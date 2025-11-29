Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Снег ещё не выпал, а кондиционер уже страдает: мелочь, которая уничтожает наружный блок

Используйте воздухопроницаемые чехлы при укрытии кондиционера осенью — S. Living
Недвижимость

С наступлением холодного сезона внимание домовладельцев переключается с охлаждения на отопление, а кондиционер временно перестаёт быть частью ежедневной рутины. Однако уже весной он вновь понадобится, и важно заранее понимать, как правильно сохранить технику зимой. Это особенно актуально для наружных блоков, которые продолжают оставаться под открытым небом, об этом сообщает Southern Living.

Кондиционер на фасаде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кондиционер на фасаде

Нужно ли накрывать кондиционер зимой

Большинство современных наружных кондиционеров создаются с учётом работы в регионах с выраженной сезонностью, поэтому способны переносить снег, минусовые температуры и повышенную влажность без дополнительных покрытий. Корпуса выполнены из материалов, устойчивых к коррозии, а система вентиляции наружного блока рассчитана на движение воздуха даже при низких температурах. Поэтому укрытие на зиму обычно не требуется.

Кроме того, плотное закрытие блока может ухудшить естественный воздухообмен. Под плёнкой или глухим чехлом скапливается конденсат, который в перспективе способен привести к коррозии или образованию плесени. По этой причине постоянное укрытие на весь холодный период не рассматривается как обязательная мера.

Осенью ситуация другая. В это время года на оборудование чаще попадают листья, мелкий мусор и ветки. Поэтому в некоторых случаях применяют временное укрытие для защиты корпуса от сезонных загрязнений. Такая мера позволяет уменьшить риск засорения вентиляционных отверстий и облегчить обслуживание весной.

Иногда укрытие используют и зимой — например, если кондиционер расположен рядом с дорожкой, которую посыпают солью. Реагенты при регулярном контакте с металлом ускоряют появление ржавчины, поэтому временная защита может быть полезна в таких ситуациях.

Как выбрать подходящее укрытие

Если владелец решает использовать чехол, важно подойти к выбору материала и формы с учётом особенностей устройства. Приоритет — воздухопроницаемость. Чехлы со вставками из сетчатых тканей или вентиляционными клапанами обеспечивают циркуляцию воздуха и препятствуют накоплению влаги. Это помогает избежать появления плесени и преждевременной коррозии.

Для сезонного укрытия подойдут материалы, устойчивые к ультрафиолету и перепадам погоды. Наиболее часто применяются плотные полиэстеровые и виниловые чехлы, рассчитанные на использование в условиях осенних дождей и лёгких морозов.

Размер также имеет значение. Слишком свободный чехол не обеспечивает полноценную защиту и может быть сорван ветром. Излишне плотная посадка усложняет монтаж и демонтаж и иногда создаёт дополнительное давление на корпус. Чтобы избежать ошибок, стоит заранее измерить параметры наружного блока и подобрать укрытие, которое соответствует его габаритам.

Как ухаживать за кондиционером зимой

Если кондиционер остаётся открытым, обслуживание сводится к простым, но важным действиям. Перед наступлением зимы полезно очистить блок от остатков листвы, проверить целостность креплений и убедиться, что вокруг корпуса нет кустарника или предметов, мешающих вентиляции.

Зимой устройство фактически не работает, поэтому серьёзного вмешательства не требует. Однако весной рекомендуется провести стандартное сервисное обслуживание: заменить фильтр внутри помещения, очистить наружные элементы от пыли и мусора, убрать остатки снега или наледи, проверить состояние решёток и вентиляторных лопастей.

Такая профилактика помогает подготовить систему к летнему сезону и обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.

Сравнение открытого и закрытого хранения наружного блока

Существует два основных подхода к сезонному хранению кондиционера: открытый и закрытый. Открытый способ подходит для регионов с умеренной зимой, где нет экстремального воздействия реагентов, а осадки не приводят к сильному обледенению. Наружный блок спроектирован так, чтобы переносить подобные условия без вмешательства.

Закрытый способ выбирают владельцы, чьи кондиционеры установлены близко к дорожкам или парковочным зонам. В таких случаях риск воздействия соли возрастает, что ускоряет коррозию. Кроме того, в регионах с обильной осенней листвой укрытие облегчает обслуживание весной.

Оба варианта допустимы, но ответственность за выбор лежит на владельце, который ориентируется на климатические особенности и расположение блока.

Плюсы и минусы сезонного укрытия

При принятии решения о выборе чехла полезно учитывать возможные преимущества и ограничения. Укрытие подходит не во всех ситуациях, поэтому его использование должно быть обоснованным.

Плюсы:

  • защита от листьев, веток и сезонного мусора;
  • уменьшение количества загрязнений перед весенним обслуживанием;
  • снижение риска коррозии при воздействии соли.

Минусы:

  • возможное накопление влаги при неправильном выборе материала;
  • ухудшение вентиляции;
  • риск образования плесени под глухими покрытиями.

Советы по обслуживанию кондиционера зимой

Чтобы техника сохранилась в хорошем состоянии, полезно придерживаться нескольких рекомендаций:

  1. Осенью очищать наружный блок от листвы.

  2. Поддерживать свободное пространство вокруг корпуса.

  3. Использовать только дышащие чехлы, если требуется укрытие.

  4. Избегать плотных плёнок и непроницаемых материалов.

  5. Весной проводить комплексное техническое обслуживание до начала сезона охлаждения.

Популярные вопросы о зимнем обслуживании кондиционера

  1. Можно ли закрывать кондиционер на зиму полностью?
    Плотное укрытие на весь сезон не рекомендуется из-за риска накопления влаги.

  2. Когда лучше всего использовать чехол?
    Осенью — чтобы защитить блок от листвы и мусора.

  3. Какие материалы подходят для временного укрытия?
    Лучше выбирать воздухопроницаемые полиэстеровые или виниловые чехлы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
