Дешевле не значит лучше: подводные камни новой программы ипотеки — кто заплатит за этот подарок

Недавнее предложение распространить льготную "Семейную ипотеку" на вторичный рынок жилья вызвало бурю обсуждений и критику в Госдуме. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил свою обеспокоенность этим предложением, назвав его потенциально разрушительным для рынка недвижимости.
Инициатива, предложенная депутатом Сергеем Мироновым, заключается в том, чтобы расширить программу "Семейной ипотеки", включив в неё покупку вторичного жилья. Он отметил, что такие объекты более доступны для семей, не требуют значительных затрат на ремонт и удобнее для проживания. Также Миронов считает, что такая мера стимулирует конкуренцию среди застройщиков, вынуждая их снижать цены на новое жилье.
Однако Виталий Милонов считает, что эта идея несет в себе серьезные риски.
"Семейная ипотека" была предназначена для поддержки молодых семей, а также для стимулирования строительства нового жилья. Расширение программы на вторичное жилье приведет к значительным искажениям на рынке, а застройщики могут понести убытки", — отметил Милонов.
Он также добавил, что если идея Миронова будет реализована, это может привести к сокращению доходов компаний, занимающихся строительством новых домов.
Милонов предложил альтернативное решение, которое заключается в том, чтобы программа распространялась только на квартиры, в которых есть как минимум две комнаты, что будет более актуально для семей с детьми. Он также предложил застройщикам активнее проектировать и предлагать специальные "семейные форматы" жилья, ориентированные именно на потребности многодетных семей. Важно, чтобы эти квартиры были удобными для полноценного проживания, а не ориентировались исключительно на людей без детей.
Ситуация на рынке ипотеки в России в последние годы продолжает вызывать беспокойство. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, ситуация с ипотечными ставками и доступностью жилья остается тревожной, несмотря на усилия правительства в сфере поддержки жилищного строительства. Он отметил, что меры поддержки в 2025 году стали беспрецедентными, однако это не решает всех проблем, стоящих перед российскими семьями.
Как сообщает Москва 24, одним из важнейших факторов, влияющих на ситуацию, является высокая стоимость жилья и ипотечных ставок. Несмотря на то что программы господдержки были расширены, многие семьи по-прежнему не могут позволить себе покупку жилья даже с льготными условиями,
Рассмотрение возможности расширения "Семейной ипотеки" на вторичный рынок жилья показывает, как важно учитывать баланс интересов всех участников — от покупателей до застройщиков. Ключевым моментом является то, что поддержка должна быть направлена на создание устойчивого рынка жилья, где доступность и качество остаются на первом месте.
