Эпоха плюша и бархата закончилась: новое поколение стульев завоевывает дома естественной простотой

Мягкие стулья теряют популярность в интерьерах 2026 — дизайнер Жан Патерно

Мягкая мебель десятилетиями была символом уюта, но времена меняются. Современный дом больше не нуждается в громоздких формах и сложных тканях, требующих ухода. Эпоха визуальной лёгкости и природных фактур смещает акценты — теперь в тренде стулья из натуральных волокон, которые объединяют эстетику, практичность и осознанность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современный интерьер кухни

Почему мягкие стулья теряют популярность

Мягкие стулья долго считались обязательным элементом обеденных зон и гостиных, но в последние годы их популярность резко снизилась. Причина — не только в изменении вкусов, но и в практичности.

"Люди ищут мебель, которая выглядит естественно и не требует постоянной заботы. Эпоха тяжёлых тканевых конструкций закончилась", — отметил дизайнер мебели Жан Патерно.

Основные недостатки мягких моделей очевидны:

ткань быстро изнашивается и впитывает запахи;

сложность чистки и частые пятна;

визуальная "тяжесть", особенно в небольших помещениях;

скопление пыли, что плохо переносится аллергиками;

меньшая долговечность по сравнению с твёрдыми природными материалами.

В результате всё больше людей выбирают лёгкие и воздушные решения, в которых комфорт достигается не за счёт подушек, а благодаря форме и текстуре.

Натуральные волокна — новая эстетика уюта

На смену тканевым поверхностям приходят материалы с живой текстурой — ротанг, лоза, бамбук, джут. Они создают ощущение простора и тепла, гармонично вписываются в современные интерьеры и не требуют сложного ухода.

"Ротанг возвращается не как ностальгия, а как символ экологичного и гибкого дизайна", — подчеркнула редактор Vogue Home София Левеск.

Популярность ротанга и лозы началась в 2025 году и укрепилась благодаря тренду на естественность. По прогнозам дизайнеров, в 2026-м этот стиль станет доминирующим.

Сравнение характеристик

Характеристика Мягкие стулья Стулья из натуральных волокон Уход Требуют химчистки Достаточно протереть влажной тканью Внешний вид Массовый, однотипный Текстурный, ручной Вес Тяжёлые Лёгкие и мобильные Экологичность Синтетика и пена Возобновляемые материалы Долговечность Средняя Высокая при правильном уходе

Как вписать тренд в интерьер

Начните с одного акцента: добавьте пару плетёных стульев к деревянному столу — этого достаточно, чтобы освежить обстановку.

добавьте пару плетёных стульев к деревянному столу — этого достаточно, чтобы освежить обстановку. Выберите правильный материал: для интерьера подойдут ротанг, джут или лоза. На террасу — искусственный ротанг, устойчивый к влаге.

для интерьера подойдут ротанг, джут или лоза. На террасу — искусственный ротанг, устойчивый к влаге. Поддержите текстуры: дополните интерьер хлопком, льном или грубой керамикой.

дополните интерьер хлопком, льном или грубой керамикой. Добавьте растения: живые зелёные акценты усиливают природное ощущение тепла.

живые зелёные акценты усиливают природное ощущение тепла. Выбирайте светлые тона: они визуально расширяют пространство и подчеркивают натуральность мебели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставить ротанговую мебель под прямое солнце.

Последствие: материал пересыхает и трескается.

Альтернатива: используйте УФ-защиту или размещайте в тени.

ставить ротанговую мебель под прямое солнце. материал пересыхает и трескается. используйте УФ-защиту или размещайте в тени. Ошибка: очищать агрессивными средствами.

Последствие: волокна теряют цвет и эластичность.

Альтернатива: мягкая ткань и мыльный раствор.

очищать агрессивными средствами. волокна теряют цвет и эластичность. мягкая ткань и мыльный раствор. Ошибка: сочетать слишком много текстур.

Последствие: интерьер теряет визуальный баланс.

Альтернатива: комбинируйте природные материалы с нейтральными поверхностями — деревом, стеклом, металлом.

А что если…

Если вы не готовы отказаться от мягкости полностью, выберите компромисс: ротанговые стулья со съёмными тканевыми подушками. Это практично — подушки можно стирать, а форма мебели останется лёгкой и воздушной, сообщает correiobraziliense.com.

Как продлить срок службы

Раз в месяц протирайте мебель слегка влажной салфеткой.

Избегайте агрессивных чистящих средств.

Не ставьте рядом с батареей или окном с прямым солнцем.

Один раз в год обновляйте поверхность мебельным маслом.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать ротанговые стулья на улице

Да, если это искусственный ротанг или мебель защищена лаком от влаги.

Подходит ли натуральная мебель для кухни

Да, при условии умеренной влажности и регулярного ухода.

Как сочетать такие стулья с современным интерьером

Используйте минималистичные формы и нейтральную цветовую палитру — натуральные материалы станут главным акцентом.

Мифы и правда

Миф: ротанг быстро ломается.

Правда: при правильном уходе срок службы превышает 10 лет.

ротанг быстро ломается. при правильном уходе срок службы превышает 10 лет. Миф: мебель из волокон несовместима с современным стилем.

Правда: она прекрасно сочетается с металлом, стеклом и бетоном.

мебель из волокон несовместима с современным стилем. она прекрасно сочетается с металлом, стеклом и бетоном. Миф: такие стулья неудобные.

Правда: современные модели имеют анатомическую форму и обеспечивают комфорт не хуже мягких.

Интересные факты

Производство ротанга экологичнее: оно требует в 5 раз меньше энергии, чем изготовление пластика.

Дизайнерские бренды из Скандинавии включают ротанг в коллекции премиум-сегмента.

На Milan Design Week 2025 половина экспозиций мебели была выполнена из натуральных волокон.

Исторический контекст

В 1970-е ротанг считался символом богемного стиля и экзотики.

В 2000-е уступил место пластмассовой мебели и мягкому минимализму.

В 2026-м возвращается как символ устойчивого дизайна и естественного уюта.