Эрмитаж покажется скромным: интерьеры новой резиденции Баскова затмили дворцы монархов

Бюджет стройки дома Баскова оценили в 16 млн долларов — дизайнер Райская

Ремонт загородного особняка Николая Баскова на Рублёвке растянулся уже на годы и до сих пор не завершён.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Николай Басков

Строительство и отделка могут подойти к финалу к Новому году. Народный артист России вкладывает силы и средства в резиденцию, которая по масштабам и уровню оснащения больше напоминает частный клуб, чем обычный дом, как сообщает издание "Абзац".

Десятилетний проект на Рублёвке

Работы в элитной резиденции начались ещё в 2014 году и продолжаются до настоящего времени. Особняк площадью около 2 тысяч квадратных метров задуман как многофункциональное пространство для жизни, творчества и отдыха. По данным издания, сроки завершения стройки неоднократно сдвигались, но теперь ориентиром стал ближайший Новый год.

В доме запланированы семь спален и четыре детские комнаты, что подчёркивает семейный формат жилья. Отдельный блок отведён под домашний кинотеатр и звукозаписывающую студию, где артист сможет работать, не покидая территорию особняка. Дополняют планировки две просторные террасы и полноценный спа-комплекс, рассчитанный на регулярное использование.

Интерьеры, материалы и технологии

Коттедж построен с использованием экологичных материалов, на чём отдельно делают акцент авторы проекта. Дизайном занимался модельер Валентин Юдашкин, благодаря чему дом получил выраженную стилистику, близкую к миру высокой моды. Внутреннее пространство планируется обставить мебелью известных модных домов России и Франции, что ещё больше повышает стоимость каждой комнаты.

На всей территории особняка внедрена система "Умный дом", управляющая основными процессами — от освещения до климат-контроля. В качестве декора выбраны позолота, лепнина и массивные люстры, создающие образ классической роскоши. Такой подход делает резиденцию Баскова показательной иллюстрацией того, как сочетаются современные технологии и демонстративный, тщательно продуманный лоск.

Во сколько мог обойтись особняк

Эксперты оценивают сам участок на Рублёвке в 2-3 миллиона долларов. При этом подчёркивается, что на рынке Рублёво-Успенского шоссе сейчас практически нет сопоставимых по параметрам объектов. Редкость предложений подобного уровня влияет и на стоимость, и на внимание к строящемуся особняку артиста.

Более подробно возможные траты на строительство и дизайн оценила дизайнер Юлия Райская.

"Себестоимость строительства — около 5 тысяч долларов за квадратный метр, с мебелью — 8 тысяч долларов за квадратный метр", — сказала дизайнер Юлия Райская.

В разговоре с изданием "Абзац" она добавила, что разработка дизайн-проекта с конструктивной частью может стоить от 250 до 500 долларов за квадратный метр, а суммарный бюджет работ в таком случае приближается к 16 миллионам долларов.

Другие владения артиста

Рублёвский особняк не единственный крупный актив в собственности Николая Баскова. Ему принадлежит квартира площадью около 180 квадратных метров в элитном жилом комплексе "Долина грез". Окна этой недвижимости выходят на Серебряный Бор и Москву-реку, что традиционно повышает интерес к таким объектам. Отдельно упоминаются и 300-метровые апартаменты артиста на Пречистенке в центре столицы.

Помимо российской недвижимости, у певца есть и зарубежный объект премиального уровня. Речь идёт о вилле на побережье Антальи, где предусмотрен хаммам и прочая инфраструктура для отдыха. При этом судьба этой виллы сейчас остаётся неопределённой: Басков давно не публикует контент из этого дома, и о текущем состоянии объекта почти ничего не известно.