Туалетная бумага превращается в динозавра прошлого: дома выбирают совсем другое

Трудно представить, что через несколько лет полки российских супермаркетов могут заметно поредеть — и рулонов туалетной бумаги станет куда меньше. Такая перспектива кажется абсурдной, но тренд, который уже стал нормой в Азии и заметно нарастает в Европе и США, постепенно доходит и до России. И дело не только в моде: привычки пользователей действительно меняются, особенно когда речь идёт о комфорте и гигиене.
В Японии умные туалеты — часть повседневности: их установили более 80% домохозяйств. Это устройства с встроенными водяными форсунками, подогревом сиденья, регулировкой температуры воды, сушкой, автоматической дезодорацией и даже функцией поднятия крышки. По сути, это целая многофункциональная гигиеническая система, которая делает старые биде анахронизмом.
Подобная сантехника постепенно привлекает внимание и в России. Сказывается опыт пандемии, ажиотажный спрос на бумагу и желание людей иметь более надёжные, экологичные и удобные решения для дома. Дополнительный интерес формируют обзоры российских блогеров и пользователей, которые делятся личным опытом установки таких систем в новостройках и частных домах.
Тенденция стала более заметной благодаря тому, что российский рынок начал активно закупать азиатские и европейские модели: от насадок-биде за 2-5 тысяч рублей до продвинутых умных унитазов, которые можно встретить в современных ЖК бизнес-класса.
Флагманом мировой индустрии считается японская TOTO, но в Россию активно поставляются и решения от Xiaomi, Panasonic, Coway, Brondell, а также европейские бренды Grohe и Villeroy & Boch. Увеличился и выпуск российских насадок-биде, которые подстраиваются под отечественные стандарты сантехники и стоят дешевле зарубежных аналогов.
Ассортимент постоянно расширяется, а конкуренция делает технологию доступнее. Уже сейчас можно приобрести простое биде-накладку примерно за 1,5-2 тысячи рублей, а за 20-30 тысяч — модели с подогревом, фильтрацией воды и ночной подсветкой.
|Параметр
|Обычный унитаз
|Умный унитаз / биде-накладка
|Комфорт
|Базовый
|Подогрев сиденья, регулировка струи, мягкая сушка
|Гигиена
|Зависит от качества бумаги
|Глубокая очистка водой
|Затраты
|Постоянная покупка бумаги
|Экономия бумаги, минимум расходов
|Монтаж
|Не требует электричества
|Некоторым моделям нужна розетка
|Экология
|Больше отходов
|Меньше мусора, меньше вероятности засоров
Определите тип оборудования: простая насадка, накладка с подогревом или полноценный умный унитаз.
Уточните параметры подключения: нужны ли электричество, фильтры, переходники под российские стандарты.
Оцените функционал: подогрев воды, регулировка напора, самоочистка, датчики движения.
Проверьте совместимость с вашим унитазом — особенно в старых домах или "хрущёвках".
Учитывайте сервис и гарантию: выбирайте бренды, у которых есть официальные представители в РФ.
…в квартире старая проводка? Используйте модели без нагрева сиденья — они работают от воды.
…пугает обслуживание? Форсунки самоочищаются, а сервис есть у большинства крупных брендов.
…кажется, что это сложно? Насадка устанавливается за 15-20 минут без вызова мастера.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия бумаги (особенно актуально семьям)
|Некоторые модели дорого стоят
|Меньше засоров в канализации
|Нужна розетка для максимального функционала
|Более мягкая гигиена зимой
|Требуется фильтрация воды
|Простота установки
|Выбор слишком велик, легко запутаться
Подойдут универсальные насадки без электричества. Их легко снять и увезти при переезде.
Только стоимость самой модели. Монтаж занимает 10-30 минут и не требует демонтажа унитаза.
Насадка — компромисс по цене. Унитаз — максимальный комфорт и расширенные функции.
Многие российские застройщики начали включать выводы под умные туалеты в проекты ЖК.
В Корее умные унитазы стоят даже в кафе и небольших магазинах.
Первые российские обзоры на биде-насадки стали популярными в 2020 году.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.