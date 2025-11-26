Смартфон сходит с ума на высоте: невидимый процесс поглощает заряд и создаёт шум для авиасистем

Режим полёта снижает расход батареи смартфона на высоте — эксперт Завалишин

Высота полёта меняет поведение привычных цифровых устройств, хотя внешне это никак не ощущается. Об этом сообщает NewsInfo, приводя разъяснения директора группы компаний DZ systems Дмитрия Завалишина.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ самолет

Эксперт напоминает, что именно в небе смартфоны начинают расходовать заряд быстрее обычного, даже если пассажир этого не замечает.

Почему смартфон "ищет" сеть на высоте

На борту лайнера мобильный телефон работает по тем же алгоритмам, что и на земле. Он регулярно пытается связаться с ближайшей базовой станцией и отправляет сигналы в её поисках.

Завалишин подчёркивает, что это происходит автоматически и не зависит от намерений владельца устройства. На высоте передатчики связи недоступны: их сигнал не направлен вверх, и смартфон физически не может до них "дотянуться".

Однако алгоритмы сотовой связи остаются активными, что и приводит к быстрому уменьшению уровня заряда. Повышенная интенсивность запросов к сети заставляет аккумулятор работать с повышенной нагрузкой, особенно при длительных перелётах. Именно поэтому включение режима полёта становится простым способом сохранить батарею.

"Передатчики базовых станций не передают сигнал вверх… Поэтому если вы не включите режим полета, он будет существенно быстрее разряжаться", — отметил директор DZ systems Дмитрий Завалишин.

Нежелательные помехи для бортовых систем

Помимо расхода энергии, работающий без ограничений смартфон создаёт радиосигналы, которые могут накладываться на частоты, используемые авионикой. Специалист поясняет, что отдельное устройство не представляет угрозы, но десятки или сотни телефонов в замкнутом пространстве начинают формировать заметный фон.

На борту все эти сигналы отправляются одновременно и без координации, что создаёт дополнительную нагрузку для систем, отвечающих за навигацию и связь. Даже небольшие помехи нежелательны в условиях, где критична стабильность оборудования, поэтому авиакомпании продолжают требовать отключения связи на время полёта.

"Если все сотовые телефоны… будут непрерывно посылать радиосигналы, это будет создавать некоторые помехи оборудованию самолета. Вряд ли это критично, но пользы не приносит", — добавил Завалишин.

Привычная мера безопасности

Режим полёта остаётся стандартом, который облегчает работу и пассажирам, и бортовым системам. Он отключает поисковые запросы к сети и прекращает передачу радиосигналов. За годы эксплуатации воздушного транспорта эта практика доказала свою эффективность, особенно на маршрутах большой протяжённости.