старые новогодние украшения можно передать в музей
6:24
Недвижимость

С наступлением зимы многие из нас начинают готовиться к новому году. Одним из важных аспектов подготовки является не только украшение дома, но и так называемая "предновогодняя уборка". Однако речь здесь не просто о традиционном вытирании пыли или мытье полов. Это время, когда можно и нужно освободить пространство от вещей, которые лишают нас лёгкости и праздничного настроения. Такие вещи, порой незаметные в повседневной жизни, могут действительно затмить радость от предстоящего праздника. Об этом сообщает Литературная Газета.

Рождественская гостиная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рождественская гостиная

1. Старые и сломанные вещи: пора расставаться

Каждый из нас наверняка сталкивался с ситуацией, когда в доме лежат старые вещи, которые когда-то были нужными или даже ценными, но сейчас просто занимают место. Это могут быть старые пылесосы, неработающие телевизоры, телефоны, которые уже давно не в ходу, и другие бытовые приборы, которые утратили свою актуальность. Даже если эти вещи когда-то приносили радость, сейчас они становятся просто пылесборниками.

Посмотрите на ваш старый телевизор, который стоял в углу несколько лет. Поставьте рядом новый, современный монитор — и разница станет очевидной. Удивительно, но многие старые вещи могут найти новых владельцев: коллекционеры или просто те, кто ценит ретро-технику, могут с радостью приобрести такую продукцию. Таким образом, избавляясь от старого хлама, вы не только освобождаете пространство, но и можете немного пополнить свой бюджет перед праздниками.

2. Новый взгляд на новогодние украшения

Не секрет, что новогодние игрушки и гирлянды часто остаются незамеченными на протяжении всего года, лежа в коробках на полках. Перед праздниками важно провести ревизию новогоднего декора: избавиться от сломанных шаров, проверить гирлянды на работоспособность, распутать "дождик" и другие украшения. Время от времени стоит обновлять украшения — кто-то выбрасывает старые вещи, а кто-то решает добавить что-то новое и яркое, что создаст атмосферу праздника.

Не забывайте, что некоторые украшения, даже если они пришли в негодность, могут стать ценными для коллекционеров ретро-украшений или даже для музеев. Так что не спешите выбрасывать старинные предметы — возможно, для кого-то они будут настоящим сокровищем.

3. Сервизы с трещинами и сколами

Каждый Новый год мы готовим праздничный стол. В этот момент особенно хочется, чтобы всё было идеально: от вкуса блюд до внешнего вида посуды. Но что делать, если при подготовке к застолью вы обнаружили, что на любимом бокале откололся край или на тарелке появилась трещина? Не стоит мириться с такими вещами, ведь это может испортить не только атмосферу праздника, но и настроение.

Перед встречей Нового года стоит провести ревизию всей посуды и сервизов. Избавьтесь от старых тарелок с дефектами, а те, которые ещё можно использовать, отреставрируйте. Подарки для близких — это всегда приятное событие, а почему бы не сделать приятное и себе, обновив свою посуду?

4. Продукты с истёкшим сроком годности

Когда в доме начинается подготовка к новогоднему застолью, холодильник наполняется до предела. Чтобы оставить место для свежих продуктов, необходимо избавиться от старых запасов. Проверьте, не залежались ли в углу коробки с просроченными продуктами или не открытые пакеты с заквасками, которые вы забыли использовать. Ведь встречать Новый год с расстроенным желудком — не лучший способ начать празднование.

Лучше заранее проверить все запасы в холодильнике и выбросить продукты, у которых истек срок годности. Это поможет не только освободить место, но и обеспечит вам спокойствие в день праздника, когда не нужно будет переживать, что в еде что-то не так.

5. Ненужные коробки и упаковки

Новый год — время подарков. Однако, после того как вы вручите свои подарки, на полках или в кладовке могут остаться пустые коробки и упаковки. Это может занимать огромное количество места, особенно если вы не планируете их использовать в будущем. Так что не стоит держать ненужные коробки — избавляйтесь от них, особенно если они уже не пригодятся.

Конечно, если у вас есть питомец, то коробки могут стать отличным укрытием для вашего кота или собаки, но если они только занимают место и не могут быть использованы, то смело отправляйте их на утилизацию.

Сравнение старой и новой техники

Если вы решите избавиться от старой техники, важно понимать, что новая техника намного эффективнее и удобнее в использовании. Например, современные телевизоры с плоским экраном занимают гораздо меньше места и обеспечивают более качественное изображение, чем старые ламповые телевизоры. Подобное сравнение можно провести и с другими бытовыми приборами.

  1. Современные модели пылесосов гораздо легче и удобнее, чем старые, занимают меньше места и имеют множество дополнительных функций.

  2. Старые телефоны можно легко заменить на новые модели, которые не только лучше по функционалу, но и обладают улучшенными камерами и батареей.

  3. Новые гирлянды, в отличие от старых, экономят электроэнергию и служат дольше, не требуя постоянных замен лампочек.

Популярные вопросы о предновогодней уборке

  1. Как избавиться от старых вещей перед Новым годом?
    Перед Новым годом стоит провести ревизию вещей в доме. Избавьтесь от сломанных или устаревших предметов, чтобы освободить место для новых.

  2. Какие новогодние украшения стоит обновить?
    Особое внимание стоит уделить гирляндам, елочным игрушкам и украшениям, которые могут быть повреждены. Не забывайте проверить их на работоспособность перед праздниками.

  3. Что делать с посудой, которая имеет трещины или сколы?
    Такую посуду лучше заменить или отреставрировать, чтобы новогодний стол был не только вкусным, но и красивым.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
