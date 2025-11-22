Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасение деревьев прививкой мостиком подтвердили садоводы
Курганы у Анапы подтверждают высокий статус погребённых — академик Федосеева
Пузырьки в детском шампанском повышают риск паразитозов — врач Игорь Кашаба
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Смесь панко и кокоса создаёт удачную панировку для жарки или запекания курицы
Сывороточный протеин стал самым распространенным — спортивные диетологи
Леонид Якубович стал инструктором на авиатренажёре
Начинать силовые занятия стоит с минимального веса — фитнес-тренеры
Джинсы с замшевым пиджаком создали гармоничный комплект — стилист

Он накапливается тихо, а атакует внезапно: брызги превращаются в грязь, которую трудно убрать

Засохший кухонный жир снимается мягко и без абразивов — Марина Соколова
5:52
Недвижимость

На кухне есть одна неприятная деталь, которую легко упустить в повседневной суете: засохший жир на шкафах. Он появляется незаметно — от жарки картофельных оладий, брызг масла со сковороды, капель у плиты. Если не убирать эти следы вовремя, на поверхности образуется плотная липкая плёнка, собрать которую непросто. Но даже если ситуация вышла из-под контроля, вернуть шкафам чистоту можно быстро — главное, выбрать подходящий способ для конкретного материала.

Чистка деревянных кухонных шкафов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка деревянных кухонных шкафов

Почему важно учитывать тип поверхности

Шкафы могут быть деревянными, лакированными, ламинированными или стеклянными — и каждая поверхность реагирует на чистящие средства по-своему. То, что легко очищает пластик, может оставить разводы на стекле или испортить лак. Универсальные средства помогают не всегда, поэтому для каждого материала нужен свой подход.

Сравнение методов очистки по типам кухонных шкафов

Материал Что подходит Чего избегать
Дерево Масляное мыло, сухая очистка, микрофибра Избыток воды, жёсткие губки
Лак Сода-паста, мягкие средства, нашатырь Абразивы, агрессивные щёлочи
Ламинат Универсальные средства, уксус, сода Сильное механическое трение
Стекло Средства для стёкол, микрофибра Бумажные полотенца, порошки

Как быстро избавиться от застывшего жира на кухонных шкафах

1. Определите тип пятна

  • жировая плёнка,
  • остатки еды,
  • вода и минеральные разводы.

От этого зависит выбор средства.

2. Подготовьте поверхность

Протрите шкафы сухой салфеткой, чтобы убрать пыль и крошки — это ускорит работу чистящих составов.

3. Нанесите подходящий раствор

  • Жир: смесь тёплой воды и уксуса 1:1 или паста из соды.
  • Остатки еды: мягкий моющий гель.
  • Разводы воды: протирка дистиллированной водой.

4. Дайте средству время

Важно не тереть сразу — раствор должен размягчить грязь. 2–5 минут достаточно.

5. Удалите мягкой тканью

Работайте микрофиброй — она собирает жир лучше губки и не оставляет царапин.

6. Высушите поверхность

На дереве и лаке влажность особенно критична, поэтому вытирайте шкафы насухо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать металлические губки → царапины → используйте только микрофибру.
  • Лить много воды на дерево → разбухание → очищайте почти сухой тканью.
  • Наносить уксус напрямую на лак → помутнение → разводите водой.

А что если...

Если загрязнение старое или многослойное, попробуйте:

  • нанести пасту из соды на 10–15 минут;
  • повторить обработку уксусом;
  • использовать специализированные средства для кухни на основе цитрусовых масел;
  • прогреть поверхность феном — тёплый воздух размягчает жир и облегчает чистку.

Уход за деревянными шкафами

Дерево красивое, но капризное. Чтобы оно служило долго:

  • используйте масляное мыло или мягкие специальные составы;
  • избегайте избытка влаги — наносите средство на ткань, а не на поверхность;
  • не применяйте абразивы;
  • всегда сушите шкафчики после чистки.

Лаковые поверхности

Лакированные шкафы требуют бережного обращения:

  • сода-паста подходит для точечного удаления пятен;
  • жир лучше всего снимает раствор аммиака;
  • при появлении сколов стоит обновить покрытие — новый слой лака продлит срок службы поверхности.

Ламинат: самый неприхотливый вариант

Ламинат выдерживает большую часть бытовой химии:

  • универсальные гели,
  • уксусная смесь,
  • сода-паста.

Однако избегайте грубого трения — покрытие может потускнеть.

Очистка стеклянных шкафчиков

Стекло легче всего привести в порядок:

  • распылите средство на ткань, а не на стекло;
  • протирайте круговыми движениями;
  • не забывайте про внутреннюю сторону, где часто остаются следы пальцев.

FAQ

Можно ли чистить шкафы меламиновой губкой?
Можно, но осторожно: она действует как очень мягкая наждачка и может оставить следы на лаке.

Чем убрать запах уксуса?
Протрите поверхность тёплой водой с каплей лимонного сока.

Подходит ли пищевая сода для дерева?
Не всегда. Лучше использовать специальные масляные составы.

Мифы и правда о чистке кухонных шкафов

Миф: чем сильнее трёшь, тем лучше очищает.
Правда: мягкая очистка эффективнее и безопаснее.

Миф: универсальные средства подходят для всего.
Правда: разные материалы требуют собственных методов.

Миф: уксус можно применять в чистом виде везде.
Правда: на лаке и дереве обязательно разводить.

Три интересных факта

  1. Жировой налёт начинает твердеть уже через сутки — поэтому регулярность облегчает уборку.

  2. Микрофибра удерживает в 7 раз больше жидкости, чем обычная ткань.

  3. Тёплый воздух ослабляет структуру засохшего жира, ускоряя очистку.

Исторический контекст

До появления бытовой химии хозяйки использовали золу, песок и уксус для удаления жира. С развитием моющих средств многие рецепты забыли, но современные рекомендации часто возвращаются к натуральным решениям — соде, уксусу, маслам. Комбинируя проверенные методы и современные материалы, можно поддерживать кухню в идеальном состоянии без лишних усилий.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ежемалине необходимы регулярные обильные поливы
Садоводство, цветоводство
Ежемалине необходимы регулярные обильные поливы
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Наука и техника
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Популярное
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника

Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.

Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Путину рассказали, каков план России по выполнению задач СВО
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Последние материалы
Леонид Якубович стал инструктором на авиатренажёре
Начинать силовые занятия стоит с минимального веса — фитнес-тренеры
Джинсы с замшевым пиджаком создали гармоничный комплект — стилист
Рубль ждут тяжёлые времена — эксперт Шепелев
Морозилка должна работать на −18 °C в холодный сезон — сообщает Kapow
Малые станции Франции сохраняют низкие тарифы в сезон — данные Holidu
АЗС переходят от заправок к многофункциональным сервисам
Врачи подтвердили отсутствие эффекта антибиотиков при ОРВИ — ИА Пенза-Пресс
В ноябре нельзя сажать теплолюбивые овощи и зелень
Собаки обнюхивают друг друга для общения — зоопсихолог Стив Линдсей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.