Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот пирог с брокколи станет хитом вашего стола — кулинары
У модельера Александра Васильева нашли долги по налогам в России
Белое покрывало спатифиллума вызывает путаницу с лилиями — Actualno
Сухофрукты содержат до 90 процентов полезных веществ
Энн Хэтэуэй использует заколку для визуального увеличения губ — Vogue
Спектр протонов в зоне колена впервые измерен с Земли — Sciencepost
Разницу в питательных свойствах творога и йогурта описала диетолог Мок
Татьяна Брухунова опубликовала фото из больницы
Печенье из бананов готовится быстрее, чем вы думаете — кулинары

Ваша стиралка делает больше, чем вы думаете: найдите эту кнопку, и сушка больше не будет проблемой

Кнопка "Интенсивный отжим" сокращает время сушки после стирки
6:00
Недвижимость

Зимой вопрос сушки белья становится особенно острым: батареи уже заняты, на балконе холодно, а влажный воздух в квартире только усугубляет проблему. Но мало кто знает, что на большинстве современных стиральных машин есть скрытая функция, способная кардинально улучшить этот процесс — и при этом снизить расход электроэнергии.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Неизвестная кнопка, которая меняет всё

На панели вашей стиральной машины, рядом с привычными программами стирки и отжима, есть малозаметная кнопка — "Дополнительное отжим" или "Ускоренная сушка" (название может варьироваться в зависимости от модели). Её главная задача — увеличить обороты барабана и выжать из ткани максимум влаги перед сушкой.

Многие пользователи игнорируют эту функцию, опасаясь, что она повредит одежду. На деле — это один из самых безопасных и энергоэффективных способов подготовить бельё к сушке. Правильно подобранный режим позволяет сократить время сушки на 30-40 %, а значит, снизить и затраты на электричество.

"Дополнительный отжим не разрушает волокна ткани, если выбирать скорость, соответствующую типу материала", — отметил инженер по бытовой технике Генри.

Как работает эта функция

В отличие от стандартного цикла, режим "дополнительный отжим" запускается сразу после основной стирки или даже на сухом белье. Барабан делает больше оборотов, благодаря чему вода выжимается не только с поверхности ткани, но и из её волокон. После такого цикла бельё выходит почти сухим — достаточно повесить его на сушилку или включить короткий цикл в электрической сушилке.

Технология особенно полезна зимой, когда естественная сушка занимает часы, а влага создаёт неприятную сырость.

Сравнение методов сушки

Метод Время сушки Энергозатраты Риск для ткани Эффективность
Без дополнительного отжима 5-6 часов Высокие Средний Низкая
С функцией "Доп. отжим" 2-3 часа На 30-40 % ниже Низкий Высокая
Сушка в электросушилке 1-2 часа Очень высокие Средний Очень высокая

Использование кнопки позволяет не только ускорить сушку, но и продлить срок службы самой сушилки, если вы ею пользуетесь: меньше влаги — меньше нагрузки на двигатель и нагревательные элементы.

Советы шаг за шагом

  • Сортируйте бельё: не включайте максимальный отжим для деликатных тканей — выбирайте 600-800 оборотов. Для хлопка и полотенец можно установить 1000-1200.
  • Проверьте баланс загрузки: если барабан переполнен, бельё не отожмётся равномерно. Оставляйте 1/4 свободного места.
  • Запустите цикл "дополнительного отжима": он длится 10-15 минут, но сэкономит несколько часов последующей сушки.
  • Используйте кондиционер: он снижает статическое электричество и облегчает процесс сушки.
  • Проветривайте помещение: после цикла отжима откройте дверь стиральной машины — это предотвратит появление запаха сырости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Отжим на максимальных оборотах для шерсти Деформация вещей Использовать 600-800 оборотов
Сушка без отжима Влага в доме, плесень Включать дополнительный цикл
Переполненный барабан Повышенная вибрация, износ Загружать на 70 % объёма
Игнорирование функции Увеличенные счета за электричество Использовать при каждой стирке

А что если нет такой кнопки

Если на панели вашей стиральной машины нет отдельного режима, попробуйте включить отдельный цикл отжима вручную. В некоторых моделях эта функция скрыта в меню под значком спирали.

Владельцам машин с функцией "Eco" или "Energy Saver" стоит комбинировать их с дополнительным отжимом — такой тандем уменьшает расход электроэнергии почти наполовину, сообщает hotelhenry.it.

Плюсы и минусы использования функции

Плюсы Минусы
Экономия времени и энергии Не подходит для деликатных тканей
Безопасно для большинства материалов Требует сортировки белья
Уменьшает влажность в помещении Не во всех моделях есть
Продлевает срок службы сушилки Шумнее стандартного режима

FAQ

Как узнать, есть ли у моей машины эта функция

Посмотрите на панель управления: ищите кнопки "Extra Spin", "Intensive", "Eco Dry" или "Speed Dry".

Можно ли включать дополнительный отжим каждый раз

Да, если бельё не деликатное. Для синтетики и хлопка — без ограничений.

Поможет ли функция сэкономить электроэнергию

Да, за счёт уменьшения времени работы сушилки и снижения влажности белья экономия достигает 20-40 %.

Можно ли заменить сушилку этим режимом

Полностью — нет, но для большинства тканей он достаточен, чтобы отказаться от электросушки зимой.

Мифы и правда

Миф Правда
Отжим портит вещи При правильных оборотах ткань не страдает
Дополнительный отжим бесполезен Сокращает сушку почти вдвое
Эта функция есть только в новых моделях Она присутствует и в старых, просто скрыта под другими названиями
Отжим не влияет на счета На практике снижает энергопотребление до 30 %

Интересные факты

  • Первые стиральные машины с программой "дополнительный отжим" появились в 1990-х годах и были рассчитаны на экономию воды.
  • Современные модели адаптируют скорость барабана автоматически в зависимости от веса белья.
  • При правильном использовании дополнительный отжим способен удалить до 90 % влаги без дополнительной сушки.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Популярное
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут

Самое длинное солнечное затмение века продлится до 6 минут 23 секунд и пройдёт по Северной Африке и Европе. Это событие привлечёт миллионы наблюдателей.

Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Проверено временем: Россия обходит Запад, добиваясь капитуляции Украины Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
Компания Каскад ввела аккредитацию инструкторов за 180 тысяч рублей власти Кемерово
Представитель ГАИ объяснил, почему во время движения дрожит руль автомобиля
Чешуйницы селятся в домах из-за высокой влажности — энтомологи
"Лукойл" со 194 АЗС выходит из бизнеса в США
Садальский уверен, что актёр Шиловский не пережил смерть жены
Кнопка "Интенсивный отжим" сокращает время сушки после стирки
Лавровый лист улучшает текстуру варёного картофеля по данным кулинарных технологов
Прохор Шаляпин уверен, что раскрыл секрет вечной молодости
Подтвердили брачную гипотезу о травмах самок гадрозавров — New-Science
Колебания веса не являются признаком гипотиреоза — эндокринолог Калинчев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.