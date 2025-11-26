Ваша стиралка делает больше, чем вы думаете: найдите эту кнопку, и сушка больше не будет проблемой

Зимой вопрос сушки белья становится особенно острым: батареи уже заняты, на балконе холодно, а влажный воздух в квартире только усугубляет проблему. Но мало кто знает, что на большинстве современных стиральных машин есть скрытая функция, способная кардинально улучшить этот процесс — и при этом снизить расход электроэнергии.
На панели вашей стиральной машины, рядом с привычными программами стирки и отжима, есть малозаметная кнопка — "Дополнительное отжим" или "Ускоренная сушка" (название может варьироваться в зависимости от модели). Её главная задача — увеличить обороты барабана и выжать из ткани максимум влаги перед сушкой.
Многие пользователи игнорируют эту функцию, опасаясь, что она повредит одежду. На деле — это один из самых безопасных и энергоэффективных способов подготовить бельё к сушке. Правильно подобранный режим позволяет сократить время сушки на 30-40 %, а значит, снизить и затраты на электричество.
"Дополнительный отжим не разрушает волокна ткани, если выбирать скорость, соответствующую типу материала", — отметил инженер по бытовой технике Генри.
В отличие от стандартного цикла, режим "дополнительный отжим" запускается сразу после основной стирки или даже на сухом белье. Барабан делает больше оборотов, благодаря чему вода выжимается не только с поверхности ткани, но и из её волокон. После такого цикла бельё выходит почти сухим — достаточно повесить его на сушилку или включить короткий цикл в электрической сушилке.
Технология особенно полезна зимой, когда естественная сушка занимает часы, а влага создаёт неприятную сырость.
|Метод
|Время сушки
|Энергозатраты
|Риск для ткани
|Эффективность
|Без дополнительного отжима
|5-6 часов
|Высокие
|Средний
|Низкая
|С функцией "Доп. отжим"
|2-3 часа
|На 30-40 % ниже
|Низкий
|Высокая
|Сушка в электросушилке
|1-2 часа
|Очень высокие
|Средний
|Очень высокая
Использование кнопки позволяет не только ускорить сушку, но и продлить срок службы самой сушилки, если вы ею пользуетесь: меньше влаги — меньше нагрузки на двигатель и нагревательные элементы.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Отжим на максимальных оборотах для шерсти
|Деформация вещей
|Использовать 600-800 оборотов
|Сушка без отжима
|Влага в доме, плесень
|Включать дополнительный цикл
|Переполненный барабан
|Повышенная вибрация, износ
|Загружать на 70 % объёма
|Игнорирование функции
|Увеличенные счета за электричество
|Использовать при каждой стирке
Если на панели вашей стиральной машины нет отдельного режима, попробуйте включить отдельный цикл отжима вручную. В некоторых моделях эта функция скрыта в меню под значком спирали.
Владельцам машин с функцией "Eco" или "Energy Saver" стоит комбинировать их с дополнительным отжимом — такой тандем уменьшает расход электроэнергии почти наполовину, сообщает hotelhenry.it.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени и энергии
|Не подходит для деликатных тканей
|Безопасно для большинства материалов
|Требует сортировки белья
|Уменьшает влажность в помещении
|Не во всех моделях есть
|Продлевает срок службы сушилки
|Шумнее стандартного режима
Посмотрите на панель управления: ищите кнопки "Extra Spin", "Intensive", "Eco Dry" или "Speed Dry".
Да, если бельё не деликатное. Для синтетики и хлопка — без ограничений.
Да, за счёт уменьшения времени работы сушилки и снижения влажности белья экономия достигает 20-40 %.
Полностью — нет, но для большинства тканей он достаточен, чтобы отказаться от электросушки зимой.
|Миф
|Правда
|Отжим портит вещи
|При правильных оборотах ткань не страдает
|Дополнительный отжим бесполезен
|Сокращает сушку почти вдвое
|Эта функция есть только в новых моделях
|Она присутствует и в старых, просто скрыта под другими названиями
|Отжим не влияет на счета
|На практике снижает энергопотребление до 30 %
Самое длинное солнечное затмение века продлится до 6 минут 23 секунд и пройдёт по Северной Африке и Европе. Это событие привлечёт миллионы наблюдателей.