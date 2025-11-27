Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наталия Орейро отказалась от контрактов в Голливуде
Кассационный суд отклонил жалобу по квартире Долиной
Аренда жилья дешевеет — Павел Луценко
Прищипка помогает созреванию баклажанов в теплице — учёная Галина Кузьмицкая
Дефектов меньше в домах комфорт-класса, сообщили строительные эксперты
Горячий яблочный сок остаётся зимней альтернативой глинтвейну
Программная нейтраль обеспечила безопасный пуск на механике по оценке инженеров
Реактор Gravity размещают на глубине 1600 метров — разработчики проекта
Собаки проверяют безопасность места с помощью кружения

Ноль процентов оборачивается сюрпризом: переезд в рай может ударить по кошельку сильнее Европы

ОАЭ, Бахрейн и Кайманы сохраняют 0% подоходный налог — данные налоговых ведомств
Недвижимость

Идея жить в стране, где доходы почти не облагаются налогами, давно перестала быть мечтой исключительно миллионеров. Многие государства выстраивают свою экономику так, чтобы привлекать людей и компании мягким налоговым режимом. Это могут быть крошечные островные территории, динамичные финансовые центры или богатые нефтью страны, которым налоги просто не критичны.

жилье у моря
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
жилье у моря

При этом у такого выбора есть нюансы. Нужно понимать, существуют ли международные соглашения, какие условия получения резидентства, сколько стоит жильё, где придётся платить НДС, а где — только сбор при покупке недвижимости. Именно в таких деталях и кроется реальная выгода от переезда.

Везде есть свои ньюансы

Большинство безналоговых юрисдикций живут за счёт альтернативных источников дохода: нефть, туризм, горнодобыча, финансовые услуги. Налоговая система в таких странах упрощена, но всегда остаются сопутствующие расходы — пошлины, регистрационные взносы, обязательные платежи для компаний.

Для людей, ведущих удалённый бизнес, работающих через онлайн-платформы или инвестирующих в недвижимость, такие юрисдикции становятся способом оптимизировать расходы и уменьшить налоговое давление. Однако само по себе "нулевое налогообложение" не отменяет необходимости изучать местное законодательство.

Сравнение популярных юрисдикций

Ниже — упрощённая таблица, которая помогает увидеть различия между странами с нулевыми и низкими налогами.

Страна Подоходный налог Корпоративный налог НДС/аналог Налог на недвижимость
ОАЭ 0% 0-9% 5% зависит от эмирата
Бахрейн 0% 0% + DMTT 10% 2%
Кайманы 0% 0% 0% 0%
Монако 0%* 25% 20% 0%
Вануату 0% 0% 12.5% 2%
Сингапур 0-24% 17% 9% прогрессивный
Кипр 0-35% 12.5% 19% 0%

Такая визуальная разница показывает: "безналоговая страна" не означает отсутствие всех платежей — их структура просто иная.

Как выбрать подходящую страну: пошаговый алгоритм

  1. Определить цель переезда. Для фрилансеров важны условия получения резидентства, для инвесторов — правила владения недвижимостью, для бизнеса — корпоративные ставки.
  2. Проверить соглашение об избежании двойного налогообложения. Это существенно уменьшает налоговую нагрузку.
  3. Посчитать сопутствующие расходы. Например, гербовые сборы на Багамах или муниципальные налоги в Бахрейне.
  4. Оценить стоимость жизни. Цены в Монако и на Кайманах могут свести на нет выгоду от отсутствия налогов.
  5. Уточнить условия получения резидентства. В Саудовской Аравии оно доступно через крупные инвестиции, в Вануату — через программу гражданства.
  6. Проверить стоимость недвижимости. Для некоторых переезд становится выгодным только при покупке жилья.

Эти шаги позволяют не только избежать ошибок, но и выбрать страну, которая будет подходить именно вашему образу жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: выбирать страну только по размеру налогов.
    Последствие: высокие траты на жильё, медицину, визовые сборы.
    Альтернатива: сравнивать стоимость жизни и доступность услуг — от страховых программ до банковских продуктов.

  2. Ошибка: рассчитывать на автоматическое освобождение от налогов на родине.
    Последствие: риск двойного налогообложения.
    Альтернатива: проверять международные соглашения и статус налогового резидента.

  3. Ошибка: игнорировать корпоративные правила.
    Последствие: бизнес может попасть под дополнительные сборы (например, DMTT в Бахрейне).
    Альтернатива: выбирать гибкие юрисдикции — Кипр, Сингапур, Панама.

Плюсы и минусы налоговых убежищ

Плюсы Минусы
возможность законно снижать расходы высокая стоимость жилья на островах
быстрые процедуры открытия бизнеса дорогая медицина в части юрисдикций
упрощённые нормы финансовой отчётности сложность получения резидентства
развитые банковские и инвестиционные сервисы необходимость учитывать правила страны гражданства
низкие корпоративные ставки зависимость экономики от одного сектора

FAQ

Как выбрать страну с минимальными налогами?

Сравните не только ставки, но и стоимость жизни, условия резидентства, наличие соглашения об избежании двойного налогообложения и стоимость недвижимости.

Сколько стоит жизнь в таких юрисдикциях?

Разброс огромный: аренда однушки на Кайманах — $2500-3500, в Панаме — $500-800. Цены на продукты, медицину и транспорт также различаются.

Что лучше — нулевая или низкая ставка?

Нулевая ставка не всегда выгоднее. Иногда мягкие ставки при низкой стоимости жизни (например, Черногория) дают более комфортные условия.

Мифы и правда

  1. Миф: в безналоговой стране не существует никаких обязательных платежей.
    Правда: есть пошлины, сборы, регистрационные налоги при покупке недвижимости.
  2. Миф: получить резидентство очень просто.
    Правда: где-то требуется крупная инвестиция, где-то — проживание от полугода.
  3. Миф: офшоры подходят только бизнесу.
    Правда: многие частные лица переезжают ради более простого и предсказуемого налогового режима.

Безналоговые юрисдикции действительно позволяют снизить финансовую нагрузку, но выгода появляется только тогда, когда учитывать все факторы — от стоимости жизни до условий резидентства.

Идеальной "нулевой" страны не существует: каждая предлагает свои преимущества и ограничения. Поэтому лучший результат достигается не погоней за минимальными ставками, а подбором страны, которая подходит под ваш образ жизни, тип доходов и долгосрочные планы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Домашние животные
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер Экстремальные диеты вредят здоровью в декабре — психолог Наталья Филиппова Валерия Жемчугова
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Последние материалы
Тектонические разломы сформировали рельеф Дуссе-Алинь по данным географов
ОАЭ, Бахрейн и Кайманы сохраняют 0% подоходный налог — данные налоговых ведомств
Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе
Кане-корсо напал на женщину с терьером в Петрозаводске
Украина ожидает от своих партнёров финансовую помощь для строительства бомбоубежищ
Обмен политзаключённых на Украине буксует из-за неполных списков — социолог Ведруссов
Овсяные хлопья стали основой быстрого завтрака из трёх минут
На костях обнаружены следы сажи и нагрева от слабых очагов по данным Sciencepost
Водителей штрафуют за установку дефлекторов и спойлеров по данным ГИБДД
Актёр Васильев не был похож на Рудика из "Москва слезам не верит"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.