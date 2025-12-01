Ваш дом может быть больше, чем кажется: неверный ковёр и шторы обманывают глаз каждый день

Маленькие ковры визуально уменьшают комнату — дизайнер Сара Партингтон

Даже просторная квартира может показаться тесной и низкой, если в интерьере допустить несколько типичных ошибок. Неверно подобранные цвета, ковры не по размеру и чрезмерная симметрия делают жилище похожим на домик хоббита. Об этом сообщает Doctorpiter со ссылкой на дизайнера интерьеров Сару Партингтон, которая более десяти лет помогает создавать гармоничные пространства.

Как из просторной квартиры можно сделать "нору"

Нередко владельцы жилья, стремясь сделать обстановку уютной, не замечают, как визуально "сжимают" пространство. Ошибки в пропорциях, цвете и расположении мебели создают эффект тесноты даже при больших метрах.

"Интерьер должен дышать, а вещи — иметь своё пространство. Только тогда комната воспринимается свободной и комфортной", — отмечает дизайнер Сара Партингтон.

Чтобы избежать ощущения "жилища хоббита", важно понимать, как именно разные элементы влияют на восприятие размера помещения.

Ошибка 1. Маленькие ковры

Миниатюрные коврики создают иллюзию, что пол "заканчивается" раньше, чем есть на самом деле. В итоге комната кажется меньше, чем она есть. Особенно негативно это влияет, если ковёр контрастирует с общим цветовым решением.

Оптимальный вариант — большой ковёр, занимающий почти всю площадь комнаты или хотя бы её центральную часть. Такой подход визуально объединяет пространство, делая его цельным и пропорциональным.

Ошибка 2. Белые стены без оттенков

Многие считают, что белые стены автоматически расширяют комнату. На деле слишком яркий белый может сделать помещение "плоским" и холодным.

Тёплые тона — бежевый, сливочный, лимонный или персиковый — отражают свет мягче и создают ощущение глубины. А вот глубокие тёмные оттенки (графитовый, оливковый, бордо) нередко добавляют визуальной солидности и объёма, особенно при хорошем освещении.

Ошибка 3. Мебель вплотную к стене

Инстинктивное желание "освободить центр комнаты" часто играет против владельцев. Когда диван или шкаф стоят вплотную к стене, пространство кажется более плоским и узким.

"Небольшое расстояние между стеной и мебелью создаёт глубину и ощущение простора", — объясняет Сара Партингтон.

Попробуйте отодвинуть диван хотя бы на 10-15 сантиметров — даже такой шаг способен "раскрыть" комнату.

Ошибка 4. Низко висящие шторы

Шторы, закреплённые прямо над окном, "режут" высоту стены. Если же карниз поднят под самый потолок, комната зрительно "вытягивается", потолки кажутся выше, а окна — шире.

Дизайнеры рекомендуют использовать длинные шторы из плотной ткани, опускающиеся до пола. Это придаёт интерьеру завершённость и лёгкий налёт роскоши, не требуя дорогих решений.

Ошибка 5. Миниатюрные аксессуары и растения

Декор должен подчеркивать масштаб комнаты, а не дробить его. Крошечные статуэтки, мелкие кашпо и мини-вазы создают ощущение беспорядка и "кукольности".

Лучше выбрать несколько крупных акцентов — один большой цветок в напольном горшке или выразительную скульптурную лампу. Такой приём делает интерьер спокойным и уравновешенным.

Ошибка 6. Стремление к идеальной симметрии

Многие уверены, что симметрия означает порядок. Но в интерьере абсолютная симметрия создаёт скучное, неестественное впечатление.

"Когда стороны комнаты зеркально совпадают, это выглядит искусственно. Асимметрия делает пространство живым и интересным", — говорит дизайнер.

Не обязательно ставить кресла по обе стороны дивана или дублировать шкафы на кухне. Небольшое смещение баланса добавит уюта и естественности.

Ошибка 7. Игнорирование текстур

Даже при продуманной цветовой гамме интерьер может выглядеть "плоским". Причина часто в том, что не хватает тактильного разнообразия — матовых и глянцевых поверхностей, фактур дерева, камня или текстиля.

Комбинируйте материалы: бархат с льном, дерево с металлом, стекло с плетёными элементами. Разнообразие текстур создаёт глубину и ощущение тепла — эффект, которого не достичь одной краской.

Плюсы и минусы "тёплого" и "холодного" дизайна

Чтобы сделать пространство гармоничным, важно учитывать баланс между визуальной лёгкостью и уютом.

Преимущества тёплых оттенков и текстур:

создают комфортную атмосферу;

маскируют недостатки освещения;

визуально приближают предметы, делая комнату уютнее.

Преимущества холодных тонов:

делают помещение светлее и чище на вид;

визуально увеличивают расстояние;

подходят для небольших помещений.

Недостатки:

избыток белого или серого создаёт ощущение стерильности;

тёплые тона при избытке могут "сжать" пространство.

Как визуально расширить комнату

Работайте со светом. Используйте зеркала напротив окон, чтобы усилить естественное освещение. Смешивайте текстуры. Комбинация матовых и блестящих поверхностей делает интерьер многослойным. Подбирайте мебель по масштабу. Слишком маленькие предметы "теряются", слишком крупные — подавляют. Добавьте вертикали. Высокие растения, картины и шторы помогают "поднять" потолок. Минимизируйте лишнее. Лучше меньше предметов, но каждый — выразительный и функциональный.

Популярные вопросы о визуальном расширении пространства

Какие цвета визуально увеличивают комнату?

Лучше выбирать светлые тёплые тона: песочный, сливочный, светло-серый. Они отражают свет мягче, чем чисто белый.

Что лучше — большие или маленькие предметы декора?

Крупные элементы, если они грамотно размещены, придают комнате солидность и упорядоченность, тогда как множество мелких создаёт хаос.

Как сделать низкий потолок выше без ремонта?

Помогут длинные шторы до пола, вертикальные полосы в отделке и светильники, направленные вверх.

Можно ли смешивать разные стили?

Да, но важно соблюдать баланс. Один стиль должен быть доминирующим, а другие — лишь оттенять его.