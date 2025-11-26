Сквозняки исчезают: прощай, холод — возвращаем тепло в дом за пару минут, не потратив ни копейки

Загрязненная фурнитура ослабляет герметичность окна

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимой, когда за окном стужа, важно, чтобы ваши окна работали на вас, а не против вас. Но что делать, если, несмотря на то, что пластиковые окна были установлены совсем недавно, в вашем доме всё равно чувствуются сквозняки? Почему из пластиковых окон может дуть, и что с этим можно сделать?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сквозняк через пластиковое окно

Причины сквозняка

Часто владельцы современных оконных конструкций сталкиваются с тем, что зимой из новых пластиковых окон всё равно тянет холодом. Причины могут быть разными, и важно выявить, где именно происходит потеря тепла.

Некачественный стеклопакет. Иногда проблема заключается не в фурнитуре или уплотнителях, а в самом стеклопакете. Если стекло тонкое, оно может не обеспечивать должной теплоизоляции. Из-за этого в помещении ощущается холодный воздух, особенно в сильные морозы. Неправильный монтаж. Случается, что окна устанавливаются с нарушением технологии, и из-за этого появляются щели в местах соединений рамы с подоконником или откосами. Эти щели становятся источником холодного воздуха, который проникает в дом. Износ уплотнителей и фурнитуры. Со временем резиновые уплотнители теряют свою эластичность, а фурнитура может ослабевать. Это приводит к тому, что створки не прижимаются плотно к раме, и появляется зазор для холодного воздуха. Накопившаяся грязь в окне. Иногда причиной продувания является некачественная очистка окна, особенно в местах, где рама и створка соприкасаются. Если фурнитура загрязнена, это может привести к ослаблению прижима створки к раме.

Решение проблемы

Загадка, почему из окна тянет холод, решается через несколько шагов. Зачастую проблема носит простое решение, но в некоторых случаях понадобится более детальный подход.

1. Проверьте прилегание створки

Один из самых простых способов выявить проблему — это тест на бумаге. Откройте окно, а затем закройте его, вставив лист бумаги между рамой и створкой. Попробуйте вытянуть бумагу. Если это легко удаётся, значит, окно плохо прилегает, и необходимо усилить прижим.

2. Уход за уплотнителями

Уплотнители — это та часть окна, которая непосредственно контактирует с воздухом, и поэтому они подвергаются сильному износу. Регулярная чистка уплотнителей от грязи и пыли поможет сохранить их в хорошем состоянии. Для этого лучше использовать мягкую тряпку и чистящие средства без агрессивных химикатов. Также полезно смазывать уплотнители силиконовой смазкой или глицериновым раствором, чтобы они не теряли эластичность.

3. Регулировка фурнитуры

Если проблема в фурнитуре, то сначала нужно проверить, не ослабли ли петли, которые держат створку. Если окно плохо закрывается или открывается с трудом, то, скорее всего, фурнитура нуждается в регулировке. В этом случае вы можете попробовать отрегулировать петли сами или вызвать мастера для более сложных манипуляций.

4. Исправление монтажных дефектов

Если продувание вызвано дефектами при установке, например, щелями под подоконником или между откосами, решить проблему можно только с помощью перепланировки или повторного монтажа окна. Однако, на время можно попробовать заклеить щели силиконом или использовать специальные утеплительные материалы, такие как пенопласт или сэндвич-панели.

Подготовка окон к холодам

Многие люди, заметив, что окна "дуют", решают заклеить их изолирующими материалами, например, использовать скотч или пленку. Однако это временные меры, которые не решат основную проблему. Если ваше окно качественно установлено и не имеет дефектов, утеплять его не нужно.

Утепление откосов и подоконников. Для временной герметизации щелей можно использовать такие материалы, как пенопласт или сэндвич-панели. Это поможет сократить потерю тепла, но для долговечного решения потребуется устранить монтажные дефекты. Заклеивание окон специальной лентой или пленкой. В случае, если окно не совсем герметично, можно использовать специальную пленку для окон, которая предотвращает проникновение холода.

Ошибки и их последствия

Некачественная установка → продувание, потеря тепла. В таком случае проблему нужно решать с перепланировкой и устранением монтажных дефектов. Изношенные уплотнители → сквозняки и холод. Регулярный уход за уплотнителями и их замена помогут избежать этого. Загрязнение фурнитуры → слабая герметичность окна. Регулярная чистка фурнитуры и настройка создадут идеальную герметичность.

Часто задаваемые вопросы

Как долго служат пластиковые окна?

Срок службы пластиковых окон при правильной эксплуатации и уходе составляет 20-30 лет. Однако для этого необходимо регулярно проверять фурнитуру и уплотнители, а также устранять возможные повреждения.

Что делать, если окна не герметично закрываются?

Если окна не закрываются плотно, возможно, нужно отрегулировать фурнитуру, заменить уплотнитель или проверить монтаж на наличие дефектов.

Нужно ли менять уплотнители?

Уплотнители следует менять, если они начали трескаться или терять эластичность. Если уплотнитель просто загрязнён, достаточно его почистить и смазать.

Мифы и правда о пластиковых окнах

Миф: пластиковые окна никогда не требуют обслуживания.

Правда: пластиковые окна, как и любое другое оборудование, требуют регулярного ухода. Нужно чистить фурнитуру, проверять уплотнители и периодически регулировать окна для поддержания их герметичности.

Миф: продувание из окна всегда связано с его низким качеством.

Правда: даже у качественного окна может возникнуть продувание из-за неправильной установки, износа уплотнителей или загрязнения фурнитуры. Важно устранять причины проблемы своевременно.

Миф: утепление окон пленкой на зиму — это единственный способ решить проблему.

Правда: Утепление пленкой может помочь, но это временная мера. Долгосрочное решение заключается в регулировке окон, уходе за уплотнителями и проверке монтажа.

Зимние сквозняки из пластиковых окон можно устранить, если тщательно проверить состояние фурнитуры, уплотнителей и монтажа. Даже если окна установлены недавно, уход за ними и своевременная настройка помогут избежать проблем с холодом и сэкономить на отоплении.