Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защитное действие церамидов в зимнем уходе описала дерматолог Райска
Закон повысил информированность наследников о долгах наследодателя — Егор Ковалев
Зимний пилинг помогает восстановить сияние кожи перед макияжем — Bovary
Холод повысил нагрузку на насос ГУР по оценке техэкспертов
Бывшая жена Цекало подала иск к шоумену на 83 млн рублей
Поливать косточку манго нужно по мере подсыхания — садовод Ольга Никонорова
Обнаружена польза клетчатки в снижении холестерина — диетолог Дэвид Дженкинс
Новый пептидный препарат снизил воспаление на 62,3% — учёные Пермского Политеха
Горчица с маслом защищает мясо от пересушивания — свинина по-французски

Сквозняки исчезают: прощай, холод — возвращаем тепло в дом за пару минут, не потратив ни копейки

Загрязненная фурнитура ослабляет герметичность окна
1:06
Недвижимость

Зимой, когда за окном стужа, важно, чтобы ваши окна работали на вас, а не против вас. Но что делать, если, несмотря на то, что пластиковые окна были установлены совсем недавно, в вашем доме всё равно чувствуются сквозняки? Почему из пластиковых окон может дуть, и что с этим можно сделать?

Сквозняк через пластиковое окно
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сквозняк через пластиковое окно

Причины сквозняка

Часто владельцы современных оконных конструкций сталкиваются с тем, что зимой из новых пластиковых окон всё равно тянет холодом. Причины могут быть разными, и важно выявить, где именно происходит потеря тепла.

  1. Некачественный стеклопакет. Иногда проблема заключается не в фурнитуре или уплотнителях, а в самом стеклопакете. Если стекло тонкое, оно может не обеспечивать должной теплоизоляции. Из-за этого в помещении ощущается холодный воздух, особенно в сильные морозы.
  2. Неправильный монтаж. Случается, что окна устанавливаются с нарушением технологии, и из-за этого появляются щели в местах соединений рамы с подоконником или откосами. Эти щели становятся источником холодного воздуха, который проникает в дом.
  3. Износ уплотнителей и фурнитуры. Со временем резиновые уплотнители теряют свою эластичность, а фурнитура может ослабевать. Это приводит к тому, что створки не прижимаются плотно к раме, и появляется зазор для холодного воздуха.
  4. Накопившаяся грязь в окне. Иногда причиной продувания является некачественная очистка окна, особенно в местах, где рама и створка соприкасаются. Если фурнитура загрязнена, это может привести к ослаблению прижима створки к раме.

Решение проблемы

Загадка, почему из окна тянет холод, решается через несколько шагов. Зачастую проблема носит простое решение, но в некоторых случаях понадобится более детальный подход.

1. Проверьте прилегание створки

Один из самых простых способов выявить проблему — это тест на бумаге. Откройте окно, а затем закройте его, вставив лист бумаги между рамой и створкой. Попробуйте вытянуть бумагу. Если это легко удаётся, значит, окно плохо прилегает, и необходимо усилить прижим.

2. Уход за уплотнителями

Уплотнители — это та часть окна, которая непосредственно контактирует с воздухом, и поэтому они подвергаются сильному износу. Регулярная чистка уплотнителей от грязи и пыли поможет сохранить их в хорошем состоянии. Для этого лучше использовать мягкую тряпку и чистящие средства без агрессивных химикатов. Также полезно смазывать уплотнители силиконовой смазкой или глицериновым раствором, чтобы они не теряли эластичность.

3. Регулировка фурнитуры

Если проблема в фурнитуре, то сначала нужно проверить, не ослабли ли петли, которые держат створку. Если окно плохо закрывается или открывается с трудом, то, скорее всего, фурнитура нуждается в регулировке. В этом случае вы можете попробовать отрегулировать петли сами или вызвать мастера для более сложных манипуляций.

4. Исправление монтажных дефектов

Если продувание вызвано дефектами при установке, например, щелями под подоконником или между откосами, решить проблему можно только с помощью перепланировки или повторного монтажа окна. Однако, на время можно попробовать заклеить щели силиконом или использовать специальные утеплительные материалы, такие как пенопласт или сэндвич-панели.

Подготовка окон к холодам

Многие люди, заметив, что окна "дуют", решают заклеить их изолирующими материалами, например, использовать скотч или пленку. Однако это временные меры, которые не решат основную проблему. Если ваше окно качественно установлено и не имеет дефектов, утеплять его не нужно.

  1. Утепление откосов и подоконников. Для временной герметизации щелей можно использовать такие материалы, как пенопласт или сэндвич-панели. Это поможет сократить потерю тепла, но для долговечного решения потребуется устранить монтажные дефекты.
  2. Заклеивание окон специальной лентой или пленкой. В случае, если окно не совсем герметично, можно использовать специальную пленку для окон, которая предотвращает проникновение холода.

Ошибки и их последствия

  1. Некачественная установка → продувание, потеря тепла. В таком случае проблему нужно решать с перепланировкой и устранением монтажных дефектов.
  2. Изношенные уплотнители → сквозняки и холод. Регулярный уход за уплотнителями и их замена помогут избежать этого.
  3. Загрязнение фурнитуры → слабая герметичность окна. Регулярная чистка фурнитуры и настройка создадут идеальную герметичность.

Часто задаваемые вопросы

Как долго служат пластиковые окна?

Срок службы пластиковых окон при правильной эксплуатации и уходе составляет 20-30 лет. Однако для этого необходимо регулярно проверять фурнитуру и уплотнители, а также устранять возможные повреждения.

Что делать, если окна не герметично закрываются?

Если окна не закрываются плотно, возможно, нужно отрегулировать фурнитуру, заменить уплотнитель или проверить монтаж на наличие дефектов.

Нужно ли менять уплотнители?

Уплотнители следует менять, если они начали трескаться или терять эластичность. Если уплотнитель просто загрязнён, достаточно его почистить и смазать.

Мифы и правда о пластиковых окнах

Миф: пластиковые окна никогда не требуют обслуживания.

Правда: пластиковые окна, как и любое другое оборудование, требуют регулярного ухода. Нужно чистить фурнитуру, проверять уплотнители и периодически регулировать окна для поддержания их герметичности.

Миф: продувание из окна всегда связано с его низким качеством.

Правда: даже у качественного окна может возникнуть продувание из-за неправильной установки, износа уплотнителей или загрязнения фурнитуры. Важно устранять причины проблемы своевременно.

Миф: утепление окон пленкой на зиму — это единственный способ решить проблему.

Правда: Утепление пленкой может помочь, но это временная мера. Долгосрочное решение заключается в регулировке окон, уходе за уплотнителями и проверке монтажа.

Зимние сквозняки из пластиковых окон можно устранить, если тщательно проверить состояние фурнитуры, уплотнителей и монтажа. Даже если окна установлены недавно, уход за ними и своевременная настройка помогут избежать проблем с холодом и сэкономить на отоплении.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Популярное
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут

Самое длинное солнечное затмение века продлится до 6 минут 23 секунд и пройдёт по Северной Африке и Европе. Это событие привлечёт миллионы наблюдателей.

Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
Бывшая жена Цекало подала иск к шоумену на 83 млн рублей
Холод повысил нагрузку на насос ГУР по оценке техэкспертов
Поливать косточку манго нужно по мере подсыхания — садовод Ольга Никонорова
Обнаружена польза клетчатки в снижении холестерина — диетолог Дэвид Дженкинс
Новый пептидный препарат снизил воспаление на 62,3% — учёные Пермского Политеха
Горчица с маслом защищает мясо от пересушивания — свинина по-французски
В России испытали голубей-биодронов с нейроинтерфейсами — Neiry
Ламинация осложняет проверку подлинности документа по данным юристов
Цены на дизель в Германии продолжают расти — ADAC
Боевые искусства требуют обязательной защитной экипировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.