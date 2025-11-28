Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джонни Депп назвал прожитые с Ванессой Паради годы "счастьем"
Выпадение волос у женщин связывают с гормонами, стрессом и заболеваниями — ARD
Бесплатные лекарства выдают федеральным льготникам по ОМС — врач Елена Павлова
Владельцы котов реже страдают от инсультов — шотландские ученые
Бородин назвал рэпера Macan настоящим мужчиной за службу
Для гололёда нужно выбирать обувь с рельефной подошвой — ортопед Терновой
Рестайлинговый Coolray сохранил дизайн Binyue L с новым бампером — Geely
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Низкий огонь предотвратил жёсткость говядины в гуляше

Схема Ларисы Долиной снова находит лазейки: как новые законы открывают двери мошенникам

В Госдуме предложили новые законы для защиты покупателей недвижимости
5:34
Недвижимость

Недавние меры по борьбе с мошенничеством в сфере недвижимости не окажут влияния на стоимость жилья. Спикер Всероссийского жилищного конгресса Олег Давыдов уверен, что повышение цен не состоится, несмотря на усилия Госдумы. Однако эксперты не исключают, что новые законы могут вызвать недовольство среди граждан.

Обман пожилой женщины мошенниками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обман пожилой женщины мошенниками

Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости

Недавние инициативы Госдумы, направленные на борьбу с мошенничеством в сфере жилья, вызвали общественный интерес. Одной из главных тем обсуждения стали поправки, касающиеся так называемой "схемы Ларисы Долиной", по которой мошенники пытались незаконно использовать доверенности и документы для фальсификации сделок с недвижимостью. Однако, по мнению Олега Давыдова, усилия законодателей не приведут к росту цен на квартиры.

"Мошенники всегда быстро адаптируются к новым условиям, и любые изменения в законодательстве лишь на время затормозят их деятельность", — отмечает эксперт.

По его словам, такие меры, как семидневный период охлаждения для сделок с недвижимостью, вряд ли станут панацеей от мошенничества.

Ответная реакция граждан

Хотя меры по борьбе с аферами не повлияют на цены, они могут вызвать волну недовольства среди граждан. Давыдов подчеркивает, что многие россияне стремятся как можно быстрее оформить сделку с недвижимостью. Процедура подтверждения подлинности документов, введенная законодателями, потребует дополнительного времени, что вряд ли устроит покупателей, особенно тех, кто стремится завершить сделку как можно быстрее.

"Может возникнуть молчаливое недовольство. Люди всегда хотят завершить сделку оперативно, и задержки могут быть восприняты негативно", — отметил эксперт.

Цели Госдумы и новые инициативы

Глава Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ближайшее время будут приняты новые меры для защиты граждан от мошенников. Одной из них является семидневный период охлаждения для сделок с недвижимостью. Эти изменения предполагают, что покупатель будет иметь возможность отказаться от сделки в течение указанного периода, что позволит избежать поспешных решений и защитить его интересы. Однако эксперты уверены, что с ростом цен это не связано.

Что дальше

Несмотря на анонсированные меры, эксперты считают, что проблема мошенничества в сфере недвижимости будет оставаться актуальной. Все новые законодательные инициативы могут временно снизить активность мошенников, но вскоре они найдут новые способы обхода ограничений. Как сообщает "Постньюс", борьба с аферами будет долгосрочной и потребует постоянных изменений в законодательстве.

Меры борьбы с мошенничеством в сфере недвижимости в разных странах

Многие страны уже столкнулись с подобной проблемой на рынке недвижимости. Например, в США активно используются технологии блокчейн для подтверждения подлинности сделок с недвижимостью. Это позволяет существенно снизить количество фальшивых документов и мошеннических схем. В Великобритании действуют строгие меры проверки всех сделок через государственные реестры, что исключает возможность фальсификации.

Россия, несмотря на попытки улучшить систему, пока не имеет таких высокотехнологичных решений. Однако уже предпринимаются шаги для интеграции электронных технологий в процесс оформления недвижимости.

Популярные вопросы о мошенничестве на рынке недвижимости

  1. Как избежать мошенничества при покупке жилья?
    При покупке недвижимости важно тщательно проверять все документы и обращаться к специалистам для юридической проверки сделок. Также рекомендуется использовать доверенные и проверенные платформы для оформления сделок.
  2. Какие новые законы помогут защитить покупателя недвижимости?
    Одним из главных нововведений является семидневный период охлаждения, который позволяет покупателю отказаться от сделки без потери денег. Также рассматриваются новые меры, направленные на усиление контроля за сделками с недвижимостью.
  3. Будет ли расти цена на недвижимость из-за новых законов?
    Согласно мнению экспертов, новые законы не приведут к росту цен на жилье. Однако они могут создать дополнительные трудности для некоторых граждан, особенно в части оформления сделок.

Плюсы и минусы новых законов

Плюсы:

  1. Повышение безопасности сделок.
  2. Защита прав покупателей.
  3. Возможность отмены сделки в течение семи дней.

Минусы:

  1. Увеличение времени на оформление сделок.
  2. Могут возникнуть сложности для тех, кто стремится завершить процесс быстро.
  3. Возможность адаптации мошенников к новым условиям.

Советы по выбору недвижимости

  1. При выборе недвижимости обращайте внимание не только на цену, но и на правовую чистоту объекта.
  2. Используйте услуги юристов для проверки всех документов перед покупкой.
  3. Ознакомьтесь с репутацией застройщика или продавца, а также с отзывами покупателей.

Борьба с мошенничеством требует комплексных усилий, включая внедрение новых технологий и более строгих проверок. Но важно также учитывать возможное недовольство граждан, особенно тех, кто сталкивается с замедлением процесса оформления сделок.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Авто
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Наука и техника
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Владельцы котов реже страдают от инсультов — шотландские ученые
Бородин назвал рэпера Macan настоящим мужчиной за службу
Для гололёда нужно выбирать обувь с рельефной подошвой — ортопед Терновой
США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии
Рестайлинговый Coolray сохранил дизайн Binyue L с новым бампером — Geely
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Низкий огонь предотвратил жёсткость говядины в гуляше
Валерия призналась, что боится стать обузой для своих детей
Плотный грунт и отсутствие рыхления усиливают появление мха
В Госдуме предложили новые законы для защиты покупателей недвижимости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.