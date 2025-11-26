Ваша стиралка делает больше, чем вы думаете: найдите эту кнопку, и сушка больше не будет проблемой

Кнопка "Интенсивный отжим" сокращает время сушки после стирки

Зимой вопрос сушки белья становится особенно острым: батареи уже заняты, на балконе холодно, а влажный воздух в квартире только усугубляет проблему. Но мало кто знает, что на большинстве современных стиральных машин есть скрытая функция, способная кардинально улучшить этот процесс — и при этом снизить расход электроэнергии.

Неизвестная кнопка, которая меняет всё

На панели вашей стиральной машины, рядом с привычными программами стирки и отжима, есть малозаметная кнопка — "Дополнительное отжим" или "Ускоренная сушка" (название может варьироваться в зависимости от модели). Её главная задача — увеличить обороты барабана и выжать из ткани максимум влаги перед сушкой.

Многие пользователи игнорируют эту функцию, опасаясь, что она повредит одежду. На деле — это один из самых безопасных и энергоэффективных способов подготовить бельё к сушке. Правильно подобранный режим позволяет сократить время сушки на 30-40 %, а значит, снизить и затраты на электричество.

"Дополнительный отжим не разрушает волокна ткани, если выбирать скорость, соответствующую типу материала", — отметил инженер по бытовой технике Генри.

Как работает эта функция

В отличие от стандартного цикла, режим "дополнительный отжим" запускается сразу после основной стирки или даже на сухом белье. Барабан делает больше оборотов, благодаря чему вода выжимается не только с поверхности ткани, но и из её волокон. После такого цикла бельё выходит почти сухим — достаточно повесить его на сушилку или включить короткий цикл в электрической сушилке.

Технология особенно полезна зимой, когда естественная сушка занимает часы, а влага создаёт неприятную сырость.

Сравнение методов сушки

Метод Время сушки Энергозатраты Риск для ткани Эффективность Без дополнительного отжима 5-6 часов Высокие Средний Низкая С функцией "Доп. отжим" 2-3 часа На 30-40 % ниже Низкий Высокая Сушка в электросушилке 1-2 часа Очень высокие Средний Очень высокая

Использование кнопки позволяет не только ускорить сушку, но и продлить срок службы самой сушилки, если вы ею пользуетесь: меньше влаги — меньше нагрузки на двигатель и нагревательные элементы.

Советы шаг за шагом

Сортируйте бельё: не включайте максимальный отжим для деликатных тканей — выбирайте 600-800 оборотов. Для хлопка и полотенец можно установить 1000-1200.

не включайте максимальный отжим для деликатных тканей — выбирайте 600-800 оборотов. Для хлопка и полотенец можно установить 1000-1200. Проверьте баланс загрузки: если барабан переполнен, бельё не отожмётся равномерно. Оставляйте 1/4 свободного места.

если барабан переполнен, бельё не отожмётся равномерно. Оставляйте 1/4 свободного места. Запустите цикл "дополнительного отжима": он длится 10-15 минут, но сэкономит несколько часов последующей сушки.

он длится 10-15 минут, но сэкономит несколько часов последующей сушки. Используйте кондиционер: он снижает статическое электричество и облегчает процесс сушки.

он снижает статическое электричество и облегчает процесс сушки. Проветривайте помещение: после цикла отжима откройте дверь стиральной машины — это предотвратит появление запаха сырости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Отжим на максимальных оборотах для шерсти Деформация вещей Использовать 600-800 оборотов Сушка без отжима Влага в доме, плесень Включать дополнительный цикл Переполненный барабан Повышенная вибрация, износ Загружать на 70 % объёма Игнорирование функции Увеличенные счета за электричество Использовать при каждой стирке

А что если нет такой кнопки

Если на панели вашей стиральной машины нет отдельного режима, попробуйте включить отдельный цикл отжима вручную. В некоторых моделях эта функция скрыта в меню под значком спирали.

Владельцам машин с функцией "Eco" или "Energy Saver" стоит комбинировать их с дополнительным отжимом — такой тандем уменьшает расход электроэнергии почти наполовину, сообщает hotelhenry.it.

Плюсы и минусы использования функции

Плюсы Минусы Экономия времени и энергии Не подходит для деликатных тканей Безопасно для большинства материалов Требует сортировки белья Уменьшает влажность в помещении Не во всех моделях есть Продлевает срок службы сушилки Шумнее стандартного режима

FAQ

Как узнать, есть ли у моей машины эта функция

Посмотрите на панель управления: ищите кнопки "Extra Spin", "Intensive", "Eco Dry" или "Speed Dry".

Можно ли включать дополнительный отжим каждый раз

Да, если бельё не деликатное. Для синтетики и хлопка — без ограничений.

Поможет ли функция сэкономить электроэнергию

Да, за счёт уменьшения времени работы сушилки и снижения влажности белья экономия достигает 20-40 %.

Можно ли заменить сушилку этим режимом

Полностью — нет, но для большинства тканей он достаточен, чтобы отказаться от электросушки зимой.

Мифы и правда

Миф Правда Отжим портит вещи При правильных оборотах ткань не страдает Дополнительный отжим бесполезен Сокращает сушку почти вдвое Эта функция есть только в новых моделях Она присутствует и в старых, просто скрыта под другими названиями Отжим не влияет на счета На практике снижает энергопотребление до 30 %

Интересные факты

Первые стиральные машины с программой "дополнительный отжим" появились в 1990-х годах и были рассчитаны на экономию воды.

Современные модели адаптируют скорость барабана автоматически в зависимости от веса белья.

При правильном использовании дополнительный отжим способен удалить до 90 % влаги без дополнительной сушки.