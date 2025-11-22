Банки копают глубже спецслужб: одна деталь в биографии превращает заявку на ипотеку в пыль

Просрочки и смена работы ведут к отказу в ипотеке — экономист Чурилов

Неустойчивость экономической среды нередко делает путь к ипотеке более запутанным, чем кажется на первый взгляд.

Даже на фоне роста количества сделок и общего объёма выданных кредитов заемщики сталкиваются с трудностями уже на этапе подачи заявки, как сообщает издание tmn.aif.ru.

Проверка заемщика и роль кредитной истории

Экономист Максим Чурилов объясняет, что система скоринга давно превратилась в многослойный фильтр, в котором учитывается образование, семейный статус, структура доходов и документальное подтверждение финансовых поступлений. Финансовые организации, по его словам, анализируют данные потенциального клиента не только через кредитную историю, но и через базы банкротств, а также сведения судебных приставов.

"При скоринге заявок — оценке кредитоспособности заемщиков, учитываются множество параметров начиная с образования и семейного положения, заканчивая видом дохода и способностью его подтвердить", — говорит финансист.

Эксперт отмечает, что банки формируют финансовый портрет человека, оценивая вероятность благонадёжного поведения. И хотя проверочных методик множество, решающими остаются два индикатора — отсутствие просрочек и стабильное место работы. По словам Чурилова, именно эти параметры становятся причиной подавляющего числа отказов.

Разные подходы банков и значение подтверждённого дохода

Чурилов подчёркивает, что даже при хорошей кредитной истории клиенту важно заранее подготовить документы, подтверждающие доходы. Это ускоряет рассмотрение заявки и помогает избежать необоснованных отклонений. Он также указывает, что финансовые организации по-разному относятся к одинаковым обстоятельствам: одни лояльны к предпринимателям, другие почти автоматически ставят им отказ.

Подходы к оценке просрочек также различаются: для одних банкиров кратковременные задержки платежей не критичны, а для других становятся стоп-фактором. Так что ключевая сложность заключается не только в том, чтобы быть надёжным заемщиком, но и в том, чтобы найти банк, который воспримет клиента именно таким.

Возрастные ограничения и стандарты ЦБ

Финансовый юрист Андрей Громов поясняет, что препятствием может стать и возраст. Он указывает, что лицам младше 20 лет кредитные учреждения почти всегда отказывают из-за отсутствия трудового стажа и незавершённого образования.

Затруднения возникают и у заявителей 35-40 лет: в соответствии с ипотечным стандартом, рекомендованным ЦБ с 2025 года, к моменту полного закрытия долга возраст женщин не должен превышать 60 лет, мужчин — 65. Это делает сроки кредитования более жёсткими и вынуждает заемщиков точнее рассчитывать сроки погашения.