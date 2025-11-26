Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анализ загадочных волос из Орегона опроверг миф о снежном человеке — ФБР
Физическая нагрузка снижает давление на 5–10 мм рт. ст. — кардиолог Шмид
Яблочное масло готовят из запечённых яблок
Стены подвала теряют до 20–25% тепла без утепления жёсткой пеной — Primainspirace
Депозиты в "мягкой" валюте по-прежнему привлекательны — Сбербанк
Включение нагревателя на месте снижает заряд аккумулятора — CHIP
Мон -Тремблан стал рождественским чудом рядом с Монреалем — MTLblog
Алоэ снизило риск гниения после подсушки срезов по данным агрономов
Парацетамол, ацикловир и диклофенак опасны для животных — ветеринар Гольнева

Машинка вдруг начала справляться лучше: секрет — в крошечной детали перед запуском

Кубики льда уменьшают количество складок на одежде при стирке — Malatec
Недвижимость

Иногда самые неожиданные бытовые хитрости оказываются действительно рабочими. Один из таких способов — добавлять несколько кубиков льда прямо в барабан стиральной машины. Приём кажется странным, но его эффект приятно удивляет: вещи после стирки выглядят опрятнее, сохраняют цвет и лучше очищаются от сложных загрязнений. Именно поэтому этот метод всё чаще обсуждают среди тех, кто любит ухаживать за бытовой техникой и одеждой без лишних усилий.

Белое бельё в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белое бельё в стиральной машине

Как работает приём с кубиками льда

Эксперты по уходу за одеждой отмечают, что лёд помогает смягчить процесс стирки и делает его более щадящим для тканей. Это особенно важно, когда речь идёт о спортивной форме, детских вещах, комбинированных материалах и тонких изделиях.

Таяние льда образует лёгкий пар, который уменьшает количество складок, а сама холодная вода снижает трение между волокнами. Получается эффект, напоминающий быструю паровую обработку без участия утюга или отпаривателя. Дополнительный плюс — улучшенная борьба со стойкими загрязнениями, так как механическое воздействие холодных потоков помогает "вытолкнуть" грязь из волокон.

Кубики льда также поддерживают низкую температуру, что важно при стирке тёмной или яркой одежды. Именно на высокой температуре чаще всего происходит выцветание. Лёд помогает избежать этого эффекта естественным способом, без специальных кондиционеров или красителей для тканей.

Сравнение: обычная стирка и стирка с кубиками льда

Критерий Обычная стирка Стирка с кубиками льда
Уровень складок Средний или высокий Заметно меньше
Сохранение цвета Может выцветать Цвет держится лучше
Чистота сложных загрязнений Требует дополнительных средств Повышенная эффективность
Подходит для деликатных тканей Ограниченно Более щадящий режим
Необходимость глажки Часто требуется Можно сократить

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте карманы и загрузите бельё как обычно.

  2. Добавьте в барабан 2-5 кубиков льда — для большого барабана можно чуть больше.

  3. Выберите режим с холодной или слегка тёплой водой.

  4. Запустите стирку — лёд начнёт таять прямо в процессе.

  5. По окончании сразу достаньте вещи из барабана: это усилит эффект против складок.

  6. Для спортивной одежды можно добавить щадящий гель для стирки, но без агрессивных отбеливателей.

  7. При необходимости сушите вещи на горизонтальной поверхности, чтобы сохранить форму.

Этот способ можно применять регулярно, он не влияет на износ стиральной машины и не требует покупки дополнительных аксессуаров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: класть лёд поверх сильно перегруженного барабана.
    Последствие: эффект почти не чувствуется.
    Альтернатива: уменьшить загрузку или использовать сетки для деликатной одежды.
  • Ошибка: выбирать горячий режим стирки.
    Последствие: ткань может дать усадку, а лёд растает слишком быстро.
    Альтернатива: использовать холодную стирку и мягкие гели.
  • Ошибка: полагаться только на лёд при очень сильных загрязнениях.
    Последствие: следы пота и грязи могут остаться.
    Альтернатива: применить кислородный отбеливатель или stain remover перед стиркой.

А что если…

Если добавить в барабан не обычный лёд, а замороженный отвар ромашки или мяту в форме кубиков? Такой вариант мягко освежит бельё, что особенно удобно для спортивных вещей. Главное — не использовать красители и концентраты, которые могут оставить пятна.

Если в машине сушилка, то кубики льда можно использовать и там: они создают лёгкий пар, помогающий разглаживать складки естественным способом.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простота и доступность Не подходит для горячей стирки
Снижение складок и выцветания Нужна умеренная загрузка барабана
Мягкое воздействие на ткани Не заменяет профессиональную обработку
Улучшение удаления грязи Эффект может отличаться по типам тканей
Экономия времени на глажке Требует холодных режимов

FAQ

Как выбрать количество кубиков льда?
Для небольшой загрузки достаточно 2-3 кубиков. Если стираете постельное бельё или спортивную форму — используйте 4-6.

Сколько стоит такой способ?
Фактически он бесплатный: нужен только холодильник с морозилкой и форма для льда.

Что лучше использовать: лёд или отпариватель?
Отпариватель эффективнее, но кубики льда — хороший бюджетный вариант, который работает прямо во время стирки.

Мифы и правда

  • Миф: лёд может повредить барабан.
    Правда: кубики тают достаточно быстро и не представляют опасности для механизмов.
  • Миф: эффект против складок — совпадение.
    Правда: лёгкий пар действительно помогает разглаживать ткань.
  • Миф: это влияет на расход электроэнергии.
    Правда: расход остаётся прежним, температура регулируется программой стирки.

Интересные факты

  1. В США этот метод часто используют в сушильных машинах: лёд заменяет освежающие салфетки.

  2. В Японии бытовые лайфхаки с охлаждением применяют даже при очистке обуви.

  3. Кубики льда помогают сохранять структуру тканей из вискозы и полиэстера, делая их менее мнущимися.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Физическая нагрузка снижает давление на 5–10 мм рт. ст. — кардиолог Шмид
Яблочное масло готовят из запечённых яблок
Стены подвала теряют до 20–25% тепла без утепления жёсткой пеной — Primainspirace
Депозиты в "мягкой" валюте по-прежнему привлекательны — Сбербанк
Включение нагревателя на месте снижает заряд аккумулятора — CHIP
Мон -Тремблан стал рождественским чудом рядом с Монреалем — MTLblog
Алоэ снизило риск гниения после подсушки срезов по данным агрономов
Парацетамол, ацикловир и диклофенак опасны для животных — ветеринар Гольнева
Мышечная память ускоряет реабилитацию после травм
Блогер Лерчек устроила фотосессию с женихом, несмотря на домашний арест
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.