Вытяжка тонет в жире, а вы этого даже не видите: простой трюк превращает её в сияющий металл

На кухне есть одна деталь, которая чаще остальных собирает на себе невидимый, но очень стойкий налёт — вытяжка. Пока мы готовим, жир, пар и микроскопические брызги поднимаются вверх и оседают внутри корпуса и на внешней поверхности. Со временем это сказывается не только на внешнем виде, но и на эффективности работы устройства. Поэтому регулярная очистка нужна не меньше, чем уход за плитой или рабочей поверхностью. Разобраться в этом процессе проще, чем кажется, если понимать, какие элементы требуют внимания и какие средства работают лучше всего.
Кухонная вытяжка втягивает не только запахи и дым. Основная часть загрязнений — это жир, который закрепляется на металлических фильтрах и стенках внутреннего канала. Именно эти зоны становятся наиболее проблемными. Если их долго не трогать, скопившийся слой превращается в плотную липкую плёнку, из-за которой мотор работает тяжелее, возрастает шум, а эффективность заметно падает.
Чтобы избежать такого сценария, чистку лучше условно делить на два этапа: фильтры и внутреннее пространство. Оба требуют разного подхода, но вместе дают лучший результат.
|Способ
|Где применяется
|Преимущества
|Ограничения
|Горячая вода + средство для посуды
|Фильтры
|Удаляет свежий и средний слой жира, безопасно для металла
|При толстом слое приходится замачивать долго
|Уксусный раствор
|Фильтры и внутренняя часть
|Хорошо расщепляет старые отложения, устраняет запахи
|Резкий запах, требует проветривания
|Паровая очистка (кипящая вода + лимон)
|Канал вытяжки
|Мягко отделяет застывший жир, не повреждает покрытие
|Работает только при регулярном использовании
|Масло (оливковое или растительное)
|Внешняя поверхность из нержавейки
|Быстро снимает сложные пятна и добавляет блеск
|На пластике и стекле неэффективно
Отключите вытяжку от сети и аккуратно выньте фильтры. Положите их в раковину или таз.
Высушите фильтры полностью — это важно для правильной циркуляции воздуха.
Этот этап помогает избавиться от старых плотных отложений.
Пар попадёт внутрь корпуса и размягчит застывший жир. Дайте вытяжке поработать 15 минут. Затем протрите внутреннюю часть мягкой тканью, смоченной в воде с уксусом.
Внешняя панель пачкается чаще остальных элементов.
После обработки обязательно пройдитесь сухой салфеткой, чтобы вернуть поверхности блеск.
Если даже после очистки устройство почти не втягивает запахи, причина может быть в моторе или слишком старом угольном фильтре (актуально для рециркуляционных моделей). В таких случаях помогает замена расходников. Если проблема сохраняется — стоит сделать диагностику в сервисном центре, чтобы проверить вентилятор и герметичность воздуховода.
|Плюсы
|Минусы
|Вытяжка работает тише и эффективнее
|Требует времени раз в 2-4 недели
|Нет запаха старого жира
|Понадобятся бытовые средства
|Мотор служит дольше
|Иногда нужны перчатки и защита для рук
|Поверхность остаётся блестящей и аккуратной
|Для старых моделей бывает тяжело найти фильтры
В среднем — раз в 2-3 недели, если готовите ежедневно. При редком использовании можно чистить раз в месяц.
Подойдёт лимонная кислота, разведённая в горячей воде, либо раствор пищевой соды.
Металлические многоразовые фильтры стоят от 800 до 2000 ₽, угольные — 500-1500 ₽ в зависимости от модели.
