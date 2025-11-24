Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Самые грязные точки дома скрываются на виду: места, где микробов больше, чем на полу

Кухонные ручки удерживают жир и бактерии — эксперт по гигиене Власова
7:39
Недвижимость

Многие считают, что самое грязное место в доме — это пол, раковина или унитаз. Но большинство микробов накапливается не там, где мы этого ждём, а на поверхностях, к которым мы прикасаемся постоянно и часто не замечаем этого. При этом для быстрой дезинфекции вовсе не обязательно использовать хлорку или агрессивные средства: мягкие и натуральные методы работают ничуть не хуже, делая дом чище без неприятного запаха и вреда для здоровья.

Бактерии
Фото: Designed by Freepik by Gray StudioPro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бактерии

Самые микробные места в доме

Телефоны и гаджеты

Телефон сопровождает нас повсюду — в транспорте, на кухне, в ванной. Мы берём его грязными руками, подносим к лицу, кладём на любые поверхности. На корпусе остаются микробы, пыль, кожный жир, остатки еды. Это один из лидеров по "невидимой грязи” в квартире.

"Телефон мы трогаем десятки раз в день: дома, на улице, в транспорте, на кухне, в ванной", — подчеркнула эксперт по гигиене Екатерина Власова.

Оптимальное решение — протирать гаджеты специальными салфетками для экранов 2-3 раза в неделю, а в сезон простуд — ежедневно. Это быстро, не требует лишних усилий и значительно снижает риск заболеть.

Кухонные ручки, кнопки и мелкая техника

Ручки холодильника, чайника, духовки, микроволновки — одни из самых "обиходных” поверхностей. Мы хватаемся за них и после разделки рыбы, и после уборки, и после готовки сыпучих продуктов. Именно тут скапливаются жир, бактерии и частички еды. Для быстрой дезинфекции подойдёт натуральный спрей:

  • стакан тёплой воды,
  • столовая ложка соды,
  • четверть лимона или несколько капель эфирного масла.

Всё смешать, залить в пульверизатор и протирать ручки вечером, когда закончены основные дела на кухне. Можно пользоваться и обычным моющим средством, главное — делать это регулярно.

Губки и тряпки для уборки

Ирония в том, что предметы, которыми мы чистим дом, — настоящие рассадники микробов. Влажные губки и тряпки, особенно на кухне, — идеальная среда для бактерий. Простые способы обеззараживания:

  • Обдавать губку кипятком после каждого использования;
  • Раз в неделю замачивать в уксусе на 10 минут;
  • Менять губки каждые 3-5 дней, даже если внешне они "как новые”.

Лучше использовать многоразовые салфетки из микрофибры или хлопка — их можно стирать при высокой температуре.

Дверные ручки и выключатели

Мы касаемся их машинально — десятки раз за день, зачастую даже не задумываясь. Здесь быстро скапливаются грязь и микробы с рук, особенно если в доме есть дети или домашние животные. Протирать эти поверхности стоит хотя бы раз в неделю, а в сезон простуд — чаще. Для экспресс-дезинфекции подойдёт обычный спиртовой раствор или аптечная водка: просто сбрызните салфетку и протрите нужные места.

Ванная и туалет: скрытые зоны риска

В ванной чаще всего забывают о сливе, держателе для щётки, кнопке смыва и ручке на бачке. Именно тут скапливаются влага, брызги и бактерии. Чистить такие места можно содой с уксусом (нанести, оставить на 10 минут, смыть тёплой водой), лимонной кислотой от налёта или добавить каплю эфирного масла чайного дерева для дополнительной антибактериальной защиты.

Микробные поверхности и способы их быстрой очистки

Поверхность Накапливаемые микробы Способ дезинфекции
Телефон, планшет Кожный жир, пыль, бактерии Салфетки для экранов, спирт
Кухонные ручки Жир, пищевые бактерии Натуральный спрей, сода
Губки, тряпки Бактерии, плесень Кипяток, уксус, частая замена
Дверные ручки Пыль, микробы с рук Спиртовой раствор
Ванна, слив Влага, бактерии Сода, уксус, лимонная кислота

Пять быстрых привычек для чистоты без хлорки

  1. Протирайте телефон и гаджеты 2-3 раза в неделю, особенно в сезон простуд.
  2. Держите кухонный спрей под рукой — и протирайте ручки каждый вечер.
  3. После использования губки — кипяток, а раз в неделю — замачивание в уксусе.
  4. Ручки и выключатели — спиртовой салфеткой раз в неделю.
  5. В ванной не забывайте о сливе и держателе для щётки — сода и уксус творят чудеса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: протирать только видимые поверхности.
    Последствие: микробы остаются на ручках и гаджетах.
    Альтернатива: внимание к "невидимым” зонам и мелочам.
  • Ошибка: пользоваться только хлоркой.
    Последствие: раздражение кожи и дыхания.
    Альтернатива: натуральные составы с содой, уксусом, лимоном.
  • Ошибка: редко менять губки.
    Последствие: бактерии быстро размножаются.
    Альтернатива: менять часто, использовать многоразовые тряпки.

А что если нет времени на уборку

Достаточно выбрать 1-2 поверхности и протирать их каждый день, меняя зоны по очереди. Один флакон с натуральным спреем на кухне и в ванной — и привычка дезинфицировать пространство формируется почти незаметно.

Плюсы и минусы натуральных способов обеззараживания

Плюсы Минусы
Безопасно для кожи и дыхания Некоторые пятна требуют усилий
Нет запаха хлорки Реже дают "глубокую” дезинфекцию
Экономно и экологично Требует регулярности
Подходит для ежедневного ухода Не всегда заменяет профессиональные средства

FAQ

Можно ли обойтись без хлорки в уборке?

Да, сода, уксус, лимонная кислота и эфирные масла отлично справляются с дезинфекцией.

Как часто менять губки на кухне?

Лучше каждые 3-5 дней. Даже если они не пахнут, микробы уже есть.

Какие эфирные масла использовать для обеззараживания?

Чайное дерево, эвкалипт, лаванда — добавьте в воду или на губку для усиления антибактериального эффекта.

Мифы и правда

  • Миф: только хлорка убивает микробы
    Правда: сода, уксус и эфирные масла справляются с большинством бактерий.
  • Миф: пол — самая грязная часть дома
    Правда: гаджеты, ручки и губки часто "грязнее” по анализам.
  • Миф: натуральные средства неэффективны
    Правда: при регулярном использовании натуральные составы отлично поддерживают чистоту.

Интересные факты

  • На одном телефоне может жить до 25 тысяч бактерий — больше, чем на сиденье унитаза.
  • Микрофибра уничтожает до 99% микробов без дополнительных средств.
  • Кухонные губки официально признаны самым "бактериальным” предметом дома.

Исторический контекст

В прошлом дезинфекция ассоциировалась с агрессивной химией, но сегодня всё чаще выбирают экологичные решения: сода, уксус, лимонный сок и эфирные масла используются хозяйками уже больше века. Микроуборка вошла в привычку ещё в советские времена — регулярные "пятиминутки” были неотъемлемой частью быта. Сегодня на смену жёстким правилам приходят забота и мягкие форматы, чтобы дом был не только чистым, но и здоровым пространством для жизни.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
