Канализация задыхается незаметно: повседневные привычки в туалете запускают лавину засоров

Нередко люди относятся к унитазу как к универсальному мусоропроводу и выбрасывают туда то, что под рукой. На первый взгляд это кажется безобидным действием: вода унесёт — и проблема исчезнет. Но реальность другая. Большинство таких предметов не растворяются, оседают в изгибах труб и рано или поздно приводят к засорам. Чтобы не столкнуться с неприятной аварией и дорогостоящим вызовом сантехника, важно понимать, какие вещи категорически не подходят для утилизации через санузел и почему они становятся источником проблем, об этом рассказал сантехник Том Келлер.
Современные канализационные системы рассчитаны на ограниченный перечень отходов. Всё, что не относится к туалетной бумаге и стокам естественного происхождения, может значительно усложнить работу труб. Многие материалы увеличиваются в объёме, намокают и образуют плотные комки. Другие вовсе не разрушаются и остаются в системе на долгие годы. В итоге формируется пробка, которая перекрывает путь воде и приводит к неприятному запаху, подтоплению или повреждению сантехники.
При этом часто кажется, что если предмет небольшой, он исчезнет в сточной трубе без следа. Но даже крошечная вещь способна стать ядром будущей пробки, вокруг которого постепенно наматываются волосы, налипают жиры и остатки мусора.
|Категория
|Почему опасно
|Возможные последствия
|Предметы личной гигиены (тампоны, прокладки, палочки)
|Набухают, увеличиваются в объёме
|Полная закупорка трубы
|Бумажные полотенца, влажные салфетки
|Не растворяются в воде
|Застревание в изгибах, пробки
|Пластик, пакеты
|Не разрушаются вовсе
|Повреждение канализационного оборудования
|Жиры и масло
|Затвердевают при охлаждении
|Образование плотных жировых корок
|Пищевые отходы
|Создают плотный осадок
|Размножение грызунов, запах
|Волосы
|Слипаясь образуют комки
|Проблемы в сифоне и стояке
|Строительные смеси
|Твердеют в трубах
|Необратимое повреждение участка коммуникаций
Ставьте возле унитаза маленькое ведро с крышкой — туда удобно выбрасывать средства гигиены, салфетки и ватные диски.
Используйте специальные сеточки-уловители для ванны и раковины: они задержат волосы, не дав им попадать в систему.
Остатки жиров после жарки собирайте в отдельную баночку. Когда она заполнится — выбрасывайте в контейнер для ТБО.
Кофейную гущу, чайную заварку и мелкие пищевые отходы отправляйте в компостер или в обычный мусор.
При ремонте пользуйтесь отдельными ёмкостями для утилизации растворов, штукатурок и красок.
Если боитесь случайно смыть мелкие предметы, установите крышку-саше с блокиратором.
Ошибка: выбрасывать влажные салфетки.
Последствие: они скапливаются в трубах и формируют плотную массу.
Альтернатива: переходите на биоразлагаемые салфетки и утилизируйте их в мусор.
Ошибка: сливать подсолнечное или сливочное масло.
Последствие: образование жировых сталактитов, перекрывающих проход.
Альтернатива: используйте одноразовые стаканчики для сбора отработанного масла.
Ошибка: смывать кошачий наполнитель.
Последствие: гранулы впитывают воду и превращаются в цементную пробку.
Альтернатива: выбирайте биоразлагаемые наполнители и выбрасывайте их в ТБО.
Иногда даже при аккуратном обращении труба может забиться. В таком случае:
|Плюсы
|Минусы
|Долговечность канализационной системы
|Требуется менять бытовые привычки
|Минимизация запахов и аварий
|Нужно выделить место для мусорного ведра
|Экологичность, отсутствие перегрузки очистных сооружений
|Иногда понадобится дополнительный инвентарь
|Экономия на ремонте
|Контейнеры для жира или отходов нужно периодически мыть
Ищите упаковку с пометкой "биоразлагаемые" или "для сантехнических систем". Такие салфетки быстрее распадаются и меньше вредят трубам.
Цена зависит от сложности: простое прочищение вантузом может быть бесплатным, а работа со стояком и тросом — от 1500 до 6000 рублей.
Химия удобнее, если засор свежий и мягкий. Трос эффективнее для плотных пробок из волос или жиров.
Миф: "Влажные салфетки растворяются так же быстро, как бумага".
Правда: структура салфеток плотнее, они сохраняют форму и создают пробки.
Миф: "Горячая вода растворяет жиры полностью".
Правда: жиры затвердевают в более холодных участках трубы несколькими метрами ниже.
Миф: "Мелкие предметы не могут навредить".
Правда: даже колпачок от флакона способен стать центром будущей пробки.
