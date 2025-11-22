Банки копают глубже спецслужб: одна деталь в биографии превращает заявку на ипотеку в пыль

Неустойчивость экономической среды нередко делает путь к ипотеке более запутанным, чем кажется на первый взгляд.
Даже на фоне роста количества сделок и общего объёма выданных кредитов заемщики сталкиваются с трудностями уже на этапе подачи заявки, как сообщает издание tmn.aif.ru.
Экономист Максим Чурилов объясняет, что система скоринга давно превратилась в многослойный фильтр, в котором учитывается образование, семейный статус, структура доходов и документальное подтверждение финансовых поступлений. Финансовые организации, по его словам, анализируют данные потенциального клиента не только через кредитную историю, но и через базы банкротств, а также сведения судебных приставов.
"При скоринге заявок — оценке кредитоспособности заемщиков, учитываются множество параметров начиная с образования и семейного положения, заканчивая видом дохода и способностью его подтвердить", — говорит финансист.
Эксперт отмечает, что банки формируют финансовый портрет человека, оценивая вероятность благонадёжного поведения. И хотя проверочных методик множество, решающими остаются два индикатора — отсутствие просрочек и стабильное место работы. По словам Чурилова, именно эти параметры становятся причиной подавляющего числа отказов.
Чурилов подчёркивает, что даже при хорошей кредитной истории клиенту важно заранее подготовить документы, подтверждающие доходы. Это ускоряет рассмотрение заявки и помогает избежать необоснованных отклонений. Он также указывает, что финансовые организации по-разному относятся к одинаковым обстоятельствам: одни лояльны к предпринимателям, другие почти автоматически ставят им отказ.
Подходы к оценке просрочек также различаются: для одних банкиров кратковременные задержки платежей не критичны, а для других становятся стоп-фактором. Так что ключевая сложность заключается не только в том, чтобы быть надёжным заемщиком, но и в том, чтобы найти банк, который воспримет клиента именно таким.
Финансовый юрист Андрей Громов поясняет, что препятствием может стать и возраст. Он указывает, что лицам младше 20 лет кредитные учреждения почти всегда отказывают из-за отсутствия трудового стажа и незавершённого образования.
Затруднения возникают и у заявителей 35-40 лет: в соответствии с ипотечным стандартом, рекомендованным ЦБ с 2025 года, к моменту полного закрытия долга возраст женщин не должен превышать 60 лет, мужчин — 65. Это делает сроки кредитования более жёсткими и вынуждает заемщиков точнее рассчитывать сроки погашения.
Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.