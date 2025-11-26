Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрый рецепт пудинга из хурмы всего из трёх продуктов показали кулинары
Хейли Бибер призналась в воровстве одежды мужа
Зимняя погода в Крыму будет как лотерея — синоптики
Россияне потратили 568 млрд рублей на новые автомобили в октябре 2025 года — Autonews
Андрей Макаревич* назвал позором жизнь в СССР
Избыток углеводов в корме делает кошку постоянно голодной — Lemagduchat
Ответственность риелторов за спорные сделки предложил ввести депутат Аксененко
Даня Милохин начал работать доставщиком еды в Дубае
Синтетические шапки увеличивают электризацию и сечение волос — эксперт

Шкаф задыхается, а вещи впитывают влажность: как остановить этот процесс без ремонта

Уксус и лимонный сок усиливают эффект уборки шкафа
5:03
Недвижимость

Открыть шкаф и почувствовать, что чистый свитер пахнет не так свежо, как хотелось бы, — неприятный сюрприз. Если знакомо чувство, когда ищешь нужную вещь и морщишь нос, пора действовать. Существует несколько простых приёмов, которые помогут сохранить свежесть гардероба без лишних хлопот.

шкаф с одеждой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
шкаф с одеждой

Найди источник неприятного запаха

Запах в шкафу появляется не просто так. Чаще всего виновата обувь — даже тщательно вымытая, она способна впитывать влагу и отдавать затхлый аромат. Храни обувь отдельно, желательно в проветриваемом месте.

Если причина не в обуви, осмотри полки на предмет плесени. Следы белого, зелёного или чёрного налёта — верный признак, что влажность превышена. Запах плесени обычно ощущается раньше, чем сама плесень становится видна.

Контролируй влажность

Проверь уровень влажности простым способом: поставь стакан с водой и льдом в шкаф, закрой дверцу на несколько минут. Появился конденсат на внешней стороне — внутри слишком сыро. Это основная причина появления затхлого запаха и порчи вещей.

Чтобы снизить влажность, поставь на полку открытую ёмкость с пищевой содой, чашку с активированным углём или холщовый мешочек с рисом. Эти простые средства отлично впитывают излишнюю влагу и помогают предотвратить появление неприятного запаха.

Добавь приятные ароматы

Освежить вещи просто: положи на полку брусок ароматного мыла, специальное саше или шарик ваты с каплей эфирного масла. Выбирай ароматы по своему вкусу — лаванда, цитрус, ваниль или хвоя прекрасно впишутся в гардероб и придадут вещам лёгкий ненавязчивый запах.

Используй средства для нейтрализации запаха

Если хочется полностью избавиться от неприятных ароматов, помогут сода или активированный уголь. Для лёгкой кофейной нотки — положи в шкаф блюдце с зёрнами. Кофе впитает ненужные запахи и подарит лёгкий аромат свежести.

Проводи регулярную уборку

Пыль и остатки влаги могут оседать даже в закрытых шкафах. Для поддержания чистоты протирай полки влажной тряпкой с добавлением уксуса и лимонного сока. После уборки обязательно дай шкафу полностью высохнуть — можно воспользоваться феном, если торопишься.

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Оставить обувь в шкафу вместе с одеждой → неприятный запах по всей секции → хранить отдельно, проветривать
  • Не проверять влажность → появление плесени, затхлый воздух → использовать поглотители влаги
  • Пропускать уборку → скапливается пыль и запахи → регулярно очищать поверхности и проветривать

А что если вещи уже пахнут сыростью

Проветри их на свежем воздухе или выстирай с добавлением ароматного кондиционера. Просуши вещи полностью, прежде чем убирать их обратно в шкаф.

Плюсы и минусы популярных способов

способ преимущества недостатки
сода, уголь, рис поглощают влагу и запахи требуют замены
ароматизированное саше придают приятный аромат могут вызвать аллергию
кофейные зёрна быстро устраняют неприятные запахи возможен запах кофе

FAQ

Как часто нужно убирать в шкафу?

Оптимально — раз в месяц, а также при смене сезона.

Можно ли использовать обычное мыло вместо саше?

Да, брусок ароматного мыла прекрасно освежит гардероб.

Как избавиться от запаха сырости в старом шкафу?

Используй поглотители влаги и чаще проветривай шкаф. Если запах сохраняется, обработай поверхности уксусом.

Мифы и правда

  • Миф: ароматизаторы полностью заменяют уборку
    Правда: регулярная чистка всё равно необходима для поддержания свежести
  • Миф: если вещи чистые, запаха не будет
    Правда: затхлый воздух появляется из-за влажности и отсутствия проветривания
  • Миф: плесень всегда заметна
    Правда: часто её запах ощущается раньше, чем становится видна

Три интересных факта

  • Рис, сода и уголь впитывают не только влагу, но и неприятные запахи
  • Лаванда в саше не только ароматизирует вещи, но и отпугивает моль
  • Ароматное мыло сохраняет запах свежести несколько месяцев

Исторический контекст

  1. В старину для ароматизации вещей использовали мешочки с сухими травами
  2. Для удаления влаги применяли золу или песок
  3. Появление современных ароматизаторов и поглотителей сделало уход за гардеробом проще

Чистота, проветривание и пара простых трюков — и твой гардероб всегда будет пахнуть свежестью, а одежда сохранит ощущение только что выстиранной вещи.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Наука и техника
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Домашние животные
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Новости спорта
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Последние материалы
Ответственность риелторов за спорные сделки предложил ввести депутат Аксененко
Уксус и лимонный сок усиливают эффект уборки шкафа
Даня Милохин начал работать доставщиком еды в Дубае
Синтетические шапки увеличивают электризацию и сечение волос — эксперт
Холодная вода зимой вызывает стресс у орхидей, по данным Actualno
Грибок ногтей трудно лечить из-за высокой влажности и тепла – VivaBem
Торт Чебурашка готовят без пропитки и долгого ожидания
Чаще всего в ДТП в 2025 году попадали Changan Uni-V и Omoda S5 — Autonews
Госдума обсуждает снижение ипотечных ставок для семей по данным Аксакова
Дженнифер Энистон привлекла бойфренда к бизнесу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.