Конец года превращается в марафон за квадратами: покупатели действуют, будто уже видели будущее

Активность покупателей новостроек в России увеличилась осенью на 20%
Недвижимость

На рынке новостроек в крупнейших городах России осенью стало заметно оживлённее. Покупатели активнее бронируют квартиры, интересуются проектами в популярных жилых комплексах и стремятся завершить сделки до конца года. Эксперты отмечают: текущий подъем нельзя объяснить одним фактором — здесь смешались сезонность, ожидания по ипотеке и реакция на будущие изменения в условиях семейного кредита.

Аренда квартир в Москве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аренда квартир в Москве

Суматоха на рынке

В октябре в 16 крупнейших городах страны было оформлено почти 28 тысяч сделок с первичным жильём. Это примерно на пятую часть больше, чем месяцем ранее. Аналитики отмечают, что активность выросла почти повсеместно: в одних городах — умеренно, в других — рывком.

О снижении спроса сообщили только в Нижнем Новгороде, и то речь идёт о небольшом откате. А вот, например, в Волгограде число сделок почти удвоилось, а в Омске и Ростове-на-Дону рост составил около 50%.

Что влияет на спрос сильнее всего

Фактор Влияние на спрос Комментарий
Сезонность Высокое Конец года традиционно активен, особенно в новостройках.
Снижение ключевой ставки Низкое Текущее снижение небольшое, ипотека всё ещё дорогая.
Ожидание изменений семейной ипотеки Очень высокое Покупатели стремятся закрыть сделки заранее.
Отложенный спрос Среднее На рынок вышли владельцы депозитов.
Новости о мошенничестве на вторичке Низкое Покупатели скорее ищут «надёжную вторичку», чем уходят в первичку.

Как действовать покупателю: пошаговый разбор

1. Определитесь с бюджетом

Учтите ставку по ипотеке, стоимость страховки, расходы на ремонт и мебель. Для расчётов удобно использовать:

  • ипотечные калькуляторы банков;
  • сервисы предварительной оценки недвижимости.

2. Выберите тип объекта

Для новостроек анализируйте:

  • репутацию девелопера;
  • стадию готовности дома;
  • условия ДДУ;
  • возможность льготной ипотеки (например, семейной).

3. Проверьте документы

Нужно убедиться, что у застройщика есть:

  • разрешение на строительство;
  • проектная декларация;
  • зарегистрированное право на земельный участок.

4. Зафиксируйте стоимость

Некоторые застройщики предлагают бронь или рассрочку. Это особенно актуально, если вы ждёте решения по семейной ипотеке или рассчитываете на рефинансирование.

5. Учитывайте дополнительные траты

Для новостроек часто требуется:

  • ремонт «с нуля» (строительные смеси, плитка, сантехника, бытовая техника вроде холодильника и варочной панели);
  • покупка мебели;
  • услуги дизайнера интерьеров.

Частые ошибки покупателей

  1. Игнорирование репутации девелопера → возможные задержки строительства → проверяйте историю компании, смотрите отзывы в профильных сервисах.
  2. Покупка квартиры, не сравнивая варианты → переплата из-за ажиотажа → используйте агрегаторы предложений, сравнивайте планировки и цены.
  3. Ставка только на ипотеку без расчёта полной стоимости → неожиданный рост ежемесячных затрат → учитывайте страховку, проценты, ремонт, коммуналку.
  4. Отказ от независимой юридической проверки → риск спорных условий договора → обращайтесь к юристам по недвижимости или к надёжным агентствам.

К чему быть готовым

Если ключевая ставка снова снизится?

Рынок, по словам экспертов, отреагирует слабо. Как отметил Василий Павлов, даже заметные снижения в прошлом не приводили к всплеску сделок. Важнее — изменения в программах льготной ипотеки.

Если семейную ипотеку ужесточат сильнее ожидаемого?

Вероятно, спрос временно вырастет ещё больше, но затем может резко просесть. В таком случае покупатели будут искать альтернативы: более доступные лоты, студии, апартаменты или готовое жильё в менее дорогих районах.

Если цены на новостройки продолжат расти?

Покупатели могут сместить внимание на вторичку — особенно на квартиры с новым ремонтом и бытовой техникой, где можно сразу заезжать.

Ответы на частые вопросы

Как выбрать надёжного застройщика?

Ориентируйтесь на историю сдачи проектов, отзывы дольщиков, финансовые показатели и объём текущего строительства.

Что выгоднее в 2025–2026 годах: новостройка или вторичка?

Новостройка — лучше для тех, кто хочет льготную ипотеку и готов ждать. Вторичка — если нужно сразу заехать и минимизировать расходы на ремонт.

Можно ли сейчас рассчитывать на рефинансирование?

Да, если ключевая ставка будет снижаться. Покупатели уже закладывают в расчёты возможность уменьшить ставку через год-два.

Как купить квартиру дешевле?

Следите за акциями застройщиков, выбирайте старт продаж, смотрите варианты на низких этажах или с менее популярными планировками.

Мифы и правда

  1. Миф: новостройки всегда растут в цене.
    Правда: рост зависит от района, стадии строительства и экономики. На поздних этапах цена иногда почти не меняется.
  2. Миф: первичка безопаснее вторички.
    Правда: есть риски недостроя, поэтому проверки никто не отменял.
  3. Миф: льготная ипотека доступна всем.
    Правда: условия ограничены и регулярно корректируются.

Снижение ключевой ставки пока играет второстепенную роль, а тема мошенничества на вторичке почти не влияет на выбор в пользу первички. Эксперты считают, что повышенный интерес к новостройкам сохранится как минимум до вступления в силу новых условий семейной ипотеки.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
