Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрий Лоза раскритиковал телевизионных астрологов
Направление виляния хвоста собаки связано с её эмоциями — Current Biology
Филодендрон Pink Princess вырастает до двух метров
В поясе Койпера нашли внутреннее ядро — учёные
АИ — 92 легче воспламеняется на морозе из-за состава
Тёплое молоко и масло ускоряют подъём теста для булочек — кулинары
Эти месяцы принесут больше отпускных — член комиссии ОП Машаров
Бабуины могут отразить нападение львов и гиен
Лоаццоло в Пьемонте покоряет сердца гурманов — The Guardian

Свежая ёлка приносит праздник, старая — проблемы: скрытые признаки подвоха на ёлочном базаре

Тонкий ствол у елки указывает на ослабленное дерево
0:13
Недвижимость

Покупка живой ёлки — настоящий новогодний ритуал, который приносит в дом аромат хвои и ощущение праздника. Но иногда радость омрачает знакомая многим картина: спустя несколько дней после установки ветки начинают сохнуть, хвоя осыпается, а зелёная красавица превращается в унылый "метёлочный" силуэт. Чтобы дерево простояло как можно дольше, важно выбрать его правильно. Опыт сотрудников Россельхознадзора показывает: свежесть и здоровье ели можно оценить буквально за пару минут, если знать, на что обращать внимание.

Ель
Фото: Freepik by prostooleh
Ель

Как происходит выбор свежей ели

На прилавки елочных базаров попадают деревья из разных регионов, в том числе из областей, где встречаются карантинные вредители. Если ёлка заражена, это отражается не только на её внешнем виде, но и на том, сколько времени она простоит в помещении. Поэтому главный ориентир — не яркая реклама продавца, а состояние дерева и наличие необходимых документов.

Проверяем документы

Фитосанитарный сертификат — первый маркер добросовестного продавца. Он подтверждает, что дерево прошло контроль и не заражено вредителями. Особенно это важно для продукции, привезённой из регионов, где фиксируются вспышки насекомых-вредителей хвойных пород. Если продавец уклоняется или говорит, что "так у всех", — лучше выбрать другую точку.

Внешние признаки свежей ели

На здоровье дерева указывает его ствол. Он должен быть прямым, без надломов и глубоких трещин. Толщина ствола у основания — не менее 8-10 см у средней по размеру ели. Слишком тонкий ствол при высокой кроне — тревожный сигнал: дерево либо больное, либо росло в неблагоприятных условиях.

Следующий момент — состояние среза. У свежей ели он светлый, слегка влажный на ощупь. Тёмный ободок или подсохшая древесина говорят о том, что дерево срубили давно, и в доме оно просто не продержится.

Как проверить свежесть хвои

Есть простой способ убедиться, что ёлка не начнёт осыпаться через сутки: слегка постучать срезом о землю. Если сыплются иголки — дерево пересушено. Это особенно заметно у елей, которые долго стоят на рынке без снега и влаги.

Ещё один надёжный признак — гибкость веток. У свежего дерева ветви упругие, возвращаются в исходное положение. Если они ломаются, трещат или плотно прижаты к стволу, значит, ёлка уже потеряла много влаги.

Ну и хвоя: настоящий индикатор свежести. Она должна быть ярко-зелёной, пружинистой и ароматной. Если после лёгкого трения на пальцах остаётся смолистый след — ель ещё "живая" и простоит долго, сообщает Агролига России.

Признаки качественной и некачественной ели

Признак Хорошая ёлка Плохая ёлка
Срез Светлый, свежий Тёмный, сухой
Хвоя Упругая, зелёная Жёлтая, ломкая
Ветки Гибкие Трещат и ломаются
Ствол Ровный, толстый Тонкий или повреждённый
Запах Смолистый Почти отсутствует

Как выбрать правильную ёлку

  1. Проверьте документы.

  2. Осмотрите ствол на трещины и неровности.

  3. Потрогайте срез — он должен быть свежим.

  4. Постучите деревом об землю.

  5. Согните пару веточек.

  6. Потрите хвою и оцените запах.

  7. Выберите дерево с ровной формой и равномерными ветками.

  8. Попросите упаковать ёлку в сетку для удобной транспортировки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Не проверить документы → риск занести вредителей → выбирать продавцов с сертификатами.
  • Оценивать ёлку только по внешнему виду → красивая, но сухая хвоя → проверять гибкость веток и свежесть среза.
  • Ставить дерево сразу в тёплую комнату → стресс, осыпание → выдержать на балконе несколько часов.
  • Ставить возле батареи → пересыхание → размещать вдали от источников тепла.

А что если ёлка уже начала осыпаться

Возможно, дерево просто страдает от сухого воздуха. Можно попробовать:

  • подрезать торец секатором;
  • поставить ствол в ёмкость с водой;
  • сбрызгивать хвою тёплой водой;
  • использовать увлажнитель воздуха.

Полностью ситуацию это не исправит, но замедлит увядание.

Плюсы и минусы живой ели

Плюсы Минусы
Настоящий аромат хвои Требует ухода
Натуральный вид Может осыпаться
Экологичность при покупке легальных деревьев Нужна правильная утилизация
Традиция и атмосфера Не подходит аллергикам

FAQ

Ёлка в сетке — можно ли выбирать?
Да, но лучше попросить развернуть дерево, чтобы оценить состояние ветвей.

Можно ли подрезать ствол дома?
Да, свежий срез помогает дереву лучше впитывать влагу.

Сколько должна простоять свежая ель?
При хорошем уходе — от двух до четырёх недель.

Нужно ли добавлять в воду соль или сахар?
Нет, хвойные лучше реагируют на обычную чистую воду.

Мифы и правда

Миф: если хвоя колючая — ёлка свежая.
Правда: колючесть зависит от вида, а не от свежести.

Миф: ель с идеально ровной кроной — лучший вариант.
Правда: ровно подстриженные деревья часто старые и пересушенные.

Миф: сосна стоит дольше ели.
Правда: не всегда — многое зависит от условий хранения.

Три интересных факта

  1. Хвоя удерживает влагу намного дольше, если дерево хранить вдали от отопления.

  2. Сосны действительно дольше сохраняют запах, чем ели.

  3. Лучшие ёлки — те, что срезаны за несколько дней до базара и доставлены во влажном виде.

Исторический контекст

  1. Первые ёлочные базары появились в России в XIX веке.

  2. В советское время были специальные "ёлочные хозяйства", где деревья выращивали специально к празднику.

  3. Сегодня большая часть ёлок поступает с контролируемых плантаций, где соблюдаются экологические нормы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании
Авто
Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании
Химикаты выявлены в снегу и почве Альп — данные исследования
Наука и техника
Химикаты выявлены в снегу и почве Альп — данные исследования
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Последние материалы
Филодендрон Pink Princess вырастает до двух метров
В поясе Койпера нашли внутреннее ядро — учёные
АИ — 92 легче воспламеняется на морозе из-за состава
Тёплое молоко и масло ускоряют подъём теста для булочек — кулинары
Эти месяцы принесут больше отпускных — член комиссии ОП Машаров
Бабуины могут отразить нападение львов и гиен
Лоаццоло в Пьемонте покоряет сердца гурманов — The Guardian
Матча выводит токсины и снижает усвоение железа диетолог — Соломатина
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Ксения Собчак назвала Онегина и Обломова редфлагами в отношениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.