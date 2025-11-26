Рынок недвижимости трещит по швам: риелторов могут обязать отвечать за сделки, которые откатываются назад

Ответственность риелторов за спорные сделки предложил ввести депутат Аксененко

Недвижимость

В российской сфере недвижимости всё чаще всплывают истории оспоренных сделок, когда бывшие владельцы заявляют, что принимали решение под давлением мошенников. Обсуждаемая в Госдуме инициатива о введении семидневного периода охлаждения вновь актуализировала вопрос ответственности посредников.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Ответственность риелторов и пробелы регулирования

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отмечает, что многие конфликты вокруг сделок возникают из-за отсутствия чётких правил для рынка риелторских услуг.

По его словам, специалисты, участвующие в продаже квартир, нередко оказываются вовлечены в сомнительные схемы, потому что деятельность посредников до сих пор не регулируется единым законом. Он считает, что введение периода охлаждения должно сопровождаться дополнительными мерами контроля, включая персональную ответственность риелторов за заключённые сделки.

Парламентарий подчёркивает, что посредники получают вознаграждение, но при этом не отвечают за последствия оформления документов, которые впоследствии могут быть оспорены.

"Велика вероятность принятия законопроекта… Например, кроме периода охлаждения, считаю, надо предусмотреть ответственность риелторов за проведенные с их участием сделки", — заявил Аксененко.

Его позиция связана с тем, что откат сделок часто происходит при участии тех же специалистов, сопровождающих продажу.

Медицинское подтверждение дееспособности продавца

Аксененко предлагает дополнить законодательство механизмами, исключающими участие в сделках людей, находящихся в уязвимом состоянии. Речь идёт о медицинском удостоверении дееспособности, которое, по мнению депутата, должно подтверждать способность гражданина принимать самостоятельные решения при продаже жилья. Он считает важным создание специального реестра заболеваний, при которых продавцу запретят проводить сделки без сопровождения, а разработка перечня должна быть возложена на Минздрав, пишет Газета.Ru.

При этом парламентарий подчёркивает, что случаи мошенничества, хотя и участились, не являются массовыми. Он рекомендует покупателям внимательнее относиться к выбору объекта, проверять историю недвижимости и общаться с окружением продавца, чтобы оценить ситуацию комплексно.

Как определить риск и избежать сомнительной сделки

Желающим приобрести жильё Аксененко советует обращать внимание на детали, которые могут сигнализировать о неблагополучии. Если цена квартиры заметно ниже рынка или владелец торопится завершить сделку, это должно насторожить. Депутат считает, что покупателю в подобных обстоятельствах стоит постараться "потянуть время", чтобы убедиться в чистоте предложения. Он также отмечает, что учащающиеся перепродажи одного и того же объекта могут указывать на попытки скрыть следы неправомерных действий.

По словам Аксененко, внимательная проверка цепочки переходов права собственности помогает своевременно обнаружить потенциальные риски. Такие меры, по его мнению, снижают вероятность столкнуться с мошенническими схемами и позволяют покупателю понять, насколько сделка соответствует интересам обеих сторон.

Законопроект о семидневной паузе и новые требования к продавцам

Инициатива, внесённая Сергеем Мироновым и Михаилом Делягином, предполагает введение недельной задержки между подписанием договора и регистрацией перехода права собственности. Поправки к закону о регистрации недвижимости предусматривают временную заморозку средств и запрет на наличные расчёты. Согласно проекту, доступ к деньгам продавец получит только через безналичный расчёт после завершения регистрации.

Миронов пояснил, что семидневный срок позволит собственнику осознанно оценить ситуацию и отказаться от сделки, если он действует под давлением. Новые требования затронут и продавцов единственного жилья: им придётся подтверждать, что после сделки они не останутся без места для проживания. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2026 года.