Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Траншеи и гребни повышают урожайность на сложных почвах
Юлия Высоцкая рассказала о материнстве и удочерении
Завод Tenet в Калуге выпустил 30-тысячный автомобиль по данным компании
Гибкие рационы снижают чувство вины за еду по данным психологов
На актрису Марию Шумакову напал пьяный мужчина
Электростимуляция расширила поле зрения после инсульта по данным EPFL
Puma может перейти под контроль азиатских компаний — Bloomberg
Актриса Ксения Непомнящая осталась без жилья и поёт в электричках за еду
Noon ускоряет доставку еды в Дубае по данным туристических экспертов

Злоумышленник внутри розетки: то, что мы оставляем включённым, работает против нас

Техника с нагревом представляет риск при оставлении в розетке — электрик Голдман
Недвижимость

Когда в доме много техники, легко привыкнуть оставлять всё в розетках. Кажется, что так удобнее: включил — и готово. Но у ряда приборов есть особенность — они продолжают потреблять энергию и представляют риск возгорания даже после выключения. Поэтому некоторые вещи действительно нужно обесточивать сразу, как только вы ими воспользовались. Это поможет сохранить безопасность, продлить срок службы устройств и немного снизить счета за электроэнергию.

Обогреватель в доме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обогреватель в доме

Что нужно отключать сразу после использования

1. Кухонные приборы на столешнице

Техника, которой мы пользуемся ежедневно, может работать как источник скрытой опасности. Тостеры — самый известный пример, но не единственный. Фритюрницы, мультиварки, вафельницы, грилевые панели, пресс-формы для панини — все эти устройства нагреваются до высоких температур. Если внутри остаются крошки, жир или остатки теста, риск возгорания возрастает. Поэтому их обязательно отключают от сети, дают полностью остыть и убирают на место. Особенно важно следить за этим, если дома есть дети или животные.

2. Подсвечники с электрическим подогревом

Их часто считают безопасной альтернативой свечам, но забывают, что это почти тот же нагревательный прибор. Подогреватели используют для разогрева воска, фондю или небольших керамических чаш — такие эксперименты популярны в соцсетях, но они требуют аккуратности. Как только вы закончили — провод должен быть вынут из розетки.

"Грелки для свечей всегда следует отключать от сети, как только вы закончите их использовать", — отметил электрик Бри Голдман.

3. Портативные обогреватели

Осенью и зимой такие устройства помогают согреть отдельный угол квартиры, но при неправильной эксплуатации они становятся одним из самых частых источников пожаров. Обогреватель нельзя оставлять без присмотра даже на несколько минут, а также включённым на ночь. Закончили — сразу выключайте и вынимайте вилку из розетки.

4. Фены и горячие инструменты для укладки

Фены, плойки, выпрямители и брашинги с подогревом нагреваются до сотен градусов, а значит, требуют предельного внимания. В ванной всегда присутствует влажность, и риск короткого замыкания возрастает, если прибор остаётся подключённым. Даже в выключенном состоянии техника "тянет" небольшой ток, и этого достаточно для перегрева или искры. Убрали волосы — отключите прибор.

Сравнение: какие приборы требуют обязательного отключения

Категория Нужно отключать сразу Можно оставить в розетке
Техника с нагревом Да (обогреватели, фены, тостеры, плойки) Нет
Освещение Электроподогрев свечей — да Лампы с выключателем — иногда
Гаджеты Редко Зарядки без нагрузки можно отключать для экономии

Советы шаг за шагом: как организовать безопасный дом

  1. Установите умные вилки — они позволяют отключать технику дистанционно.

  2. Используйте сетевые фильтры с автоматическим выключением.

  3. Разместите приборы так, чтобы легко было добраться до розетки.

  4. Регулярно очищайте тостеры, мультиварки, грилевые панели.

  5. Храните горячие инструменты на жаростойких ковриках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: оставить плойку в розетке.
    Последствие: перегрев, риск возгорания.
    Альтернатива: термостойкий контейнер + умная вилка.

  2. Ошибка: забыть обогреватель включённым на ночь.
    Последствие: пожар, оплавление проводов.
    Альтернатива: обогреватели с автоотключением и датчиком опрокидывания.

  3. Ошибка: держать тостер включённым постоянно.
    Последствие: скрытое потребление энергии, риск возгорания крошек.
    Альтернатива: сетевой фильтр с кнопкой-переключателем.

А что если…

Если отключать приборы от сети неудобно, можно использовать розетки с таймером. Они полностью обесточивают технику в заданное время. Ещё один вариант — переносные блоки с кнопкой отключения сразу нескольких устройств.

Плюсы и минусы отключения техники от сети

Плюсы Минусы
Безопасность, меньше риска пожаров Нужно привыкнуть к новой привычке
Экономия на электричестве Некоторые устройства неудобно вытаскивать
Продление срока службы техники Требуются дополнительные удлинители/фильтры

FAQ

Как выбрать безопасный обогреватель?
Ищите модели с датчиком падения, автоотключением и защитой от перегрева.

Сколько можно сэкономить, если отключать приборы?
В среднем — до 5-10% от месячного счёта, в зависимости от количества подключённых устройств.

Что лучше — умная розетка или сетевой фильтр?
Для мелких приборов удобнее умная розетка, а для нескольких устройств — фильтр с защитой и кнопкой.

Мифы и правда

Миф: выключенный прибор не потребляет энергию.
Правда: большинство устройств в режиме ожидания забирают небольшой ток.

Миф: маленькие обогреватели безопаснее больших.
Правда: риск одинаков, главное — наличие защиты.

Миф: фен нельзя оставить включённым только во время дождя.
Правда: опасно оставлять его в розетке всегда.

Три интересных факта

  1. Некоторые тостеры нагреваются до 300 °C, даже если внешне это не ощущается.

  2. Зарядки для телефонов в режиме ожидания расходуют до 10% бытовой энергии.

  3. Вафельницы старых моделей могут сохранять тепло более 30 минут после отключения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Еда и рецепты
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Наука и техника
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Последние материалы
Актриса Ксения Непомнящая осталась без жилья и поёт в электричках за еду
Noon ускоряет доставку еды в Дубае по данным туристических экспертов
Закрепление в Волчанске важно для формирования буферной зоны — политолог Живов
Мытьё головы перед стрижкой улучшает точность среза — парикмахер Линда
ЕС не имеет ресурсов для масштабных кибератак против России — эксперт Курочкин
ЕС пытается изменить мирный план США в ущерб России — политолог Бардин
Чувства вне времени: не пропустите спектакль в Театре на Трубной
Бумажные конверты обеспечивают семенам безопасное хранение
Время реакции — это навык, который можно тренировать — Кайли Линдер
Следствие сможет замораживать сумму хищения на 10 дней — по данным юристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.