Самые грязные точки дома скрываются на виду: места, где микробов больше, чем на полу

Многие считают, что самое грязное место в доме — это пол, раковина или унитаз. Но большинство микробов накапливается не там, где мы этого ждём, а на поверхностях, к которым мы прикасаемся постоянно и часто не замечаем этого. При этом для быстрой дезинфекции вовсе не обязательно использовать хлорку или агрессивные средства: мягкие и натуральные методы работают ничуть не хуже, делая дом чище без неприятного запаха и вреда для здоровья.
Телефон сопровождает нас повсюду — в транспорте, на кухне, в ванной. Мы берём его грязными руками, подносим к лицу, кладём на любые поверхности. На корпусе остаются микробы, пыль, кожный жир, остатки еды. Это один из лидеров по "невидимой грязи” в квартире.
"Телефон мы трогаем десятки раз в день: дома, на улице, в транспорте, на кухне, в ванной", — подчеркнула эксперт по гигиене Екатерина Власова.
Оптимальное решение — протирать гаджеты специальными салфетками для экранов 2-3 раза в неделю, а в сезон простуд — ежедневно. Это быстро, не требует лишних усилий и значительно снижает риск заболеть.
Ручки холодильника, чайника, духовки, микроволновки — одни из самых "обиходных” поверхностей. Мы хватаемся за них и после разделки рыбы, и после уборки, и после готовки сыпучих продуктов. Именно тут скапливаются жир, бактерии и частички еды. Для быстрой дезинфекции подойдёт натуральный спрей:
Всё смешать, залить в пульверизатор и протирать ручки вечером, когда закончены основные дела на кухне. Можно пользоваться и обычным моющим средством, главное — делать это регулярно.
Ирония в том, что предметы, которыми мы чистим дом, — настоящие рассадники микробов. Влажные губки и тряпки, особенно на кухне, — идеальная среда для бактерий. Простые способы обеззараживания:
Лучше использовать многоразовые салфетки из микрофибры или хлопка — их можно стирать при высокой температуре.
Мы касаемся их машинально — десятки раз за день, зачастую даже не задумываясь. Здесь быстро скапливаются грязь и микробы с рук, особенно если в доме есть дети или домашние животные. Протирать эти поверхности стоит хотя бы раз в неделю, а в сезон простуд — чаще. Для экспресс-дезинфекции подойдёт обычный спиртовой раствор или аптечная водка: просто сбрызните салфетку и протрите нужные места.
В ванной чаще всего забывают о сливе, держателе для щётки, кнопке смыва и ручке на бачке. Именно тут скапливаются влага, брызги и бактерии. Чистить такие места можно содой с уксусом (нанести, оставить на 10 минут, смыть тёплой водой), лимонной кислотой от налёта или добавить каплю эфирного масла чайного дерева для дополнительной антибактериальной защиты.
|Поверхность
|Накапливаемые микробы
|Способ дезинфекции
|Телефон, планшет
|Кожный жир, пыль, бактерии
|Салфетки для экранов, спирт
|Кухонные ручки
|Жир, пищевые бактерии
|Натуральный спрей, сода
|Губки, тряпки
|Бактерии, плесень
|Кипяток, уксус, частая замена
|Дверные ручки
|Пыль, микробы с рук
|Спиртовой раствор
|Ванна, слив
|Влага, бактерии
|Сода, уксус, лимонная кислота
Достаточно выбрать 1-2 поверхности и протирать их каждый день, меняя зоны по очереди. Один флакон с натуральным спреем на кухне и в ванной — и привычка дезинфицировать пространство формируется почти незаметно.
|Плюсы
|Минусы
|Безопасно для кожи и дыхания
|Некоторые пятна требуют усилий
|Нет запаха хлорки
|Реже дают "глубокую” дезинфекцию
|Экономно и экологично
|Требует регулярности
|Подходит для ежедневного ухода
|Не всегда заменяет профессиональные средства
Можно ли обойтись без хлорки в уборке?
Да, сода, уксус, лимонная кислота и эфирные масла отлично справляются с дезинфекцией.
Как часто менять губки на кухне?
Лучше каждые 3-5 дней. Даже если они не пахнут, микробы уже есть.
Какие эфирные масла использовать для обеззараживания?
Чайное дерево, эвкалипт, лаванда — добавьте в воду или на губку для усиления антибактериального эффекта.
В прошлом дезинфекция ассоциировалась с агрессивной химией, но сегодня всё чаще выбирают экологичные решения: сода, уксус, лимонный сок и эфирные масла используются хозяйками уже больше века. Микроуборка вошла в привычку ещё в советские времена — регулярные "пятиминутки” были неотъемлемой частью быта. Сегодня на смену жёстким правилам приходят забота и мягкие форматы, чтобы дом был не только чистым, но и здоровым пространством для жизни.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...