Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отказ от картофеля всего на неделю может удивить вас — диетологи
Более 600 мероприятие проведено за год на курорте "Роза Хутор"
Частое купание пересушивает кожу длинношёрстных кошек — ветеринары
Вот как быстро можно приготовить банановые батончики с белым шоколадом — кулинары
Шаман ценит спокойствие и стабильность в браке с Мизулиной
Дисбаланс микробиоты у детей с РАС выявлен учёными Университета Коменского
Миртовые показывают устойчивость к перепадам температуры
Падение интереса к механической оптике отметили дизайн-студии
"Мисс Вселенная" Фатима Бош опровергла обвинения в покупке победы

Порошок в барабан или в лоток? Способ, от которого зависит белизна вещей и срок жизни стиралки

Порошок нужно добавлять в барабан для чистого полоскания белого белья
5:36
Недвижимость

Многие уверены, что главное в стирке — выбрать хороший порошок и температуру. Но не меньшее значение имеет то, куда именно засыпать средство. Этот, казалось бы, мелкий выбор определяет качество стирки, состояние ткани и даже долговечность стиральной машины. Ошибка в этом вопросе часто приводит к переизбытку моющего средства, пятнам на одежде и образованию накипи.

Стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Стиральная машина

Почему важно правильно вносить порошок

Моющие средства активируются при определённой температуре и потоке воды. Если загрузить их не в то место, куда рассчитана система подачи, часть порошка может не раствориться полностью. В результате одежда остаётся с разводами, а внутри машины накапливается осадок, провоцирующий запах и поломки.

Выбор между лотком и барабаном зависит от типа стирки, цвета ткани и даже режима программы.

Сравнение способов добавления порошка

Параметр Порошок в барабан Порошок в лоток
Экономия средства До 20% меньше расход Обычный расход
Растворение Быстрое, полное Зависит от давления воды
Уход за машиной Не образует налёта в лотке Требует регулярной чистки
Подходит для Цветного, светлого белья Тёмных, деликатных и сильно загрязнённых вещей
Использование кондиционера Невозможно Возможно через отдельный отсек

Когда лучше сыпать порошок прямо в барабан

Если вы стираете повседневное бельё, светлые вещи или постельное, можно смело добавлять порошок прямо в барабан.

Преимущества очевидны:

  • средство расходуется экономнее;
  • вода сразу растворяет гранулы;
  • не остаётся остатков в лотке;
  • полоскание становится чище — без мыльных разводов.

Для удобства можно использовать специальные дозирующие шарики или капсулы, которые кладут в барабан вместе с бельём. Это защищает ткань от контакта с концентрированным порошком и помогает равномерно распределить его в воде.

Когда правильнее использовать лоток

Несмотря на популярность "барабанного" способа, лоток всё ещё необходим в ряде случаев.

  • Стирка тёмных вещей: если порошок плохо растворится, на ткани могут остаться светлые следы.
  • Деликатные ткани: для шёлка и шерсти нужно постепенное поступление моющего средства, которое обеспечивает именно лоток.
  • Режим с предварительной стиркой: машина распределяет порошок по циклам, и это возможно только при подаче через отсек.
  • Использование кондиционера: он добавляется автоматически в нужный момент — вручную через барабан это сделать невозможно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Сыпать порошок на сухое бельё Белые разводы и комки Использовать дозирующий шар или растворить заранее
Насыпать слишком много Избыток пены, плохое полоскание Уменьшить дозу на 15-20%
Добавлять кондиционер в барабан Пятна на ткани Наливать в специальный отсек
Не чистить лоток Засоры и запах Промывать лоток после каждой 5-6 стирки

А что если стиральная машина старая или без лотка

Для моделей без отсека порошок добавляют только в барабан, но важно растворить его заранее в небольшом количестве тёплой воды. Это предотвратит оседание нерастворённых частиц на ткани. В старых машинах с изношенными уплотнителями порошок в лотке часто застревает, поэтому раствор или капсулы становятся лучшим выбором, сообщает usolie. info.

Плюсы и минусы двух способов

Способ Плюсы Минусы
В барабан Экономия, чистота, отсутствие осадка Не подходит для тёмных и деликатных тканей
В лоток Контроль подачи, совместим с кондиционером Засоры, перерасход порошка

FAQ

Можно ли сыпать жидкий гель в барабан

Да, но только с использованием специального контейнера или мерного колпачка.

Почему остаются комки порошка

Причина — слабое давление воды или холодная температура стирки. Растворите средство заранее.

Как часто чистить лоток

Раз в месяц промывать тёплой водой, удаляя остатки порошка и известковый налёт.

Что лучше — порошок или капсулы

Капсулы удобнее и полностью растворяются, но стоят дороже. Для обычных стирок порошок остаётся экономичнее.

Мифы и правда

Миф Правда
В барабан можно сыпать только капсулы Порошок тоже подходит, если растворяется полностью
Чем больше порошка, тем чище бельё Избыток снижает качество стирки
Лоток — пережиток прошлого Он по-прежнему необходим для некоторых режимов

Исторический контекст

  • Первые автоматы с лотками появились в 1950-х годах и были рассчитаны только на порошки.
  • В 1990-х появились дозирующие шары, позволившие безопасно добавлять средство в барабан.
  • Сегодня производители внедряют комбинированные системы подачи, позволяющие выбирать способ в зависимости от программы.

Три интересных факта

  • На каждом порошке указана норма дозировки, и превышать её на 10 г уже не рекомендуется.
  • Нерастворённый порошок может повредить подшипники и манжету барабана.
  • Многие современные машины сами регулируют количество воды и пены, если средство внесено правильно.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Отказ от картофеля всего на неделю может удивить вас — диетологи
Более 600 мероприятие проведено за год на курорте "Роза Хутор"
Частое купание пересушивает кожу длинношёрстных кошек — ветеринары
Вот как быстро можно приготовить банановые батончики с белым шоколадом — кулинары
Шаман ценит спокойствие и стабильность в браке с Мизулиной
Дисбаланс микробиоты у детей с РАС выявлен учёными Университета Коменского
Миртовые показывают устойчивость к перепадам температуры
Падение интереса к механической оптике отметили дизайн-студии
Порошок нужно добавлять в барабан для чистого полоскания белого белья
"Мисс Вселенная" Фатима Бош опровергла обвинения в покупке победы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.