Коммунальные счета снова перепишут: в 2026 году тарифы вырастут дважды — и кое-где до 22 процентов

В 2026 году тарифы на ЖКУ вырастут дважды по всей России

Недвижимость

Стремительный рост коммунальных платежей снова оказался в центре внимания: в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ изменятся дважды, и именно регионы будут определять итоговую нагрузку на жителей. Во втором полугодии решения начали принимать первые субъекты, задавая ориентиры для остальных.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Индексация смещается на октябрь

Федеральный уровень уже зафиксировал параметры индексации на 2026 год. В январе тарифы поднимутся на 1,7%, и этот показатель будет единым для всех территорий. Но осенью система станет гибче: регионы получат возможность устанавливать собственный уровень повышения. В отдельных субъектах диапазон колебаний может оказаться существенным, так как минимальные и максимальные значения теперь определяются местными властями. Такая конструкция встроена в прогноз социально-экономического развития, который смещает ключевую точку индексации с июля на октябрь.

Первые решения субъектов

Некоторые регионы уже утвердили новые параметры. Ставропольский край стал лидером по ожидаемому росту: там с 1 октября 2026 года стоимость коммунальных услуг увеличится до 22%. Республика Дагестан следует за ним почти вплотную, закладывая индексацию на уровне 19,7%. В крупнейших городах страны динамика тоже заметная: в Москве повышение составит 15%, а в Санкт-Петербурге — 14,6%. При этом есть территории, где прирост минимален. В Республике Хакасии и Чукотском автономном округе повышение ограничат 8%.

Возможные отклонения от базового уровня

Формальные индексы — не единственный параметр, на который опираются регионы. Правительство установило пределы возможных отклонений. С января отклонения фиксированы и равны нулю для всей страны, но к октябрю допускаются вариации. В Ставропольском крае они могут достигнуть 21,9%, в Дагестане — до 4,8%. В столицах дополнительные корректировки исключены, а в Хакасии и Чукотском автономном округе потолок установлен на уровне 2,1%. Такие рамки расширяют инструменты управления тарифами, позволяя учитывать локальные особенности и бюджетные потребности, сообщает "Царьград".

Влияние на инфраструктуру

Повышение тарифов неизбежно связывают с качеством коммунальной инфраструктуры. Логика реформ предполагает вложения в обновление сетей, энергоэффективность и бесперебойность услуг. Так что новые параметры индексации должны работать на модернизацию коммунального хозяйства. При отсутствии реальных улучшений встаёт вопрос о необходимости более строгого контроля на местах, поскольку ежегодные корректировки тарифов должны иметь под собой понятные и ощутимые причины.