Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи углубились в прошлое этого французского города
На появление газообразования влияет фаза менструального цикла — диетолог
Древние люди держали волков на этом острове — версии учёных
Одна царапина на крыле сорвала отпуск 247 пассажирам рейса из Уфы в Санью
Возлюбленная Тимати похвасталась новым дорогостоящим кольцом
Сервисный режим дворников зимой предотвращает их примерзание
Гратен из трески в сливочном соусе получается очень нежным — кулинары
Вику Цыганову возмутил скандал, связанный с шуткой Безрукова
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters

Тепло исчезает за секунды: обычный предмет в каждом доме крадёт отопление быстрее сквозняка

Горячий радиатор не греет комнату из-за меблировки — malatec.cz
0:13
Недвижимость

Во время отопительного сезона многие замечают, что батареи работают на максимуме, термостат стоит на высоком значении, но помещение остаётся прохладным. Причина необязательно в неисправности системы — часто виноваты мелкие бытовые ошибки, которые совершают почти все. Правильная организация пространства вокруг радиатора, контроль оконных уплотнений и корректное проветривание позволяют не только повысить температуру в комнате, но и снизить счета за отопление.

Батарея
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Батарея

Почему горячий радиатор не всегда означает тёплый дом

Отопительный сезон длится несколько месяцев, и большинство владельцев жилья начинают с проверки батарей, выпускают воздух и регулируют термоклапаны. Но даже после всех стандартных процедур ощущение холода может сохраняться. В этом случае важно рассматривать не только работу радиатора, но и условия, в которых он функционирует.

Наиболее частая причина — перекрытие конвекции. Если поток тёплого воздуха из батареи сталкивается с мебелью, шторами или декоративными панелями, тепло остаётся внутри ниши и не распределяется по комнате. В результате радиатор оказывается горячим, но помещение остаётся холодным, а термостат работает без перерыва, повышая счета.

Основные бытовые ошибки, из-за которых растут счета

Перекрытие батареи мебелью и текстилем

Расположенные вплотную диваны, ширмы или плотные шторы поглощают до 20-30 % выходящего тепла. Из-за этого термостат регистрирует пониженную температуру и увеличивает подачу теплоносителя. Итог — перегрев батареи при недостаточном прогреве комнаты.

Нарушенная герметичность окон

Даже небольшие щели создают постоянную тягу, через которую теплый воздух уходит наружу. Радиатор пытается компенсировать потерю тепла и работает сильнее, но результат остаётся прежним. Проверить уплотнения можно простым способом — приложив лист бумаги и оценив, пропускает ли окно воздух.

Неправильное проветривание зимой

Открытые окна при работающих радиаторах — одна из главных причин увеличенных счетов. Когда батарея продолжает выдавать тепло при резком охлаждении комнаты, термостат повышает нагрузку ещё сильнее, сообщает malatec.cz.

Как разные факторы влияют на эффективность отопления

Фактор Потери тепла Типичная причина Что делать
Закрытая батарея до 30 % мебель, шторы освободить пространство
Сквозняки от окон 10-25 % старые уплотнители заменить уплотнение
Проветривание при включённом радиаторе до 15 % забытый термоклапан отключать перед проветриванием
Холодные стены до 20 % слабая изоляция использовать теплоотражающие экраны

Как повысить тепло в доме: пошаговая инструкция

  1. Освободить радиатор от любых предметов — текстиля, навесных панелей или мебели.

  2. Проверить уплотнители с помощью листа бумаги или тепловизора (его можно арендовать).

  3. Закрыть все щели монтажной лентой или заменить старые уплотнители новыми.

  4. Установить теплоотражающий экран за радиатором для минимизации теплопотерь через стену.

  5. Настроить термостат на среднее значение ("3"), чтобы система работала стабильно.

  6. Проветривать только при выключенном радиаторе — за 10-15 минут до открытия окна.

  7. Использовать солнечные лучи как дополнительный источник тепла — держать шторы открытыми днём.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Оставлять батарею за длинными шторами → тёплый воздух не поднимается → использовать укороченные шторы или поднять ткань выше подоконника.

  2. Проветривать с включённым отоплением → скачки температуры и перерасход энергии → выключать термостат заранее.

  3. Ставить мебель вплотную к радиатору → снижение конвекции → освободить 20-30 см пространства.

  4. Игнорировать микротрещины и щели в рамах → постоянные теплопотери → установить новые уплотнители.

А что если отопление работает, но комната всё равно остаётся холодной

Если после устранения бытовых ошибок температура всё равно низкая, стоит проверить несколько факторов: состояние радиаторных вентилей, работоспособность термоклапана, балансировку отопительного стояка и тип стены за батареей. Иногда причина в холодной наружной стене — в таком случае помогает теплоотражающая панель или локальная внутренняя теплоизоляция.

FAQ

Почему радиатор горячий, а комната холодная?
Из-за перекрытия конвекции или утечки тепла через окна.

На какое значение ставить термостат?
Средняя позиция "3" обеспечивает комфортную температуру при нормальной герметичности.

Нужно ли проветривать зимой?
Да, но только на короткое время и с заранее выключенным радиатором.

Мифы и правда

  • Миф: если увеличить мощность батареи, дома станет теплее.
    Правда: без устранения теплопотерь увеличение мощности бесполезно.
  • Миф: мебель перед радиатором не влияет на тепло.
    Правда: влияние может достигать трети тепла.
  • Миф: окна можно уплотнять только летом.
    Правда: современные уплотнители монтируются в любое время года.

Три интересных факта

  1. Свободная батарея прогревает комнату на 15-20 % быстрее.

  2. Уплотнители служат 3-5 лет и требуют регулярной проверки.

  3. Теплоотражающие экраны повышают эффективность радиатора при наружных стенах.

Исторический контекст

  1. Первые радиаторы появились в XIX веке и работали по тому же принципу конвекции, что и современные.

  2. Переход на термостаты в 1970-х годах позволил значительно экономить энергию.

  3. Современные исследования показывают, что до половины теплопотерь происходит из-за бытовых ошибок.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
ЭДНК впервые выявила следы миниатюрных акул-молотов в прибрежных водах — Карденьоса
Наука и техника
ЭДНК впервые выявила следы миниатюрных акул-молотов в прибрежных водах — Карденьоса
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Возлюбленная Тимати похвасталась новым дорогостоящим кольцом
Горячий радиатор не греет комнату из-за меблировки — malatec.cz
Сервисный режим дворников зимой предотвращает их примерзание
Гратен из трески в сливочном соусе получается очень нежным — кулинары
Вику Цыганову возмутил скандал, связанный с шуткой Безрукова
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Добавление 10% молока снижает пользу чая для сосудов по данным European Heart Journal
Отсутствует польза от китайской поддельной икры — диетолог Анна Гончарова
Восточные равнинные гориллы — самые крупные приматы на Земле
Риск порчи утеплителя и проводки мышами подчеркнула агроном Шубина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.