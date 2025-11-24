Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Озвучена новая версия назначения загадочных ям в Перу — CNN
Повышение нагрузки усиливает мышечную боль после тренировки
Осеннее прореживание усиливает рост малины весной
The Telegraph выкупают за полмиллиарда фунтов стерлингов — CNN
Анна Седокова обнаружила в своём доме чужую собаку
Цена Livan X3 Pro установлена на уровне 1,67 млн рублей
Клеймо British Lion подтверждает безопасность яиц для употребления — Express
Пляж Махо становится зоной повышенного риска — CNN
Печень трески укрепляет иммунитет — врачи

Одна хлопковая вещь творит чудеса: жалюзи очищаются быстрее, чем закипает чайник

Влажная микрофибра снижает пыль при чистке жалюзи — сообщает Malatec
Недвижимость

Поддерживать жалюзи в порядке — задача, о которой легко забыть, пока солнечный луч внезапно не подсвечивает пыль между ламелями. Зимой это особенно заметно: окна закрыты, воздух движется меньше, и любые следы грязи бросаются в глаза. В такие моменты кажется, что жалюзи требуют слишком много сил, но на самом деле достаточно одного простого приёма, чтобы вернуть им свежий вид и не тратить полдня на уборку.

Очистка жалюзи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Очистка жалюзи

Почему повседневная чистка жалюзи так осложняется

Большинство людей откладывают уборку жалюзи, потому что она кажется утомительной: отдельные ламели, мелкие зазоры, неудобные углы. Пыль скапливается быстро, а традиционные методы — вроде пылесоса с насадкой или сухой щётки — часто дают обратный эффект, разгоняя пыль по комнате. Особенно зимой такое "облако" заметно, и вместо чистоты в доме появляется ощущение беспорядка.

Но дело не в сложности, а в неправильном подходе. Чтобы очистить ламели качественно и без усилий, не нужны специальные гаджеты. Достаточно пары хлопковых носков или кухонных щипцов, обёрнутых влажной микрофиброй. Мягкая ткань захватывает пыль, не размазывая её и не поднимая в воздух, а форма инструмента помогает обхватить ламель полностью.

Удобные материалы для эффективной уборки

Секрет метода в том, что микрофибра и хлопок легко "прилипают" к мелким частицам. Ламель при этом не царапается, а влажность ткани предотвращает разлёт пыли. Этим методом можно чистить алюминиевые, пластиковые и деревянные жалюзи, экономя время и силы. Это особенно полезно перед зимними праздниками, когда хочется, чтобы дом выглядел ухоженным, но нет желания заниматься долгими манипуляциями.

Сравнение: разные способы чистки жалюзи

Метод Скорость Риск поднять пыль Подходит для всех материалов Удобство
Пылесос с насадкой Средняя Высокий Да Среднее
Щётка для пыли Высокая Очень высокий Да Низкое
Влажная салфетка Низкая Низкий Да Среднее
Носки/щипцы с микрофиброй Очень высокая Минимальный Да Высокое

Советы шаг за шагом: как быстро очистить жалюзи

  1. Подготовьте пару хлопковых носков или щипцы для гриля.

  2. Оберните рабочую часть микрофибровой салфеткой.

  3. Лёгким движением намочите ткань водой.

  4. Проведите по одной или нескольким ламелям, охватывая их сверху и снизу.

  5. Пройдитесь по углам и труднодоступным местам.

  6. После нескольких ламелей прополощите ткань или вытряхните носок.

  7. Повторяйте до тех пор, пока все рейки не станут чистыми.

Такая техника вписывается в обычный график уборки и занимает всего несколько минут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Сухая щётка → пыль разлетается по комнате → влажная микрофибра.

  2. Агрессивные чистящие средства → повреждение покрытия ламели → мягкое мыло или чистая вода.

  3. Сильное давление на ламель → деформация, особенно у пластиковых → использование щипцов с мягкой прокладкой.

  4. Редкая уборка → плотный слой грязи, сложное отмывание → профилактическое протирание раз в 10-14 дней.

А что если времени совсем нет

Если уборка совсем не вписывается в расписание, можно ограничиться кратким антистатическим протиранием. Такие салфетки часто используют для экранов телевизоров и компьютеров — они подходят и для жалюзи. Это временная мера, но она помогает сохранить чистоту до более тщательной уборки.

FAQ — часто задаваемые вопросы

Как выбрать ткань для чистки?
Лучше всего подходит микрофибра средней плотности: она хорошо собирает пыль и не царапает поверхность.

Сколько стоит комплект инструментов для такого метода?
Обычно достаточно обычных носков и салфеток, которые есть дома. Если хотите использовать специальные аксессуары, стоимость может варьироваться от 200 до 700 рублей.

Что лучше для кухонных жалюзи?
На кухне часто есть налёт от пара и масла. В этом случае можно предварительно пройтись тёплым раствором мягкого мыла, а затем применить метод с микрофиброй.

Мифы и правда

  1. Миф: жалюзи нужно обязательно снимать, чтобы очистить.
    Правда: современная микрофибра справляется и без демонтажа.

  2. Миф: деревянные ламели нельзя увлажнять.
    Правда: их можно протирать слегка влажной тканью, избегая переувлажнения.

  3. Миф: быстрые методы неэффективны.
    Правда: при регулярности быстрые способы поддерживают идеальную чистоту.

Три интересных факта

  1. Жалюзи появляются в европейских домах ещё в XVIII веке как защита от солнца и любопытных взглядов.

  2. Микрофибра способна удерживать пыль в 7-8 раз лучше хлопка.

  3. Влажная уборка ламелей уменьшает количество аллергенов в комнате почти на треть.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Елена Малышева в 2024 году заработала 500 миллионов рублей
Шоу-бизнес
Елена Малышева в 2024 году заработала 500 миллионов рублей
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Гости из космоса пришли без предупреждения: осколок пробил крышу и вынес тайну миллиардов лет
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Последние материалы
Озвучена новая версия назначения загадочных ям в Перу — CNN
Повышение нагрузки усиливает мышечную боль после тренировки
Осеннее прореживание усиливает рост малины весной
The Telegraph выкупают за полмиллиарда фунтов стерлингов — CNN
Влажная микрофибра снижает пыль при чистке жалюзи — сообщает Malatec
Анна Седокова обнаружила в своём доме чужую собаку
Цена Livan X3 Pro установлена на уровне 1,67 млн рублей
Клеймо British Lion подтверждает безопасность яиц для употребления — Express
Пляж Махо становится зоной повышенного риска — CNN
Печень трески укрепляет иммунитет — врачи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.