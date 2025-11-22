Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Принесённая мышь означает доверие и заботу питомца — Daily Paws
Уточнена роль жёсткости щетины при выборе щётки — стоматолог Ирина Антонова
IHC из ОАЭ заинтересован в покупке активов "Лукойла" — Reuters
Катиноны признаны основанием для лишения прав подчеркнул Автоньюс
Осенние работы определяют зимостойкость винограда сообщил эксперт Хромов
На МКС отправят червей C. elegans для уникального эксперимента — учёные
Умеренный дефицит улучшает композицию тела у новичков по данным Journal of Strength
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кулинары объяснили, как добиться хрустящих картофельных оладий

Новый год — новая квартира: работы, которые делают дом современнее без огромных затрат

Новогодних каникул хватит, чтобы сделать быстрый ремонт — эксперт Орехов
6:46
Недвижимость

Новогодние каникулы — один из редких периодов, когда в доме появляется достаточно свободного времени, чтобы заняться тем, что всегда откладывалось: от замены смесителя до косметического обновления стен.

Рендеринг роскошной и современной гостиной
Фото: Designed by Freepik by dit26978, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рендеринг роскошной и современной гостиной

Если грамотно распланировать работу, за неделю можно привести жильё в порядок, освежить интерьер и устранить накопившиеся мелкие неисправности. Такой подход позволяет получить заметный результат без капитального ремонта и больших затрат.

С чего начать: ключевые задачи недели

Простые обновления — поклейка новых обоев, замена сантехники, обновление затирки и проверка электрики — дают значительный эффект, но требуют последовательности.

"Если план минимум — освежить квартиру, то семь-девять дней вполне достаточно", — сказал эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании "НАТЭК" Алексей Орехов.

Он объясняет, что лучше начинать с работ, которые создают ощущение обновления сразу, а затем переходить к деталям, которые завершают образ помещения.

Подробный план работ: день за днём

По словам специалиста, первые два дня — подготовительные: разбор мебели, защита поверхностей, демонтаж плинтусов, шпаклевание трещин и грунтовка. Затем можно переходить к стенам: снятие старых обоев, шлифовка, шпаклёвка и нанесение первого слоя краски. Уже к третьему-четвёртому дню комнаты начинают выглядеть по-новому.

На пятом дне стоит уделить внимание кухне и ванной: обновить герметик, пройтись свежей затиркой по швам, заменить сифон или смеситель. Всё это занимает всего несколько часов. Далее шестой день — электрика: новые рамки выключателей, современная подсветка, проверка проводки. Важно избегать переноса линий — это задача для специалистов.

Седьмой день — финальный: уборка, установка плинтусов, расстановка мебели и завершение мелких штрихов, уточняет Газета.Ru.

"Если все распланировать, квартира действительно преобразится к окончанию каникул", — добавил Орехов.

Сравнение: косметический ремонт за неделю и капитальный ремонт

Параметр Неделя работ Капитальный ремонт
Бюджет Минимальный Высокий
Время 7-9 дней От нескольких недель до месяцев
Мусор и шум Умеренные Значительные
Эффект Визуальное обновление Полная переделка
Необходимость специалистов Минимальная Часто обязательна
Риск ошибок Низкий Средний/высокий

Как правильно организовать работу: пошаговое руководство

  1. Составьте план на каждый день. Перечислите конкретные задачи и материалы.

  2. Защитите мебель и пол. Используйте плёнку, картон и малярный скотч.

  3. Обновляйте стены в первую очередь. Старая краска и обои — главное, что aging пространство.

  4. Инвестируйте в качественный герметик и затирку. Это улучшает вид ванной и предотвращает плесень.

  5. Замените смесители и сифоны. Это дешёвый способ обновить санузел.

  6. Переустановите светильники. Свет влияет на атмосферу сильнее, чем кажется.

  7. Проверьте электрику. Новые рамки и розетки делают интерьер аккуратным.

  8. Завершайте всё уборкой и декором. Шторы, плинтусы и порядок завершают образ комнаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Начать ремонт без подготовки → пыль, повреждения мебели → сначала накрыть мебель и снять плинтусы.

  2. Использовать дешёвую затирку → быстрое растрескивание → выбрать влагостойкие смеси.

  3. Оставить старые выключатели и розетки → интерьер выглядит устаревшим → установить современные рамки.

  4. Игнорировать кухню и ванную → общий вид ремонта ухудшается → обновить герметик и сантехнику.

  5. Пытаться менять газовое оборудование → опасность и штрафы → работы только через службы.

А что если времени меньше, чем неделя?

Можно сделать сокращённый план:

  • 1 день — подготовка и грунтовка
  • 2 день — покраска стен
  • 3 день — обновление кухни и ванной
  • 4 день — электрика
  • 5 день — уборка и расстановка

Даже в ускоренном режиме квартира будет выглядеть свежее.

Плюсы и минусы ремонта в праздничные дни

Плюсы Минусы
Есть свободное время Ограничения по шуму
Можно работать по графику Магазины могут быть закрыты
Видимый результат к концу каникул Усталость от бытовых задач
Не требуется много средств Потребуется усилия и аккуратность
Возможность сделать всё самостоятельно Некоторые задачи требуют специалистов

FAQ

Можно ли красить стены зимой?
Да, если помещение хорошо проветривается и влажность не повышена.

Сколько стоит небольшой косметический ремонт?
При самостоятельной работе сумма обычно ограничивается расходниками: краской, шпаклёвкой, герметиком и недорогими инструментами.

Что лучше — переклеить обои или покрасить стены?
Краска быстрее и бюджетнее, обои позволяют скрыть неровности и дают больший выбор дизайна.

Мифы и правда о ремонте

Миф: косметический ремонт всегда требует профессионалов.
Правда: большинство задач — от поклейки обоев до замены смесителя — можно выполнить самостоятельно.

Миф: обновить квартиру за неделю невозможно.
Правда: при чётком плане работы результат будет заметен на третий-четвёртый день.

Миф: мелкие обновления не влияют на интерьер.
Правда: стены, свет и сантехника меняют впечатление радикально.

Три интересных факта о ремонте

  1. Перекраска стен — самый заметный элемент косметического ремонта: она влияет на восприятие комнаты сильнее, чем мебель.

  2. Смена освещения может визуально увеличить помещение на 20-30%.

  3. Правильно нанесённый герметик предотвращает появление плесени дольше, чем новая плитка.

Исторический контекст

  1. Идея "косметического ремонта" появилась в СССР как способ освежить жильё без капитальных работ.

  2. В 2000-х массовое использование недорогих материалов сделало обновление интерьера доступным.

  3. Сегодня тренд на быстрые ремонты усилился благодаря DIY-культуре и развитию строительных маркетплейсов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Новости спорта
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Домашние животные
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Дом начинает пахнуть усталостью: привычные вещи впитывают запахи и превращают уют в дискомфорт
Дом начинает пахнуть усталостью: привычные вещи впитывают запахи и превращают уют в дискомфорт
Последние материалы
Осенние работы определяют зимостойкость винограда сообщил эксперт Хромов
На МКС отправят червей C. elegans для уникального эксперимента — учёные
Умеренный дефицит улучшает композицию тела у новичков по данным Journal of Strength
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кулинары объяснили, как добиться хрустящих картофельных оладий
Никас Сафронов рассказал, что гений и безумство связаны друг с другом
Ужин с 50–100 г углеводов усиливает глубокий сон по данным метаанализа PubMed SCOPUS
Томаты Сокровище Акмора устойчивы к фитофторе — агротехнолог
В Геническе планируется строительство новых кварталов — губернатор Сальдо
Туристы выбирают Кьюджу, аутентичную Италию без толп туристов — The Guardian
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.