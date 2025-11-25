Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак иронично ответила на мемы про лошадь
Вероятность "горящих" туров на Новый год названа низкой — эксперт Мурадян
Роналду получил реальную дисквалификацию на одну игру — Sky Sports
Мэтт Деймон впечатлил Кристофера Нолана на съёмках "Одиссеи"
Жулин отказался ехать на итальянскую Олимпиаду 2026 года
Ноябрьский всплеск тепла изменил сценарий зимней циркуляции — метеорологи
Лёгкое меню улучшило самочувствие гостей по данным диетологов
LED-лампы в галогенных фарах создали слепящий поток — инженеры
Разрыхлители добавляют в грунт для лучшего дренажа — садовод Ольга Никонорова

Потеря сотен тысяч до первого показа: скрытая мелочь моментально делит квартиры на беру и нет

Косметические обновления ускоряют продажу квартиры — данные экспертов
5:05
Недвижимость

Продажа квартиры редко бывает импульсивным шагом. Обычно это продуманная стратегия, где каждая деталь — от запаха в прихожей до состояния розеток — формирует впечатление покупателя и влияет на итоговую цену. Люди оценивают не только квадратные метры, но и объём возможных забот: что придётся ремонтировать, менять, переставлять. Чем меньше будущих хлопот они увидят, тем смелее будут вести переговоры.

Сделка по покупке квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сделка по покупке квартиры

Именно поэтому грамотная подготовка жилья перед выставлением на рынок способна заметно повысить стоимость объекта. Даже небольшие вложения в освещение, сантехнику или косметический ремонт дают ощутимую отдачу. А визуальная подача — от декора до профессиональной фотосъёмки — превращает обычную квартиру в желаемый продукт.

Что влияет на цену: основные принципы

Покупатель оценивает жильё по нескольким скрытым критериям. В их числе:

  • уровень ухода за пространством
  • нейтральность интерьера
  • отсутствие будущих расходов
  • уют, свет, свежесть
  • общее впечатление "готовности к жизни"

Эти параметры создаются комбинацией уборки, мелкого ремонта и грамотной визуализации — всё это повышает ценность объекта в его глазах.

Сравнение вложений и результата

Улучшение Средние затраты Прирост к стоимости
Генеральное расхламление и уборка до 5 000 ₽ +3-5%
Освещение ~15 000 ₽ +2-3%
Уход за кухней и ванной ~40 000 ₽ +4-6%
Новые стены/пол ~40 000 ₽ +3-5%
Профессиональные фото ~5 000 ₽ +2-4%

Так формируется общий прирост стоимости в среднем до 14-23%, что особенно заметно в сегменте городских квартир.

Советы

Привести пространство к идеальному порядку

  1. Убрать старые вещи: сломанный инвентарь, ненужные журналы, залежи на антресолях.
  2. Провести глубокую уборку: окна, духовка, кафель, труднодоступные зоны.
  3. Спрятать личные предметы: магнитики, семейные фото, детские поделки.
    Используйте практичные товары: органайзеры, вместительные боксы, моющие средства с нейтральным ароматом.

Обновить освещение

  1. Установить LED-лампы теплого спектра.
  2. Добавить точечные светильники в коридоре и на кухне.
  3. Проверить выключатели и заменить пожелтевшие накладки.
    Освещение — один из самых недорогих, но эффективных инструментов повышения стоимости.

Подкорректировать кухню и ванную

  1. Обновить смесители, ручки на дверцах, занавеску заменить на стеклянный экран.
  2. Поставить новую мойку или современную столешницу из недорогих материалов.
  3. Повесить зеркало с подсветкой — добавляет объём.

Обновить стены и пол

  1. Перекрасить стены в спокойные бежевые или серые оттенки.
  2. Заменить плинтусы.
  3. Уложить недорогой ламинат или ковролин при необходимости.

Выполнить хоумстейджинг

  1. Декоративные подушки и плед на диване.
  2. Свежие фрукты в вазе или цветы на столе.
  3. Новые полотенца в ванной.
  4. Лёгкие ароматы: кофе, ваниль, выпечка.

Сделать профессиональные снимки

  1. Заказать фотосъёмку у специалиста по недвижимости.
  2. Подготовить квартиру: включить свет, открыть шторы, убрать лишние предметы.
  3. Сфокусировать внимание на преимуществах — планировке, освещении, чистоте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Оставить личные вещи на виду → покупатель ощущает "чужое" пространство → использование нейтрального декора.
  2. Не обновлять сантехнику → страх будущих трат → установка недорогих смесителей.
  3. Экономить на освещении → помещение кажется мрачным → LED-лампы и современные светильники.
  4. Показывать без подготовки → сниженный интерес → простейший хоумстейджинг.

Мифы и правда

Миф: перед продажей нужно делать дорогой ремонт.

Правда: достаточно косметических улучшений и правильной подачи.

Миф: покупатели сами увидят потенциал квартиры.

Правда: большинство оценивает по факту, а не по воображению.

Миф: хлам можно оставить — всё равно выкинут.

Правда: захламлённость снижает цену на 5-10%.

Грамотная подготовка жилья перед выставлением на рынок работает лучше любых переговоров: чистота, свет, нейтральный интерьер и пара недорогих обновлений делают объект заметно привлекательнее. Покупатель получает ощущение "готового дома", а продавец — возможность уверенно ставить более высокую цену и быстрее находить заинтересованных клиентов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Наука и техника
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Наука и техника
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
США отворачиваются от Пашиняна — блогер Бадалян
"Хроники русской революции" не раскрывают масштаб истории
Жена Стаса Михайлова вспомнила судьбоносное знакомство с певцом
Избыток сахара снижает упругость и влагу кожи — дерматолог Прохазкова
Представитель ГИБДД объяснил популярность белого цвета среди водителей
Добровинский рассказал о симпатии Брижит Бардо к русским мужчинам
Шведские фрикадельки можно готовить без духовки и охлаждения
Подкормку комнатных растений в декабре уменьшают — садовод Ольга Никонорова
Бурый рис ухудшает усвоение минералов из-за фитата — Брянцева
Чередование стоп снижает застой лимфы — физиотерапевт Барышева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.