Щелкунчик колет орехи и тренды дизайна: как впустить магию балета в новогодний декор

Украшения в стиле "Щелкунчика" неожиданно стали одним из самых узнаваемых праздничных символов года. Этот нарядный, слегка театральный подход к декору объединяет фантазию, ностальгические мотивы и классическую балетную роскошь, помогая создать ощущение праздника буквально из воздуха. Он одновременно уютный и торжественный, а главное — невероятно гибкий: кто-то делает интерьеры максимально нарядными, другие выбирают более спокойные намёки на балетную эстетику.
"Декор, вдохновлённый балетом "Щелкунчик", — это фантастическое, изысканное и мечтательное воплощение праздничной классики, воплощенное в таких эффектных деталях, как бархатные ленты, позолоченные акценты и глубокие оттенки драгоценных камней", — сказала эксперт по трендам Etsy Дейна Айсом Джонсон.
Атмосфера балета снова выходит на первый план: от бархата и золота до миниатюрных фигурок и оттенков драгоценных камней. Люди постепенно отходят от строгого минимализма, предпочитая выразительные детали: тёплые, сказочные и персонализированные. Эстетика "Щелкунчика" идеально попадает в эту волну и открывает массу возможностей для творчества.
|Критерий
|"Щелкунчик"
|Минималистичный декор
|Классический винтаж
|Цвета
|рубин, сапфир, золото, розовый
|белый, серый, древесные
|красно-зелёная палитра
|Материалы
|бархат, атлас, металл
|натуральное дерево, текстиль
|стекло, медь, плотная бумага
|Настроение
|театральность, мечтательность
|спокойствие, строгость
|ностальгия, ретро-уют
|Основные элементы
|банты, балерины, щелкунчики
|свечи, зелёные ветви
|игрушки ретро-форм, старые открытки
А что если вы не любите яркие цвета? Тренд допускает мягкие решения: пастельные оттенки, тонкие ленты, стекло цвета шампанского, воздушные украшения. Эстетика "Щелкунчика" строится на атмосфере — не обязательно делать интерьер максимально насыщенным, сообщает bhg.com.
Да. Достаточно выбрать несколько выразительных предметов: бархатные банты, стеклянные шары, мини-фигурки.
Цена зависит от материалов: бюджетные наборы можно собрать недорого, а бархат, позолота и дизайнерские предметы увеличат расходы.
Чаще всего начинают с текстиля: декоративные подушки, банты, дорожки или ёлочные украшения.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.