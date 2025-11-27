Мечта о жилье разбивается о привычку: хранение наличных отбрасывает новоселье на годы назад

Вклады и облигации ускорят сбор денег на жилье — аналитик Расторгуев

Собрать деньги на первый взнос по ипотеке многие считают почти недостижимой задачей, особенно если сроки поджимают.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Об этом сообщает издание "NEWS.ru", ссылаясь на комментарий ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева.

Эксперт настаивает: при грамотном использовании финансовых инструментов и действующих программ господдержки накопить нужную сумму можно заметно быстрее, чем при привычной попытке "складывать в конверт" наличные. Но для этого, по его словам, придётся отказаться от инерции и пересмотреть отношение к своим деньгам.

Отказ от наличных и выбор консервативных инструментов

Расторгуев подчёркивает, что ключевая ошибка будущих заемщиков — попытка копить исключительно наличными средствами. По его оценке, такой подход делает процесс слишком долгим и уязвимым для инфляции, которая постепенно "съедает" покупательную способность рубля. Эксперт убеждён, что уже на старте важно выстроить понятную стратегию и заранее определить, какие инструменты будут работать на будущий первый взнос.

В беседе с изданием аналитик акцентирует внимание на вкладках и накопительных счетах в крупных банках. По его словам, сейчас они дают реальный доход, а в системно значимых кредитных организациях ставки позволяют получить положительную доходность даже с учётом роста цен. За счёт этого накопления не просто лежат, а постепенно увеличиваются, сокращая срок, необходимый для формирования первоначального взноса.

При этом он призывает не ограничиваться только депозитами. По словам эксперта, стабильный результат могут дать облигации федерального займа и консервативные фонды денежного рынка. Доходность по ним, как правило, выше, чем по классическим вкладам, а риск колебаний ниже, чем в акциях, что позволяет использовать эти инструменты как дополнение к депозитам, не превращая накопление на квартиру в агрессивную игру на рынке.

Господдержка и маткапитал как часть взноса

Отдельный блок рекомендаций аналитика связан с использованием действующих мер господдержки. Расторгуев напоминает, что значительную часть первого взноса можно закрыть за счёт уже предусмотренных государством инструментов. В этом случае собственные средства семьи не обязательно должны покрывать всю сумму, а лишь дополнять уже доступные ресурсы.

Ключевым элементом такой схемы он называет материнский капитал. В 2025 году его размер составляет 690 тыс. рублей, и, по оценке специалиста, эти средства способны покрыть около 20-30% необходимого первоначального взноса. Для многих семей именно это становится решающим фактором, который позволяет перейти от долгих расчётов к реальному оформлению ипотеки.

Дополнительно эксперт обращает внимание на льготные ипотечные программы. Речь идёт о семейной, IT-ипотеке и дальневосточной ипотеке, по которым ставки начинаются от 2% и доходят до 6% годовых. Такие условия заметно снижают финансовую нагрузку на заемщика, а значит, упрощают и саму задачу накопления: при более низкой ставке семья может точнее оценить предел своих возможностей и спланировать, какая сумма взноса ей действительно нужна.

Системный подход и неравенство регионов

По словам Расторгуева, ключевой фактор успеха — системный подход и честная оценка собственных финансовых возможностей. Он отмечает, что без регулярности и дисциплины даже самый подробный план превращается в формальность. И наоборот, при чётком контроле доходов и расходов, а также последовательном использовании доступных инструментов путь к первоначальному взносу становится значительно короче.

Однако общая статистика показывает, что для большинства граждан эта задача по-прежнему остаётся сложной. Ранее сообщалось, что лишь 8,3% работающих россиян способны накопить на 20-процентный первый взнос по ипотеке за два года. Исследование "СберИндекса", в котором сравнивались средние зарплаты по регионам с актуальными ценами на жильё, зафиксировало заметный разрыв между разными субъектами страны.

Согласно этим данным, более 15% работающих укладываются в двухлетний срок формирования взноса только в Оренбургской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми. В Дагестане такую задачу способны решить лишь 3,2% занятых. А в крупнейших регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, менее 7% жителей могут накопить на необходимый первый взнос за тот же период. На этом фоне напоминания о необходимости следить за своими пенсионными накоплениями в ноябре становятся частью более широкой повестки о личных финансах и долгосрочных целях.