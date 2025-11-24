Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Используйте горошек и бекон для омлета, чтобы придать ему свежесть и сочность
Улыбка квокки связана с расслаблением мышц после жевания
Кредитная активность резко выросла — Центробанк
Лену Ленину удивило богатырское здоровье Волочковой и Джигурды
Суэцкий рифт продолжает медленно растягиваться — данные геологов
Подтверждена бюджетность национальной кухни Малайзии — АТОР
Творог средней жирности даёт плотную текстуру запеканке по оценке кондитеров
Ледяные кристаллы повреждают клетки растений при заморозке — микробиологи
Групповые тренировки требуют предварительной подготовки — тренера

Дом греется, улица смеётся: как мы сами выпускаем тепло из квартиры каждую зиму

Закрытые радиаторы снижают эффективность обогрева — инженер Петров
6:18
Недвижимость

Бытовые способы утепления жилья могут серьёзно повлиять на размер коммунальных платежей — главное, избавиться от привычек, которые незаметно ведут к растратам. Многие считают, что если радиатор горячий, то в комнате автоматически станет тепло. Но на деле даже мелкие ошибки в быту способны свести на нет работу отопления и заставить термостат работать на максимуме. Чтобы не переплачивать, важно понять, какие именно моменты мешают дому прогреваться нормально, и вовремя их исправить, об этом рассказывает инженер-теплотехник Иван Петров.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Почему тёплый радиатор не гарантирует тепла в комнате

Отопительный сезон тянется почти полгода — с середины осени до весны. В это время большинство людей выпускают воздух из батарей, регулируют термостаты, переставляют мебель в поисках оптимального микроклимата. Но если в квартире по-прежнему зябко, проблема чаще скрыта не в системе отопления, а в деталях интерьера и повседневных действиях.

Многие не замечают, как плотные шторы, декоративные экраны, сушилки для белья или просто неудачно поставленный диван блокируют поток тёплого воздуха. Радиатор работает "вхолостую": вы увеличиваете мощность, а теплее не становится, и счёт растёт.

Ещё один фактор — негерметичные окна. Даже чуть приоткрытая фурнитура или изношенный уплотнитель способны тянуть наружу значительную часть горячего воздуха, из-за чего возникает замкнутый круг: вы обогреваете улицу, а не помещение.

После устранения очевидных препятствий температуру обычно выставляют на уровне "3" — этого достаточно для комфортного тепла. Но если расходы по-прежнему высоки, стоит пересмотреть одну бытовую привычку.

Проветривание: простое действие, которое влияет на счета

Зимой вентиляция необходима — без неё воздух становится сухим и тяжёлым. Но проветривание, проведённое неправильно, буквально "съедает" тепло, которое батареи вырабатывали часами. Главный принцип: перед тем как открыть окна, радиаторы нужно временно выключить или перекрыть подачу тепла.

Всего 10-15 минут — и помещение обновит воздух без лишней траты энергии. А в солнечные дни можно использовать естественное тепло: отодвиньте шторы, и комната прогреется заметно быстрее.

Сравнение способов сохранения тепла

Метод Эффективность Сложность выполнения
Уборка препятствий у радиаторов высокая минимальная
Герметизация окон высокая средняя
Правильное проветривание средняя минимальная
Установка теплоотражающих панелей высокая средняя
Использование умного терморегулятора высокая простая установка

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите помещение и убедитесь, что путь тёплого воздуха от батареи свободен.

  2. Уберите плотные шторы, отодвиньте мебель, поднимите сушилку — используйте пространство рационально.

  3. Проверьте уплотнители окон: при необходимости замените их или обработайте силиконовым герметиком.

  4. Перед проветриванием заранее перекрывайте радиаторы.

  5. Установите теплоотражающие панели за батареями — они направят тепло внутрь комнаты.

  6. Рассмотрите умный термостат: он автоматически поддерживает температуру, учитывая ваше расписание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Радиатор закрыт шторами → тепло остаётся у окна → используйте укороченные гардины.

  2. Окно неплотно закрыто → сквозняк снижает температуру → замените уплотнители или настройте фурнитуру.

  3. Проветривание при включенных батареях → перерасход тепла → отключайте радиатор заранее.

  4. Мебель возле батареи → тепло поглощается тканью → переставьте диван или используйте компактные тумбы.

  5. Попытка компенсировать холод повышением термостата → рост счетов → применяйте теплоотражатели или умный терморегулятор.

А что если…

Если квартира находится на северной стороне и солнечного тепла почти нет, можно усилить эффект за счёт энергосберегационных плёнок на стекле и толстых, но коротких штор, которые не закрывают батареи. В панельных домах помогает и дополнительная теплоизоляция наружной стены — даже тонкий слой облегчает задачу отоплению.

Плюсы и минусы бытовой теплоизоляции

Плюсы Минусы
экономия расходов на отопление требует времени на подготовку
улучшение комфорта возможны небольшие вложения в материалы
быстрый результат нужен регулярный контроль уплотнителей
подходит для арендуемого жилья не всегда решает проблему капитально

FAQ

Как выбрать уплотнители для окон?
Ориентируйтесь на материал (резина, силикон, поролон) и состояние рамы. Силиконовые служат дольше и лучше держат форму.

Сколько стоит утепление окна своими силами?
От 300 до 1500 рублей в зависимости от выбранных материалов: ленты, герметика, теплоотражающей плёнки.

Что лучше для батареи — декоративный экран или теплоотражающая панель?
Экран снижает эффективность, а панель напротив усиливает теплоотдачу, направляя тепло в комнату.

Мифы и правда

  • Миф: если выставить термостат на максимум, комната быстрее прогреется.
    Правда: скорость нагрева одинаковая; максимум лишь повышает конечную температуру.
  • Миф: проветривание зимой всегда ведёт к потере тепла.
    Правда: при выключенных радиаторах короткое проветривание наоборот улучшает микроклимат.
  • Миф: толстые шторы помогают сохранять тепло.
    Правда: да, но только если они не перекрывают батареи.

Три интересных факта

  • Через щели в окнах уходит до 30% тепла.
  • Термостат на отметке "3" соответствует примерно 20 °C.
  • Зеркальные теплоотражатели повышают эффективность батарей до 15%.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Наука и техника
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Тренировки по 5-10 минут в день снижают риски заболеваний — Мия Армстронг
Новости спорта
Тренировки по 5-10 минут в день снижают риски заболеваний — Мия Армстронг
Континентальные породы попадают в океаническую мантию — исследователи
Наука и техника
Континентальные породы попадают в океаническую мантию — исследователи
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Ледяные кристаллы повреждают клетки растений при заморозке — микробиологи
Групповые тренировки требуют предварительной подготовки — тренера
JAC JS3 — самый доступный кроссовер на рынке РФ
Обтягивающая одежда нарушает кровоток и усиливает застой крови в ногах
Снег в Антарктиде формируется микроконденсацией пара
Отмена скидок на интернет-площадках может ударить по кошельку россиян — депутаты
Перец стал новым ювелирным талисманом года
Установлена физиологическая склонность мелких собак к тремору — кинолог Голубев
Бузова призналась, что ждёт Новый год, чтобы поверить в любовь
Отмечена популярность пляжей Камбоджи у россиян туроператором ITM group
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.