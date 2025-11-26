Новогодние сказки и лесной дух входят в моду: элементы декора, которые меняют атмосферу дома

Предновогодняя лихорадка начинается задолго до первых снегопадов, и большинство магазинов уже успели заполнить витрины свежими коллекциями. Покупатели ищут идеи, которые вдохновят и помогут оформить дом так, чтобы он выглядел уютно, современно и при этом отражал личный вкус. Праздничный декор в этом сезоне строится на контрастах: одни тяготеют к винтажу, другие — к игривым пастелям, кто-то выбирает монохром, а кто-то — текстуры старого Рождества.
Эксперты, которые работают с праздничными коллекциями, отмечают удивительную широту трендов.
"Что меня больше всего восхищает в тенденциях украшений этого года, так это их абсолютное разнообразие, которое по-настоящему соответствует любой эстетике: от ностальгической классики до игривых пастельных тонов и эффектных современных образов", — сказала эксперт по праздничным товарам Мелисса Миллс.
Дизайнеры называют три крупных направления: винтаж, классическая эстетика в духе old money и уютное сказочное настроение, напоминающее иллюстрации к рождественским повестям. Эти направления легко адаптировать под разный бюджет — от доступных наборов до украшений ручной работы.
|Стиль
|Особенности
|Материалы
|Кому подойдёт
|Классика old money
|Глубокие цвета, элегантность
|бархат, стекло, металл
|любителям традиций
|Макси и мини-украшения
|Игра с размерами
|пластик, дерево, ткань
|тем, кто хочет динамики
|Пастельная сказка
|Мягкие тона, сияние
|перламутр, блёстки, жемчуг
|поклонникам романтики
|Винтаж
|Ретро-формы и стекло
|стекло, эмаль
|коллекционерам
|Лесная тематика
|Натуральность, природа
|дерево, ротанг, текстиль
|любителям экостиля
|Монохром
|Чёрный, серебро, металл
|бархат, металл, бисер
|тем, кто выбирает современность
Определите тему. Если вам нравится эстетика Ralph Lauren, начните с тканей: бархатных бантов, элегантных стеклянных шаров и металлических акцентов.
Добавьте выразительный элемент. Это может быть большое украшение — например, массивная искусственная свеча или крупная фигурка животного.
Продумайте свет. Пастельные игрушки особенно красиво смотрятся рядом с теплой гирляндой, а монохром выигрышно подчеркивается холодным свечением.
Используйте товары для творчества: ленту для создания бантов, ножницы, клеевой пистолет, блестящую проволоку.
Добавьте фактуру: шерстяной плед, декоративные подушки, коврик под елку дополнят атмосферу.
Если вы устали от привычной красно-зелёной гаммы, попробуйте пастельно-перламутровый набор: сочетание жемчужных игрушек, светло-голубых шаров и переливчатых снежинок делает елку мягкой и современной. Любителям книг понравится деревенская сказочность: деревянные подвески, фигурки лесных животных и теплые огоньки создают атмосферу "домашнего романа".
Как выбрать украшения для маленькой ёлки?
Ставьте акцент на мини-игрушках и небольших гирляндах. Пара крупных деталей тоже допустима, но их должно быть немного.
Сколько стоит обновить декор?
Бюджет начинается от пары недорогих наборов игрушек и может расти в зависимости от материалов — стекло, бархат и ручная работа стоят дороже.
Что лучше: пастель или классические цвета?
Если хотите мягкую атмосферу — выбирайте пастель. Для традиционного настроения подойдут насыщенные зелёные и красные тона.
Первые стеклянные ёлочные игрушки появились в Германии в XIX веке.
Винтажные украшения 1950-1970-х годов ежегодно дорожают.
Банты стали самостоятельным трендом только в последние два года.
