Злоумышленник внутри розетки: то, что мы оставляем включённым, работает против нас

Когда в доме много техники, легко привыкнуть оставлять всё в розетках. Кажется, что так удобнее: включил — и готово. Но у ряда приборов есть особенность — они продолжают потреблять энергию и представляют риск возгорания даже после выключения. Поэтому некоторые вещи действительно нужно обесточивать сразу, как только вы ими воспользовались. Это поможет сохранить безопасность, продлить срок службы устройств и немного снизить счета за электроэнергию.
Техника, которой мы пользуемся ежедневно, может работать как источник скрытой опасности. Тостеры — самый известный пример, но не единственный. Фритюрницы, мультиварки, вафельницы, грилевые панели, пресс-формы для панини — все эти устройства нагреваются до высоких температур. Если внутри остаются крошки, жир или остатки теста, риск возгорания возрастает. Поэтому их обязательно отключают от сети, дают полностью остыть и убирают на место. Особенно важно следить за этим, если дома есть дети или животные.
Их часто считают безопасной альтернативой свечам, но забывают, что это почти тот же нагревательный прибор. Подогреватели используют для разогрева воска, фондю или небольших керамических чаш — такие эксперименты популярны в соцсетях, но они требуют аккуратности. Как только вы закончили — провод должен быть вынут из розетки.
"Грелки для свечей всегда следует отключать от сети, как только вы закончите их использовать", — отметил электрик Бри Голдман.
Осенью и зимой такие устройства помогают согреть отдельный угол квартиры, но при неправильной эксплуатации они становятся одним из самых частых источников пожаров. Обогреватель нельзя оставлять без присмотра даже на несколько минут, а также включённым на ночь. Закончили — сразу выключайте и вынимайте вилку из розетки.
Фены, плойки, выпрямители и брашинги с подогревом нагреваются до сотен градусов, а значит, требуют предельного внимания. В ванной всегда присутствует влажность, и риск короткого замыкания возрастает, если прибор остаётся подключённым. Даже в выключенном состоянии техника "тянет" небольшой ток, и этого достаточно для перегрева или искры. Убрали волосы — отключите прибор.
|Категория
|Нужно отключать сразу
|Можно оставить в розетке
|Техника с нагревом
|Да (обогреватели, фены, тостеры, плойки)
|Нет
|Освещение
|Электроподогрев свечей — да
|Лампы с выключателем — иногда
|Гаджеты
|Редко
|Зарядки без нагрузки можно отключать для экономии
Установите умные вилки — они позволяют отключать технику дистанционно.
Используйте сетевые фильтры с автоматическим выключением.
Разместите приборы так, чтобы легко было добраться до розетки.
Регулярно очищайте тостеры, мультиварки, грилевые панели.
Храните горячие инструменты на жаростойких ковриках.
Ошибка: оставить плойку в розетке.
Последствие: перегрев, риск возгорания.
Альтернатива: термостойкий контейнер + умная вилка.
Ошибка: забыть обогреватель включённым на ночь.
Последствие: пожар, оплавление проводов.
Альтернатива: обогреватели с автоотключением и датчиком опрокидывания.
Ошибка: держать тостер включённым постоянно.
Последствие: скрытое потребление энергии, риск возгорания крошек.
Альтернатива: сетевой фильтр с кнопкой-переключателем.
Если отключать приборы от сети неудобно, можно использовать розетки с таймером. Они полностью обесточивают технику в заданное время. Ещё один вариант — переносные блоки с кнопкой отключения сразу нескольких устройств.
|Плюсы
|Минусы
|Безопасность, меньше риска пожаров
|Нужно привыкнуть к новой привычке
|Экономия на электричестве
|Некоторые устройства неудобно вытаскивать
|Продление срока службы техники
|Требуются дополнительные удлинители/фильтры
Как выбрать безопасный обогреватель?
Ищите модели с датчиком падения, автоотключением и защитой от перегрева.
Сколько можно сэкономить, если отключать приборы?
В среднем — до 5-10% от месячного счёта, в зависимости от количества подключённых устройств.
Что лучше — умная розетка или сетевой фильтр?
Для мелких приборов удобнее умная розетка, а для нескольких устройств — фильтр с защитой и кнопкой.
Миф: выключенный прибор не потребляет энергию.
Правда: большинство устройств в режиме ожидания забирают небольшой ток.
Миф: маленькие обогреватели безопаснее больших.
Правда: риск одинаков, главное — наличие защиты.
Миф: фен нельзя оставить включённым только во время дождя.
Правда: опасно оставлять его в розетке всегда.
Некоторые тостеры нагреваются до 300 °C, даже если внешне это не ощущается.
Зарядки для телефонов в режиме ожидания расходуют до 10% бытовой энергии.
Вафельницы старых моделей могут сохранять тепло более 30 минут после отключения.
