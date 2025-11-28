Один документ решает всё: именно он показывает, можно ли завершить сделку или её развалят на месте

Покупка недвижимости всегда связана с важными юридическими и финансовыми процессами. Помимо договоров, оценки цены и подбора объекта есть ещё один ключевой аспект — проверки, связанные с предотвращением отмывания денег. Недвижимость является одним из наиболее привлекательных инструментов для легализации незаконных средств, поэтому государственные нормы требуют от риэлторов, нотариусов и участников сделки особой прозрачности. Разобраться в этом несложно, если понимать, как именно устроены эти проверки и что должен сделать каждый участник процедуры.

Зачем контролировать происхождение средств при покупке недвижимости

Сделки с недвижимостью — один из самых удобных способов скрыть незаконные доходы. В жильё можно вложить крупные суммы, при этом этапы сделки иногда кажутся формальными. Чтобы исключить использование средств сомнительного происхождения, установлены правила, которые обязывают посредников удостовериться в личности клиентов, запросить подтверждение происхождения средств и оценить риск операции.

Эти меры защищают рынок от попыток легализовать капиталы, полученные в результате мошенничества, финансовых преступлений или иной нелегальной деятельности. Они также гарантируют покупателю и продавцу безопасность: прозрачная проверка снижает вероятность юридических споров и подозрений со стороны контролирующих органов.

Сравнение проверок риэлтора и нотариуса

Этап сделки Кто проводит проверку Что именно проверяется Когда происходит Начало переговоров Риэлтор Личность клиента, фактический владелец, предварительная оценка риска При первом обращении До подписания предварительного договора Риэлтор Документы сторон, назначение сделки, возможные аномалии Перед внесением задатка Подписание акта купли-продажи Нотариус Личности сторон, источники средств, банковские реквизиты, соблюдение законных ограничений Непосредственно при оформлении сделки Покупка на торгах Делегат суда / нотариус Личность участника, происхождение средств, корректность декларации После победы в аукционе

Как проходят проверки

1. Первичная идентификация клиента

Риэлтор собирает документы, подтверждающие личность покупателя и продавца. На этом этапе специалист также определяет фактического владельца, если действует представитель или юридическое лицо.

2. Анализ цели операции

Уточняется назначение покупки — собственное жильё, инвестиция, покупка для родственников или юридических структур. Это помогает определить прозрачность операции.

3. Оценка уровня риска

Риэлтор проверяет, нет ли признаков подозрительной активности:

отказ предоставить документы;

просьба оплатить часть суммы неформально;

нетипичные способы расчёта;

несоответствие доходов и заявленной стоимости покупки.

При повышенном риске специалист фиксирует данные, усиливает контроль и, при необходимости, делает сообщение в уполномоченный орган.

4. Проверка происхождения средств

Нотариус во время заверения сделки запрашивает информацию о том, откуда взяты деньги на покупку: это может быть заработок, накопления, кредит, продажа другого имущества. Если участвует банк, платежи дополнительно отслеживаются.

5. Контроль лимитов наличных

Проверяется соблюдение максимально допустимой суммы наличных расчётов. Остальное должно пройти по безналичным каналам.

6. Документирование

Все собранные данные фиксируются в регистрах, которые затем хранятся установленный срок. Это обязательная часть процедуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Неполное предоставление документов → сделку могут приостановить или отменить → заранее собрать паспорт, справки, подтверждения дохода.

Использование сомнительных способов оплаты → возникновение подозрений у нотариуса → проводить все расчёты официально и документально фиксировать переводы.

Попытка скрыть фактического владельца → сообщение в надзорный орган и отказ в сделке → указывать реальные данные всех участников.

А что если…

Покупатель не хочет раскрывать источники средств? Сделка не состоится — нотариус обязан отказать.

В сделке участвует несколько людей? Проверяются все стороны, включая совладельцев и представителей.

Покупка проходит по доверенности? Проверяют как доверенное лицо, так и доверителя.

Плюсы и минусы системы проверок

Плюсы Минусы Повышает безопасность рынка Увеличивает количество документов Снижает риск мошенничества Удлиняет процесс сделки Защищает покупателя от рисков Требует открытости источников средств Обеспечивает прозрачность сделок Может вызвать сложности при сложных структурах собственности

FAQ

Что именно нужно предоставить риэлтору?

Паспорт, ИНН, документы о праве собственности, данные о реальном владельце и, при необходимости, информацию о назначении сделки.

Что проверяет нотариус?

Он уточняет личность участников, происхождение средств, реквизиты банковских операций и соблюдение требований закона.

Кому отказать могут чаще всего?

Тем, кто отказывается предоставить документы, использует нетипичные способы оплаты или не может подтвердить происхождение суммы покупки.

Проверяют ли продавца?

Да, идентификация обязательна для всех сторон.

Мифы и правда

Миф: борьба с отмыванием денег нужна только для крупных сделок.

Правда: проверки проводятся при операциях свыше определённого лимита или при любом подозрении.

Миф: можно внести часть суммы наличными без последствий.

Правда: превышение установленного порога нарушает закон.

Миф: нотариус занимается формальностями.

Правда: именно нотариус несёт юридическую ответственность и обязан остановить сделку при рисках.

Три интересных факта

Большинство стран ужесточили нормы проверки недвижимости именно из-за роста финансовых преступлений. Покупка жилья остаётся одним из самых популярных способов отмывания средств по всему миру. Современные цифровые сервисы помогают риэлторам быстрее проверять документы и хранить историю операций.

Исторический контекст

Механизмы контроля в сфере недвижимости начали развиваться в конце XX века, когда стало очевидно, что рынок жилья используется для легализации капитала. Постепенно государства стали вводить нормы обязательной идентификации клиентов, а потом расширили требования — сначала для банков, затем для риэлторов и нотариусов. Сегодня эти процедуры стали стандартом и частью международной практики: без них невозможно обеспечить прозрачный и безопасный оборот недвижимости.