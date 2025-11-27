Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Офисные ягодицы — результат адаптации к новому образу жизни — Александр Лаврищев
Металлическая сетка ускоряет нарезку колбасы для оливье — повара
Элитная недвижимость в Англии станет непозволительной роскошью — BBC
Популяция выдр на Аляске достигает 90% мировых — Science & Vie
Горизонтальные жалюзи требуют чистки раз в 1–2 недели — Primainspirace
Сухие губы зимой требуют регулярного отшелушивания и питания
Валерия Чекалина столкнулась с осложнениями при беременности
Перелёты с детьми стоит избегать до трёх месяцев — педиатр Полина Шурганова
Часть макетов строили только для фото подчеркнул Дэн Бедор директор по связям

Туалетная бумага превращается в динозавра прошлого: дома выбирают совсем другое

Умные туалеты с функцией биде набирают популярность в России
6:26
Недвижимость

Трудно представить, что через несколько лет полки российских супермаркетов могут заметно поредеть — и рулонов туалетной бумаги станет куда меньше. Такая перспектива кажется абсурдной, но тренд, который уже стал нормой в Азии и заметно нарастает в Европе и США, постепенно доходит и до России. И дело не только в моде: привычки пользователей действительно меняются, особенно когда речь идёт о комфорте и гигиене.

Пустой рулон туалетной бумаги
Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой рулон туалетной бумаги

Почему Россия интересуется японским подходом

В Японии умные туалеты — часть повседневности: их установили более 80% домохозяйств. Это устройства с встроенными водяными форсунками, подогревом сиденья, регулировкой температуры воды, сушкой, автоматической дезодорацией и даже функцией поднятия крышки. По сути, это целая многофункциональная гигиеническая система, которая делает старые биде анахронизмом.

Подобная сантехника постепенно привлекает внимание и в России. Сказывается опыт пандемии, ажиотажный спрос на бумагу и желание людей иметь более надёжные, экологичные и удобные решения для дома. Дополнительный интерес формируют обзоры российских блогеров и пользователей, которые делятся личным опытом установки таких систем в новостройках и частных домах.

Тенденция стала более заметной благодаря тому, что российский рынок начал активно закупать азиатские и европейские модели: от насадок-биде за 2-5 тысяч рублей до продвинутых умных унитазов, которые можно встретить в современных ЖК бизнес-класса.

Какие производители заходят на российский рынок

Флагманом мировой индустрии считается японская TOTO, но в Россию активно поставляются и решения от Xiaomi, Panasonic, Coway, Brondell, а также европейские бренды Grohe и Villeroy & Boch. Увеличился и выпуск российских насадок-биде, которые подстраиваются под отечественные стандарты сантехники и стоят дешевле зарубежных аналогов.

Ассортимент постоянно расширяется, а конкуренция делает технологию доступнее. Уже сейчас можно приобрести простое биде-накладку примерно за 1,5-2 тысячи рублей, а за 20-30 тысяч — модели с подогревом, фильтрацией воды и ночной подсветкой.

Сравнение: классический унитаз и умный унитаз в российских условиях

Параметр Обычный унитаз Умный унитаз / биде-накладка
Комфорт Базовый Подогрев сиденья, регулировка струи, мягкая сушка
Гигиена Зависит от качества бумаги Глубокая очистка водой
Затраты Постоянная покупка бумаги Экономия бумаги, минимум расходов
Монтаж Не требует электричества Некоторым моделям нужна розетка
Экология Больше отходов Меньше мусора, меньше вероятности засоров

Советы шаг за шагом: как выбрать биде или умный унитаз в России

  1. Определите тип оборудования: простая насадка, накладка с подогревом или полноценный умный унитаз.

  2. Уточните параметры подключения: нужны ли электричество, фильтры, переходники под российские стандарты.

  3. Оцените функционал: подогрев воды, регулировка напора, самоочистка, датчики движения.

  4. Проверьте совместимость с вашим унитазом — особенно в старых домах или "хрущёвках".

  5. Учитывайте сервис и гарантию: выбирайте бренды, у которых есть официальные представители в РФ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка дешёвой китайской модели без сертификатов.
    → Последствие: быстрый выход из строя или нестабильная работа.
    → Альтернатива: сертифицированные решения Xiaomi, Ballu, Grohe.
  • Ошибка: установка без фильтра для воды.
    → Последствие: форсунки могут засориться из-за жёсткой воды.
    → Альтернатива: бюджетный фильтр-накрутка за 300-500 рублей.
  • Ошибка: установка в ванной без розетки.
    → Последствие: отключение ключевых функций.
    → Альтернатива: модели с водяным подогревом, работающие без электропитания.

А что если…

…в квартире старая проводка? Используйте модели без нагрева сиденья — они работают от воды.
…пугает обслуживание? Форсунки самоочищаются, а сервис есть у большинства крупных брендов.
…кажется, что это сложно? Насадка устанавливается за 15-20 минут без вызова мастера.

Плюсы и минусы 

Плюсы Минусы
Экономия бумаги (особенно актуально семьям) Некоторые модели дорого стоят
Меньше засоров в канализации Нужна розетка для максимального функционала
Более мягкая гигиена зимой Требуется фильтрация воды
Простота установки Выбор слишком велик, легко запутаться

FAQ

Как выбрать недорогое биде для съёмной квартиры?

Подойдут универсальные насадки без электричества. Их легко снять и увезти при переезде.

Сколько стоит установка зимой в частном доме?

Только стоимость самой модели. Монтаж занимает 10-30 минут и не требует демонтажа унитаза.

Что лучше: насадка или полноценный умный унитаз?

Насадка — компромисс по цене. Унитаз — максимальный комфорт и расширенные функции.

Мифы и правда

  • Миф: такие системы расходуют много воды.
    Правда: цикл потребляет меньше литра — меньше, чем требуется для производства одного рулона бумаги.
  • Миф: их сложно обслуживать.
    Правда: большинство функций автоматизированы, а форсунки самоочищаются.
  • Миф: они плохо сочетаются с российской сантехникой.
    Правда: выпускаются адаптированные модели, подходящие для ГОСТ-стандартов.

Интересные факты

  1. Многие российские застройщики начали включать выводы под умные туалеты в проекты ЖК.

  2. В Корее умные унитазы стоят даже в кафе и небольших магазинах.

  3. Первые российские обзоры на биде-насадки стали популярными в 2020 году.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Последние материалы
Карнак датировали периодом 2305–1980 годов до н.э. — Antiquity
Меган Маркл требует, чтобы её продолжали называть герцогиней
Подзимняя посадка ускоряет весеннее цветение многолетников
Сывороточные изоляты ускоряют синтез мышечного белка — спортивные диетологи
Сейтан обеспечивает белковую основу для веганского рагу — диетологи
Умные туалеты с функцией биде набирают популярность в России
Летучие мыши начали светиться под ультрафиолетом — открытие учёных
Распорка между стойками повышает жёсткость кузова и управляемость — Actualno
$8,2 млрд от МВФ отправят Украине, чтобы залатать бюджетные дыры — Грей
Свекровь Селены Гомес подверглась нападению грабителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.