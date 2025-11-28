Схема Ларисы Долиной снова находит лазейки: как новые законы открывают двери мошенникам

В Госдуме предложили новые законы для защиты покупателей недвижимости

Недавние меры по борьбе с мошенничеством в сфере недвижимости не окажут влияния на стоимость жилья. Спикер Всероссийского жилищного конгресса Олег Давыдов уверен, что повышение цен не состоится, несмотря на усилия Госдумы. Однако эксперты не исключают, что новые законы могут вызвать недовольство среди граждан.

Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости

Недавние инициативы Госдумы, направленные на борьбу с мошенничеством в сфере жилья, вызвали общественный интерес. Одной из главных тем обсуждения стали поправки, касающиеся так называемой "схемы Ларисы Долиной", по которой мошенники пытались незаконно использовать доверенности и документы для фальсификации сделок с недвижимостью. Однако, по мнению Олега Давыдова, усилия законодателей не приведут к росту цен на квартиры.

"Мошенники всегда быстро адаптируются к новым условиям, и любые изменения в законодательстве лишь на время затормозят их деятельность", — отмечает эксперт.

По его словам, такие меры, как семидневный период охлаждения для сделок с недвижимостью, вряд ли станут панацеей от мошенничества.

Ответная реакция граждан

Хотя меры по борьбе с аферами не повлияют на цены, они могут вызвать волну недовольства среди граждан. Давыдов подчеркивает, что многие россияне стремятся как можно быстрее оформить сделку с недвижимостью. Процедура подтверждения подлинности документов, введенная законодателями, потребует дополнительного времени, что вряд ли устроит покупателей, особенно тех, кто стремится завершить сделку как можно быстрее.

"Может возникнуть молчаливое недовольство. Люди всегда хотят завершить сделку оперативно, и задержки могут быть восприняты негативно", — отметил эксперт.

Цели Госдумы и новые инициативы

Глава Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ближайшее время будут приняты новые меры для защиты граждан от мошенников. Одной из них является семидневный период охлаждения для сделок с недвижимостью. Эти изменения предполагают, что покупатель будет иметь возможность отказаться от сделки в течение указанного периода, что позволит избежать поспешных решений и защитить его интересы. Однако эксперты уверены, что с ростом цен это не связано.

Что дальше

Несмотря на анонсированные меры, эксперты считают, что проблема мошенничества в сфере недвижимости будет оставаться актуальной. Все новые законодательные инициативы могут временно снизить активность мошенников, но вскоре они найдут новые способы обхода ограничений. Как сообщает "Постньюс", борьба с аферами будет долгосрочной и потребует постоянных изменений в законодательстве.

Меры борьбы с мошенничеством в сфере недвижимости в разных странах

Многие страны уже столкнулись с подобной проблемой на рынке недвижимости. Например, в США активно используются технологии блокчейн для подтверждения подлинности сделок с недвижимостью. Это позволяет существенно снизить количество фальшивых документов и мошеннических схем. В Великобритании действуют строгие меры проверки всех сделок через государственные реестры, что исключает возможность фальсификации.

Россия, несмотря на попытки улучшить систему, пока не имеет таких высокотехнологичных решений. Однако уже предпринимаются шаги для интеграции электронных технологий в процесс оформления недвижимости.

Популярные вопросы о мошенничестве на рынке недвижимости

Как избежать мошенничества при покупке жилья?

При покупке недвижимости важно тщательно проверять все документы и обращаться к специалистам для юридической проверки сделок. Также рекомендуется использовать доверенные и проверенные платформы для оформления сделок. Какие новые законы помогут защитить покупателя недвижимости?

Одним из главных нововведений является семидневный период охлаждения, который позволяет покупателю отказаться от сделки без потери денег. Также рассматриваются новые меры, направленные на усиление контроля за сделками с недвижимостью. Будет ли расти цена на недвижимость из-за новых законов?

Согласно мнению экспертов, новые законы не приведут к росту цен на жилье. Однако они могут создать дополнительные трудности для некоторых граждан, особенно в части оформления сделок.

Плюсы и минусы новых законов

Плюсы:

Повышение безопасности сделок. Защита прав покупателей. Возможность отмены сделки в течение семи дней.

Минусы:

Увеличение времени на оформление сделок. Могут возникнуть сложности для тех, кто стремится завершить процесс быстро. Возможность адаптации мошенников к новым условиям.

Советы по выбору недвижимости

При выборе недвижимости обращайте внимание не только на цену, но и на правовую чистоту объекта. Используйте услуги юристов для проверки всех документов перед покупкой. Ознакомьтесь с репутацией застройщика или продавца, а также с отзывами покупателей.

Борьба с мошенничеством требует комплексных усилий, включая внедрение новых технологий и более строгих проверок. Но важно также учитывать возможное недовольство граждан, особенно тех, кто сталкивается с замедлением процесса оформления сделок.