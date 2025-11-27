Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Говяжий фарш безопаснее для быстрых беляшей
Средиземное море в Египте подходит для лета, Красное — для зимы — Lonely Planet
Индекс Мосбиржи снизился до 2621 пунктов по данным БКС Мир инвестиций
Лазарева* рассказала о формировании ощущения дома в эмиграции
Мини-растяжку для снятия скованности корпуса предложил профессиональный тренер
Мир недооценивает опасность "спящих" вулканов — вулканолог Кэссиди
Туристы в Таиланде еле-еле добились компенсации за потерянный багаж — Pravda
Сельдь помогает снизить риск сердечно-сосудистых болезней — Галина Смирнова
Горчица разрыхляет верхний слой глинистой почвы — эксперт Николай Хромов

Крошечные квартиры, большие возможности: как японцы делают комфорт на площади размером с лифт

Маленькие квартиры в Японии рассчитаны на одного жильца
6:35
Недвижимость

Жить на десяти квадратных метрах — для Японии это не крайность, а повседневная практика городской жизни. Здесь компактные квартиры воспринимаются как отдельная философия: минимум вещей, максимум функциональности и никакой тесноты. Почему такие условия не пугают, а, напротив, позволяют чувствовать себя свободно? Разбираем феномен японских мини-квартир.

комната
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
комната

Для кого создают мини-квартиры

В Японии такие квартиры рассчитаны на одного человека. Это выбор студентов, молодых специалистов, фрилансеров и всех, кто большую часть времени проводит вне дома. На небольшом пространстве легко создать личный уют и при этом не тратить лишнее на аренду. Квартиры площадью 10-20 квадратных метров стали популярны благодаря дорогой земле, высокой плотности населения и особенностям местного ритма.

Пары обычно ищут варианты больше, а студии идеально подходят для самостоятельных горожан.

Мини-кухня — минимум времени на быт

В мини-квартире полноценная кухня встречается редко. Обычно это пара конфорок, узкая раковина, микроволновка и несколько полок у входа. Японцы не тратят много времени на готовку: уличная еда, магазины с бэнто, небольшие рестораны доступны круглосуточно и почти в каждом районе. Для простых блюд возможностей мини-кухни хватает, а всё сложное можно заказать.

Лофт и антресоль — секрет второго этажа

Один из ярких приёмов — устройство лофта: второго уровня с невысоким потолком для сна или хранения вещей. Такой подход экономит полезную площадь, освобождая первый этаж под рабочую зону и мини-гостиную. На лофте помещается матрас и компактный шкафчик. Площадь лофта часто не включается в официальный метраж, благодаря чему аренда остаётся доступной.

Меньше мебели — больше пространства

Японские квартиры обычно сдаются пустыми: кроме сантехники и мини-кухни, ничего нет. Это плюс — каждый сам выбирает мебель и технику, не захламляя помещение. Чаще всего обходятся минимумом: шкаф, рабочий стол, стул и раскладывающийся футон вместо кровати. Днём матрас убирается, и комната превращается в зону для работы, спорта или отдыха.

Жизнь вне дома

В японской культуре нет традиции звать гостей домой. Встречи проходят в кафе, барах, банях, коворкингах и даже на улице.

Общение, вечеринки и даже совместный просмотр фильмов переносятся в специальные пространства — караоке-комнаты, клубы, арендные залы. Это разгружает личное пространство и позволяет использовать квартиру для релакса.

Экономия на аренде и коммунальных услугах

Чем меньше площадь — тем ниже затраты. Мини-квартиру проще отапливать или охлаждать, быстрее убирать, а аренда редко превышает стоимость койко-места в гестхаусе с общими удобствами. К тому же такие квартиры чаще располагаются в зданиях с развитой инфраструктурой: прачечная, кафе, спортзал на первом этаже.

Проблемы и решения

  • Неудобство хранения вещей → нехватка места → системы вертикального хранения, ящики под лофт, полки под потолком
  • Сложно готовить для компании → маленькая кухня → готовить простые блюда или использовать доставку
  • Нет места для гостей → ограничение в приёме друзей → встречи в кафе, аренда общих пространств

Плюсы и минусы мини-квартир

аспект плюсы минусы
площадь экономия на аренде и коммуналке мало места для хранения
мебель минимум трат, уборка за 5 минут сложно организовать большую кухню
инфраструктура всё рядом — магазины, прачечные, кафе социальная жизнь вне дома

Как обустроить мини-квартиру

  1. Оцени реальные потребности и покупай мебель по мере необходимости.
  2. Выбирай складные, многофункциональные предметы: столы, стулья, стеллажи.
  3. Используй пространство под потолком: навесные шкафы, полки, лофт.
  4. Организуй зону хранения под кроватью или антресолью.
  5. Не храни лишнего: ревизия вещей — залог порядка и свободы.

А что если хочется больше пространства

Можно арендовать кладовую на этаже, пользоваться общими кухнями или выбрать дом с лофт-этажом. Для расширения возможностей всегда есть городской сервис: кафе, спортзалы, библиотеки и даже душевые в некоторых жилых комплексах.

FAQ

Можно ли прожить на 10 квадратных метрах без стресса?

Да, если грамотно организовать пространство и не захламлять квартиру лишними вещами.

Правда ли, что японцы редко готовят дома?

В большинстве случаев да: еда вне дома или полуфабрикаты — часть повседневности.

Можно ли сэкономить на коммунальных услугах?

Да, маленькие квартиры потребляют меньше энергии и требуют минимум обслуживания.

Мифы и правда

  • Миф: мини-квартира всегда тесная
    Правда: при правильной организации пространства места хватает для всего необходимого
  • Миф: только студенты живут в мини-квартирах
    Правда: их выбирают и взрослые — экономия и удобство привлекают многих
  • Миф: без кухни сложно обойтись
    Правда: японская инфраструктура компенсирует отсутствие домашней кухни

Три интересных факта

  • В Токио есть квартиры по 7-8 кв. м, где есть всё необходимое
  • Многие японцы используют вертикальное хранение для экономии места
  • В мини-квартирах часто живут не только молодёжь, но и работающие профессионалы

Исторический контекст

  1. Первая волна мини-квартир появилась в Японии во второй половине XX века
  2. Популярность студий резко выросла в 80-х на фоне урбанизации
  3. Сегодня опыт японцев изучают архитекторы и урбанисты во всём мире

Мини-квартира в Японии — это не только компромисс, но и уникальная возможность жить в центре событий, не тратя лишнего. Грамотная организация, городская инфраструктура и минимализм позволяют чувствовать себя свободно даже на 10 квадратах. Иногда меньше — действительно больше.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Недвижимость
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Домашние животные
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Популярное
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот

Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.

Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Последние материалы
Горчица разрыхляет верхний слой глинистой почвы — эксперт Николай Хромов
Митя Фомин возмутился интересом публики к его личной жизни
Пользу коротких двигательных перерывов описал тренер Мишель Гляйх
Цыганов предупредил о риске роста числа автоподстав после реформы ОСАГО
Максим Фадеев заявил о прекращении работы с артистами
Солянку настаивают под крышкой 15 минут
Вот что скрывают болота — учёные
Финляндия начала строительство забора на границе с Россией финские власти
Эффективность съемного чехла для чистоты дивана отметили в Apartment Therapy
28 ноября: Великий пост, Тегеран-43 и Хоббит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.