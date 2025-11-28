Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость уходит из рук в облако: Росреестр остановил попытку вернуть бумажные права

Росреестр отказался возобновлять выдачу бумажных свидетельств
Недвижимость

Необычная инициатива о возвращении бумажных свидетельств на недвижимость вновь вызвала спор о том, насколько гражданам необходим физический документ в цифровую эпоху. Об отказе Росреестра и Минфина поддержать это предложение сообщил депутат Михаил Делягин.

Заниженная цена жилья
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заниженная цена жилья

Переход к полной цифровизации

В Росреестре подчеркнули, что идея возобновить выдачу "розовых свидетельств" противоречит государственной программе "Цифровое государственное управление", предполагающей полный отказ от бумажного документооборота.

Представители ведомства напомнили, что современный реестр строится на принципах актуальности и достоверности данных, которые должны обновляться в режиме реального времени. Когда у владельца на руках остается бумажный документ, существует риск опираться на устаревшие сведения, что способно привести к ошибочным решениям.

В официальном письме, копия которого находится у редакции, сотрудники ведомства пояснили, что введение платной услуги по выдаче свидетельств потребует дополнительных затрат. Они указали, что такая мера неизбежно снижает спрос на выписки из ЕГРН, поскольку при наличии свидетельства граждане перестанут обращаться за актуальными данными.

"Одно из важнейших требований к информации, содержащейся в реестрах, — ее актуальность, своевременность и достоверность", — отмечается в документе.

Аргументы против возвращения бумажных документов

Росреестр напомнил, что возвращение свидетельств может привести к повторению прежних проблем. Ведомство сообщило, что многие участники рынка недвижимости, особенно пожилые люди, нередко принимали наличие бланка за гарантию действующего права, хотя в реальности оно могло быть прекращено или обременено. В письме говорится, что подобные заблуждения мешали распоряжаться объектами и становились причиной юридических споров.

Отдельно упоминается тема подделок: в прошлом фиксировались случаи изготовления фальшивых свидетельств, которые использовались для недобросовестных операций с собственностью.

"Кроме того, имела место практика подделки свидетельств с целью дальнейшего осуществления недобросовестных действий с объектами недвижимости", — отмечается в ответе ведомства.

В Минфине, по словам Делягина, придерживаются аналогичной позиции и также не видят оснований возвращать бумажный формат.

Позиция инициатора и причины обсуждения

Депутат Михаил Делягин, инициировавший запрос, предложил выдавать свидетельства по желанию граждан за отдельную плату. Он подчеркивал, что спрос на физический документ остается устойчивым, а сам формат воспринимается людьми как более понятный и удобный. По его словам, бумажный носитель создаёт ощущение защищённости и ясности, особенно в ситуациях, когда цифровая инфраструктура оказывается уязвимой, пишет Газета.Ru.

В качестве примера Делягин приводил недавнюю аварию в Южной Корее, где пожар в государственном дата-центре уничтожил значительный объём информации — 858 терабайт. Он отмечал, что подобные инциденты показывают необходимость альтернативных каналов подтверждения прав. Однако профильные ведомства считают, что такие риски не должны становиться причиной возврата к устаревшим формам регистрации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
