Конец года превращается в марафон за квадратами: покупатели действуют, будто уже видели будущее

На рынке новостроек в крупнейших городах России осенью стало заметно оживлённее. Покупатели активнее бронируют квартиры, интересуются проектами в популярных жилых комплексах и стремятся завершить сделки до конца года. Эксперты отмечают: текущий подъем нельзя объяснить одним фактором — здесь смешались сезонность, ожидания по ипотеке и реакция на будущие изменения в условиях семейного кредита.
В октябре в 16 крупнейших городах страны было оформлено почти 28 тысяч сделок с первичным жильём. Это примерно на пятую часть больше, чем месяцем ранее. Аналитики отмечают, что активность выросла почти повсеместно: в одних городах — умеренно, в других — рывком.
О снижении спроса сообщили только в Нижнем Новгороде, и то речь идёт о небольшом откате. А вот, например, в Волгограде число сделок почти удвоилось, а в Омске и Ростове-на-Дону рост составил около 50%.
|Фактор
|Влияние на спрос
|Комментарий
|Сезонность
|Высокое
|Конец года традиционно активен, особенно в новостройках.
|Снижение ключевой ставки
|Низкое
|Текущее снижение небольшое, ипотека всё ещё дорогая.
|Ожидание изменений семейной ипотеки
|Очень высокое
|Покупатели стремятся закрыть сделки заранее.
|Отложенный спрос
|Среднее
|На рынок вышли владельцы депозитов.
|Новости о мошенничестве на вторичке
|Низкое
|Покупатели скорее ищут «надёжную вторичку», чем уходят в первичку.
Учтите ставку по ипотеке, стоимость страховки, расходы на ремонт и мебель. Для расчётов удобно использовать:
Для новостроек анализируйте:
Нужно убедиться, что у застройщика есть:
Некоторые застройщики предлагают бронь или рассрочку. Это особенно актуально, если вы ждёте решения по семейной ипотеке или рассчитываете на рефинансирование.
Для новостроек часто требуется:
Если ключевая ставка снова снизится?
Рынок, по словам экспертов, отреагирует слабо. Как отметил Василий Павлов, даже заметные снижения в прошлом не приводили к всплеску сделок. Важнее — изменения в программах льготной ипотеки.
Если семейную ипотеку ужесточат сильнее ожидаемого?
Вероятно, спрос временно вырастет ещё больше, но затем может резко просесть. В таком случае покупатели будут искать альтернативы: более доступные лоты, студии, апартаменты или готовое жильё в менее дорогих районах.
Если цены на новостройки продолжат расти?
Покупатели могут сместить внимание на вторичку — особенно на квартиры с новым ремонтом и бытовой техникой, где можно сразу заезжать.
Как выбрать надёжного застройщика?
Ориентируйтесь на историю сдачи проектов, отзывы дольщиков, финансовые показатели и объём текущего строительства.
Что выгоднее в 2025–2026 годах: новостройка или вторичка?
Новостройка — лучше для тех, кто хочет льготную ипотеку и готов ждать. Вторичка — если нужно сразу заехать и минимизировать расходы на ремонт.
Можно ли сейчас рассчитывать на рефинансирование?
Да, если ключевая ставка будет снижаться. Покупатели уже закладывают в расчёты возможность уменьшить ставку через год-два.
Как купить квартиру дешевле?
Следите за акциями застройщиков, выбирайте старт продаж, смотрите варианты на низких этажах или с менее популярными планировками.
Снижение ключевой ставки пока играет второстепенную роль, а тема мошенничества на вторичке почти не влияет на выбор в пользу первички. Эксперты считают, что повышенный интерес к новостройкам сохранится как минимум до вступления в силу новых условий семейной ипотеки.
