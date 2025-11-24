Дом тихо разрушается без вентиляции: какую систему выбрать, чтобы не переплатить

Чистый и свежий воздух в доме — не роскошь, а необходимость. Даже если кажется, что за городом экологично, на самом деле современные дома без системы вентиляции быстро превращаются в герметичные "термосы", где накапливаются влага, запахи, углекислый газ и даже споры плесени. Как выбрать вентиляцию для дома и не ошибиться? Рассказываем о плюсах, минусах и нюансах каждой системы.
Тёплые и герметичные дома отлично удерживают тепло, но также блокируют естественный воздухообмен. Влага от дыхания, приготовления пищи, стирки оседает на окнах и стенах, появляется конденсат, плесень и неприятные запахи. Повышается влажность, растёт уровень углекислого газа — и вместе с этим риски для здоровья и отделки дома.
Правильная вентиляция — это постоянный приток свежего воздуха и удаление отработанного, защита от плесени и аллергенов, стабильное самочувствие жильцов.
Самый простой и недорогой вариант: приточные клапаны в стенах или окнах и вентиляционные каналы на кухне и в санузлах. Воздух двигается за счёт разницы температур и давления внутри и снаружи.
Плюсы:
Минусы:
Работает с помощью вентиляторов — система сама перемещает воздух независимо от времени года и погоды. Здесь есть несколько подвидов:
Самое эффективное решение для современных домов. Два вентилятора: один подаёт свежий воздух в спальни и гостиную, другой выводит отработанный из кухни и санузлов. Главная фишка — рекуператор (теплообменник): он передаёт тепло удаляемого воздуха приточному, не смешивая потоки.
|Система
|Преимущества
|Недостатки
|Для каких домов подходит
|Естественная
|Дешёво, просто
|Нестабильно, неэкономично
|Старые и частично утеплённые
|Вытяжная/Приточная
|Стабильный приток/удаление
|Теплопотери, затраты на эл-во
|Современные, небольшие
|Приточно-вытяжная с рекуперацией
|Экономия, комфорт
|Высокая цена, обслуживание
|Герметичные современные
Минимальный бюджет — естественная вентиляция, но эффективность невысока. Оптимальный компромисс — вытяжная система с дополнительными фильтрами и приточными клапанами. Наиболее долгосрочная экономия — приточно-вытяжная система с рекуперацией: она окупится за счёт низких расходов на отопление.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия на отоплении
|Более высокая стоимость
|Нет сквозняков, постоянный комфорт
|Требует обслуживания
|Свежий воздух в любом климате
|Нужно пространство для монтажа
Что такое рекуператор?
Это теплообменник, который подогревает свежий воздух за счёт тепла уходящего воздуха, снижая потери энергии.
Можно ли установить вентиляцию самостоятельно?
Теоретически — да, но без специальных знаний ошибки неизбежны. Лучше обращаться к специалистам.
Как обслуживать систему?
Главное — регулярно менять или чистить фильтры, обычно раз в 3-6 месяцев.
В старых домах роль вентиляции выполняли печные трубы и сквозняки. Современные строительные технологии сделали дома герметичными, и сегодня инженерная вентиляция — это не роскошь, а обязательная часть здорового дома.
