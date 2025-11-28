Дешевле не значит лучше: подводные камни новой программы ипотеки — кто заплатит за этот подарок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Миронов предложил расширить программу семейной ипотеки
Недавнее предложение распространить льготную "Семейную ипотеку" на вторичный рынок жилья вызвало бурю обсуждений и критику в Госдуме. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил свою обеспокоенность этим предложением, назвав его потенциально разрушительным для рынка недвижимости.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инициатива, предложенная депутатом Сергеем Мироновым, заключается в том, чтобы расширить программу "Семейной ипотеки", включив в неё покупку вторичного жилья. Он отметил, что такие объекты более доступны для семей, не требуют значительных затрат на ремонт и удобнее для проживания. Также Миронов считает, что такая мера стимулирует конкуренцию среди застройщиков, вынуждая их снижать цены на новое жилье.

Однако Виталий Милонов считает, что эта идея несет в себе серьезные риски.

"Семейная ипотека" была предназначена для поддержки молодых семей, а также для стимулирования строительства нового жилья. Расширение программы на вторичное жилье приведет к значительным искажениям на рынке, а застройщики могут понести убытки", — отметил Милонов.

Он также добавил, что если идея Миронова будет реализована, это может привести к сокращению доходов компаний, занимающихся строительством новых домов.

Милонов предложил альтернативное решение, которое заключается в том, чтобы программа распространялась только на квартиры, в которых есть как минимум две комнаты, что будет более актуально для семей с детьми. Он также предложил застройщикам активнее проектировать и предлагать специальные "семейные форматы" жилья, ориентированные именно на потребности многодетных семей. Важно, чтобы эти квартиры были удобными для полноценного проживания, а не ориентировались исключительно на людей без детей.

Проблемы с ипотечным рынком в России

Ситуация на рынке ипотеки в России в последние годы продолжает вызывать беспокойство. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, ситуация с ипотечными ставками и доступностью жилья остается тревожной, несмотря на усилия правительства в сфере поддержки жилищного строительства. Он отметил, что меры поддержки в 2025 году стали беспрецедентными, однако это не решает всех проблем, стоящих перед российскими семьями.

Как сообщает Москва 24, одним из важнейших факторов, влияющих на ситуацию, является высокая стоимость жилья и ипотечных ставок. Несмотря на то что программы господдержки были расширены, многие семьи по-прежнему не могут позволить себе покупку жилья даже с льготными условиями, 

Сравнение различных предложений

Чтобы понять, насколько эффективно будет внедрение предложения о распространении "Семейной ипотеки" на вторичный рынок жилья, необходимо рассмотреть несколько ключевых аспектов:

Доступность жилья:

  • Новостройки: высокие цены, но возможность участия в программах господдержки.
  • Вторичное жилье: более доступно по цене, но требует дополнительных затрат на ремонт.

Поддержка семей:

  • Семейная ипотека для новостроек: стимулирует строительство нового жилья и способствует улучшению жилищных условий для молодых семей.
  • Семейная ипотека для вторички: может привести к несанкционированным экономическим последствиям, таким как увеличение цен на вторичное жилье.

Экономический эффект:

  • Новостройки: создают дополнительные рабочие места, поддерживают строительные компании и экономику в целом.
  • Вторичное жилье: не способствует развитию строительного сектора, что может привести к дефициту жилья в будущем.

Как решать проблему с ипотечным рынком

Для улучшения ситуации на рынке жилья и ипотеки, возможно, потребуется введение новых инструментов поддержки. Некоторые из возможных решений включают:

  1. Стимулирование строительства доступного жилья.
  2. Расширение программ помощи для многодетных семей и семей с детьми.
  3. Повышение доступности ипотечных кредитов для населения.
  4. Создание специальных налоговых льгот для застройщиков, чтобы стимулировать строительство жилья средней и низкой ценовой категории.

Плюсы и минусы распространения ипотеки на вторичное жилье

Плюсы:

  1. Доступность жилья: Вторичное жилье может быть более доступным по цене, что сделает покупку квартиры возможной для большего числа семей.
  2. Упрощение процесса: Покупка вторичного жилья может быть проще, так как такие квартиры часто не требуют длительного ожидания строительства и более привычны для покупателей.
  3. Меньше затрат на ремонт: Многие вторичные квартиры уже готовы к проживанию, что снижает дополнительные расходы для семей.

Минусы:

  1. Рост цен на вторичку: Расширение программы может искусственно подстегнуть спрос на вторичное жилье, что приведет к росту цен.
  2. Проблемы для застройщиков: Программа, охватывающая только новостройки, способствует развитию строительной отрасли, а включение вторичного рынка может снизить инвестиционную привлекательность для строительных компаний.
  3. Негативное влияние на рынок: В долгосрочной перспективе могут возникнуть проблемы с дефицитом новых жилых объектов, что приведет к дефициту жилья для будущих поколений.

А что если

Что если предложенная программа будет все же реализована? В этом случае, возможно, произойдут следующие изменения:

  1. Рынок вторичного жилья станет перегретым: Увеличение числа покупателей, использующих льготную ипотеку, может привести к росту цен и уменьшению доступности жилья.
  2. Застройщики столкнутся с дефицитом спроса на новые квартиры: Если люди будут больше интересоваться вторичным жильем, строительные компании могут столкнуться с падением спроса на новостройки, что повлияет на темпы их строительства.
  3. Долгосрочные последствия: В долгосрочной перспективе это может повлиять на структуру жилого фонда, сужая возможности для покупки нового жилья, особенно для семей, которым нужно большее пространство.

Рассмотрение возможности расширения "Семейной ипотеки" на вторичный рынок жилья показывает, как важно учитывать баланс интересов всех участников — от покупателей до застройщиков. Ключевым моментом является то, что поддержка должна быть направлена на создание устойчивого рынка жилья, где доступность и качество остаются на первом месте.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
