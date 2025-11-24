Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Артём Чекалин узнал о беременности Лерчек перед судебным заседанием
Длительное замачивание раскрывает вкус грибов по данным поваров
Отсутствие носовых адаптаций у неандертальца выявила команда Костантино Бузи
Интерес россиян сместился в сторону банковских вкладов — эксперт Шайхразеева
Витаминные сыворотки снижают сезонное выпадение волос — стилист Куклина
Lada Iskra прошла проверку на устойчивость к жаре- инженеры АвтоВАЗа
Акватерапия расслабляет глубокие мышцы — физиотерапевты
На Камчатке отметили рост подземных толчков у вулкана геологи региона
Сухой воздух ускоряет размножение паутинного клеща по данным агрономов

То, что казалось блажью, теперь в тренде: дизайн 2026 года диктует новые правила домашнего уюта

Плитка талавера и мозаика стали лидерами интерьерных поисков — Yelp
8:10
Недвижимость

К концу 2025 года стало очевидно: эпоха шаблонных интерьеров подходит к финалу. Люди хотят не просто жить в комфортном пространстве, а создавать вокруг себя историю, наполненную личными символами и эмоциями. Эту тенденцию подтвердил свежий отчёт Yelp "Housing and Living Trends 2026", в котором эксперты определили пять направлений, способных изменить представление о домашнем уюте.

Интерьер с лестницей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер с лестницей

Главная идея следующего года — самовыражение через интерьер. Теперь дом — это не витрина трендов, а отражение характера и привычек своего владельца. В моду входят ностальгия, ручная работа и атмосферные детали, возвращающие ощущение уюта и индивидуальности.

Галерейные стены — визуальный дневник жизни

Один из самых ярких трендов 2026 года — домашние галереи на стенах. По данным Yelp, количество поисков "изготовление рам на заказ рядом со мной" выросло на 329 %, а "специализированные услуги по рамам" — на 63 %.

Галерейная стена — это способ оформить пространство так, чтобы оно рассказывало личную историю. Сюда входят семейные фото, постеры из путешествий, детские рисунки или старинные открытки — всё, что вызывает эмоции.

"Галерея на стене — это сочетание воспоминаний с уникальными находками, которые отражают вашу индивидуальность", — отметила эксперт по трендам Тара Льюис из Yelp.

Совет от дизайнеров: ищите рамки в винтажных магазинах или на блошиных рынках, комбинируйте разные формы и материалы. Такая стена не требует идеальной симметрии — её сила в хаосе и тепле личных воспоминаний.

Эффектные лестницы — от функциональности к искусству

Лестница становится новым центром дома. В 2026 году она перестаёт быть просто переходом между этажами и превращается в декоративный элемент.

По отчёту Yelp, всё чаще выбирают яркие ткани, контрастные цвета, мозаичные подступенки и обновлённое дерево.

"Даже если у вас нет лестницы, можно создать аналогичный эффект с помощью ковров, зеркал и декоративных бра", — советует Тара Льюис.

Чтобы обновить интерьер быстро и без ремонта, дизайнеры рекомендуют:

  • оклеить подступенки съёмными обоями;
  • добавить узорчатую дорожку;
  • заменить поручни или перила на вырезанные или окрашенные модели.

Лестница теперь не просто путь вверх — это вертикальное полотно для самовыражения.

Винтажные ванные комнаты — романтика старого света

В 2026 году ванная становится не только функциональной, но и эмоциональной зоной. Стиль винтаж возвращает элегантность и ощущение уюта.

Рост запросов на латунную сантехнику, ванны на ножках и яркую плитку подтверждает тренд. Декор в духе старых европейских домов придаёт помещению характер и уют, особенно если сочетать старинные элементы с современными решениями.

Среди популярных приёмов — раковины на пьедестале, витражные окна и маленькие люстры. Всё это создаёт атмосферу расслабления и индивидуальности — не просто комната, а маленькое убежище с историей.

Велнес-комнаты — дом как пространство восстановления

Одна из самых ожидаемых тенденций 2026 года — домашние велнес-зоны. После нескольких лет стресса и нестабильности люди стремятся превратить жильё в место восстановления энергии.

По данным Yelp, растёт число запросов на установку саун, холодных ванн, мест для йоги, пилатеса и звуковой терапии. Всё чаще появляются запросы на подержанное фитнес-оборудование и домашние тренажёры.

Такое пространство не требует большого метража: даже небольшой уголок с мягким светом, растениями и ковриком для йоги может стать зоной восстановления. Главный принцип — функциональность без перегрузки.

"Велнес-комнаты — это не мода, а отражение новой философии жизни: забота о себе в собственном доме", — считают аналитики Yelp.

Игривые плитки — индивидуальность в деталях

Плитка из утилитарного элемента превращается в инструмент самовыражения. По данным Yelp, интерес к укладке плитки вырос на 351 %, а к каменной и мозаичной — на 85 и 35 % соответственно.

Среди фаворитов — плитка талавера, мраморная мозаика, рельефная глазурованная плитка, часто используемая не только на полу, но и на стенах, кухонных фартуках и даже в прихожих.

Эта тенденция возвращает интерьеру игривость и человечность: теперь несовершенство фактуры воспринимается не как дефект, а как проявление характера.

Как меняется дом 2025 → 2026

Элемент 2025 2026
Интерьер Минимализм и нейтральные оттенки Тепло, цвет и текстура
Уход за пространством Функциональность Эмоциональная ценность
Акцент Мебель и техника Архитектурные детали
Материалы Холодный металл, бетон Латунь, дерево, ткань
Настроение Практичность Личность и уют

А что если

А что если соединить все пять направлений? Сделать лестницу с винтажными элементами, рядом оформить галерейную стену, а внизу — уголок для йоги. Именно эта свобода смешения и станет символом интерьеров 2026 года.

Мода на дом будущего — не про идеальный дизайн, а про аутентичность. Уют теперь рождается из личных историй, а не из каталогов.

Плюсы и минусы трендов 2026

Плюсы Минусы
Пространство отражает индивидуальность Требует больше времени на подбор деталей
Легко адаптируется под любой бюджет Не всем подойдёт эклектика
Можно обновить интерьер без ремонта Нужен вкус и чувство меры

FAQ

Где искать вдохновение для галерейной стены

В винтажных магазинах, на блошиных рынках и в собственных архивах фотографий.

Сколько стоит обустроить велнес-комнату

Минимальный вариант — от 30 тысяч рублей (йога-зона и декор), расширенный — от 150 тысяч (сауна, оборудование).

Какие цвета будут популярны в 2026 году

Тёплые природные оттенки: глина, охра, бежево-розовый, серо-зелёный.

Мифы и правда

  • Миф: тренды 2026 года требуют капитального ремонта.
    Правда: большинство идей можно реализовать с помощью декора и света.
  • Миф: винтаж устарел.
    Правда: винтажные детали стали символом осознанного дизайна.
  • Миф: велнес-зона возможна только в большом доме.
    Правда: даже в квартире можно выделить уголок для восстановления.

Интересные факты

  • По данным Yelp, поиски по фразе "рамки на заказ" выросли в 3 раза за полгода.
  • В 2026 году прогнозируется рост заказов на ремонт лестниц — +180 %.
  • Количество публикаций с хэштегом #wellnessroom увеличилось более чем на 70 %.

Исторический контекст

  • 2020-2022: минимализм и практичность после пандемии.
  • 2023-2024: возвращение ярких цветов и природных материалов.
  • 2025-2026: взрыв креативности: индивидуальные интерьеры и эмоциональный уют.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Недвижимость
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
План Трампа поставил перед Россией задачу полного освобождения Запорожской области Любовь Степушова Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках Дарья Асламова Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Последние материалы
На Камчатке отметили рост подземных толчков у вулкана геологи региона
Сухой воздух ускоряет размножение паутинного клеща по данным агрономов
Напитки с куркумой, амлой и иятой снижают уровень мочевой кислоты — врач Йогендра
В России зафиксировано сокращение площади снежного покрова
Следствие обвинило Андрея Разина в масштабном мошенничестве
Длительное замачивание сухофруктов делает аромат штоллена ярче — кондитеры
Один из самых состоятельных владельцев BTC в мире покинул рынок криптовалюты — Money
Описаны риски для питомцев от аромасвечей и духов — ветеринар Михаил Шеляков
Фаленопсис зацветает повторно при ночной температуре 10–18 °C — Actualno
Горячий воздух фена повреждает волосы и кожу головы — трихолог София Белаш
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.