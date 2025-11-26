Жители платят за ЖКХ больше, а получают меньше: индексация не останавливает ни прорывы, ни отключения

Индексация ЖКУ не обеспечила стабильность работы комплекса — Сергей Миронов

Повышение тарифов ЖКХ снова сопровождается обещаниями о более качественных услугах, хотя реальность для многих жителей страны говорит об обратном. Об этом сообщает председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он поясняет, почему очередная индексация не выглядит оправданной на фоне ежедневных аварий и хронических проблем коммунального комплекса.

Причины роста тарифов и реакция эксперта

С 1 января плата за коммунальные услуги вырастет на 1,7%. Миронов отмечает, что формально причиной называют изменение ставки НДС, однако бремя компенсирования дополнительных расходов ложится на граждан.

По его словам, государство фактически разрешило поставщикам переложить возросшие платежи на жильцов, не объяснив, почему именно они должны покрывать налоговую разницу, подчеркивает Газета.Ru.

Следующее плановое повышение перенесено на 1 октября, и средняя цифра, как подчёркивает политик, мало что говорит о реальной ситуации. На местах индексация традиционно оказывается выше, чем указывается на федеральном уровне. Он также обращает внимание на заявления ФАС, которая обещает мониторинг рынка, но, по словам Миронова, снижение тарифов по инициативе службы затрагивает лишь 0,5% оборота ЖКХ.

"С 1 января стоимость коммунальных услуг повсеместно вырастет на 1,7%… В Антимонопольной службе, как всегда, обещают все проконтролировать", — подчеркнул председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Несоответствие индексации и качества услуг

ФАС утверждает, что повышение необходимо для стабильности работы отрасли и обновления инфраструктуры. Миронов подчёркивает, что подобные аргументы звучат ежегодно, однако аварийность не снижается. Сообщения о повреждениях сетей, перебоях в теплоснабжении и воде продолжают поступать из разных регионов, что ставит под сомнение эффективность расходования дополнительных средств.

Он отмечает, что если индексация действительно направлена на улучшение, то результаты должны быть заметны, а не оставаться в отчётах ведомств. Текущая ситуация демонстрирует отсутствие должного управления, а жители продолжают сталкиваться с последствиями изношенных коммуникаций.

"Значит, индексация не обеспечила ни стабильности, ни качества… предприятиям ЖКХ необходимо сделать перерасчёт", — предложил Миронов.

Новые предельные показатели на 2026 год

Правительство утвердило максимальные значения индексации ЖКУ на 2026 год. Рост с 1 января составит те же 1,7% для всех регионов. А вот осеннее повышение будет дифференцированным и существенно различается в зависимости от субъекта.

Наибольший прирост ожидается в Ставропольском крае — 22%, в Дагестане — 19,7%, в Тамбовской области — 17,5%. Минимальные значения предусмотрены для Хакасии и Чукотского автономного округа, где индексация ограничена уровнем 8%. В крупных городах динамика также заметна: в Москве рост составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%.

Эти параметры, по словам Миронова, вновь формируют нагрузку на граждан, не гарантируя улучшения качества коммунальных услуг.