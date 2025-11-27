Мечта о жилье разбивается о привычку: хранение наличных отбрасывает новоселье на годы назад

Собрать деньги на первый взнос по ипотеке многие считают почти недостижимой задачей, особенно если сроки поджимают.
Об этом сообщает издание "NEWS.ru", ссылаясь на комментарий ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева.
Эксперт настаивает: при грамотном использовании финансовых инструментов и действующих программ господдержки накопить нужную сумму можно заметно быстрее, чем при привычной попытке "складывать в конверт" наличные. Но для этого, по его словам, придётся отказаться от инерции и пересмотреть отношение к своим деньгам.
Расторгуев подчёркивает, что ключевая ошибка будущих заемщиков — попытка копить исключительно наличными средствами. По его оценке, такой подход делает процесс слишком долгим и уязвимым для инфляции, которая постепенно "съедает" покупательную способность рубля. Эксперт убеждён, что уже на старте важно выстроить понятную стратегию и заранее определить, какие инструменты будут работать на будущий первый взнос.
В беседе с изданием аналитик акцентирует внимание на вкладках и накопительных счетах в крупных банках. По его словам, сейчас они дают реальный доход, а в системно значимых кредитных организациях ставки позволяют получить положительную доходность даже с учётом роста цен. За счёт этого накопления не просто лежат, а постепенно увеличиваются, сокращая срок, необходимый для формирования первоначального взноса.
При этом он призывает не ограничиваться только депозитами. По словам эксперта, стабильный результат могут дать облигации федерального займа и консервативные фонды денежного рынка. Доходность по ним, как правило, выше, чем по классическим вкладам, а риск колебаний ниже, чем в акциях, что позволяет использовать эти инструменты как дополнение к депозитам, не превращая накопление на квартиру в агрессивную игру на рынке.
Отдельный блок рекомендаций аналитика связан с использованием действующих мер господдержки. Расторгуев напоминает, что значительную часть первого взноса можно закрыть за счёт уже предусмотренных государством инструментов. В этом случае собственные средства семьи не обязательно должны покрывать всю сумму, а лишь дополнять уже доступные ресурсы.
Ключевым элементом такой схемы он называет материнский капитал. В 2025 году его размер составляет 690 тыс. рублей, и, по оценке специалиста, эти средства способны покрыть около 20-30% необходимого первоначального взноса. Для многих семей именно это становится решающим фактором, который позволяет перейти от долгих расчётов к реальному оформлению ипотеки.
Дополнительно эксперт обращает внимание на льготные ипотечные программы. Речь идёт о семейной, IT-ипотеке и дальневосточной ипотеке, по которым ставки начинаются от 2% и доходят до 6% годовых. Такие условия заметно снижают финансовую нагрузку на заемщика, а значит, упрощают и саму задачу накопления: при более низкой ставке семья может точнее оценить предел своих возможностей и спланировать, какая сумма взноса ей действительно нужна.
По словам Расторгуева, ключевой фактор успеха — системный подход и честная оценка собственных финансовых возможностей. Он отмечает, что без регулярности и дисциплины даже самый подробный план превращается в формальность. И наоборот, при чётком контроле доходов и расходов, а также последовательном использовании доступных инструментов путь к первоначальному взносу становится значительно короче.
Однако общая статистика показывает, что для большинства граждан эта задача по-прежнему остаётся сложной. Ранее сообщалось, что лишь 8,3% работающих россиян способны накопить на 20-процентный первый взнос по ипотеке за два года. Исследование "СберИндекса", в котором сравнивались средние зарплаты по регионам с актуальными ценами на жильё, зафиксировало заметный разрыв между разными субъектами страны.
Согласно этим данным, более 15% работающих укладываются в двухлетний срок формирования взноса только в Оренбургской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми. В Дагестане такую задачу способны решить лишь 3,2% занятых. А в крупнейших регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, менее 7% жителей могут накопить на необходимый первый взнос за тот же период. На этом фоне напоминания о необходимости следить за своими пенсионными накоплениями в ноябре становятся частью более широкой повестки о личных финансах и долгосрочных целях.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.