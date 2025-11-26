Шум поднимается по стояку: лифты и мусоропроводы становятся проблемой, если о доме забыли

Эксперт связала шум от лифтов со старостью конструкций — директор АНП Вепрецкая

Неожиданные вибрации и громкие удары в многоэтажных домах обычно воспринимаются как тревожный сигнал, особенно когда они доносятся от лифтов или мусоропроводов. Во многих случаях жильцы уверены, что речь идет о неисправности оборудования, однако, как сообщает NewsInfo, ситуация нередко оказывается сложнее.

Технические узлы и особенности старых домов

В многоэтажках прошлых лет инженерные конструкции нередко работают иначе, чем в современных зданиях. Директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая объясняет, что источник повышенного шума может быть связан не только с поломками, но и с архитектурными решениями прошлых десятилетий. Она отмечает, что в домах с устаревшими конструкциями звуки от работающего лифта могут распространяться на значительное расстояние из-за особенностей планировки и слабой шумоизоляции стен.

Специалист подчеркивает, что подобные звуки далеко не всегда означают опасность, хотя жильцы часто воспринимают их именно так. Она объяснила, что технические узлы старых домов нередко вырабатывают ресурс и начинают работать громче, даже если при этом не представляют угрозы. Но если шум кажется подозрительным или внезапным, жильцам рекомендуется обращать внимание на изменения в работе лифта или других механизмов.

Когда проблемы требуют вмешательства специалистов

Если посторонние звуки сопровождаются признаками поломки оборудования, к делу должны подключаться профессионалы.

"Причина шума может быть из-за устаревших конструкций, которые требуют капитального ремонта или замены. Если это связано с какой-то поломкой, допустим, в лифте, любой звук, угрожающий для человека, нужно разбираться", — сказала эксперт.

По словам Вепрецкой, инженерные системы, от которых зависит безопасность людей, требуют регулярной диагностики, и в отдельных случаях управляющая компания обязана направить заявку соответствующим службам.

Однако специалист обращает внимание, что не все проблемы управляющая организация может устранить быстро. В ряде домов акустические дефекты заложены конструктивно, и полностью убрать звук инженерных узлов бывает невозможно. В подобных ситуациях жильцам рекомендуют искать дополнительные решения на уровне квартиры.

Роль привычек жильцов и возможные меры

С мусоропроводом ситуация нередко осложняется человеческим фактором. Вепрецкая указывает, что неправильное использование оборудования само по себе становится причиной шума, который слышат соседи. Она отмечает, что некоторые жильцы, пытаясь протолкнуть мусор, намеренно ударяют ковшом внутри шахты, что усиливает вибрацию и вызывает громкие металлические звуки.

Эксперт считает, что информационная работа в доме способна снизить количество подобных случаев.

"Жителям можно посоветовать провести в квартире ремонт и сделать на конкретной стенке звукоизоляцию… И решением могут стать, в первую очередь, информационные листы для таких жителей со стороны совета дома или управляющей компании", — отметила специалист.

По её словам, простые напоминания о правилах эксплуатации помогают уменьшить количество жалоб.

Право на обращение и поиск причины

Жаловаться на чрезмерный шум — законное право жильцов, и этим инструментом можно пользоваться в любой момент. Но, как подчеркивает Вепрецкая, прежде важно установить источник дискомфорта: только понимание истинной причины позволит определить, кто именно должен заниматься устранением проблемы и какие меры будут эффективными.