Залейте это водой — и квартира очистится сама: средство, после которого тараканы просто исчезают

Появление тараканов — проблема, знакомая почти каждому. Они проникают в дом через щели, трубы, вентиляцию и быстро размножаются. Химические средства, хоть и эффективны, часто оставляют неприятный запах и могут быть опасны для домашних животных или детей. Поэтому всё больше людей ищут альтернативные, безопасные способы борьбы. Один из таких способов — натуральное средство на основе лаврового листа, мяты, чеснока и уксуса.
Большинство инсектицидов содержат сильнодействующие компоненты, которые долго остаются на поверхностях и в воздухе. Они вызывают аллергию, раздражение дыхательных путей, а при регулярном использовании могут накапливаться в организме. Кроме того, у тараканов со временем вырабатывается устойчивость к химическим ядам, и эффект от привычных спреев снижается.
Растительные смеси действуют иначе — они отпугивают запахом, который воспринимается для нас приятно, а для вредителей невыносим.
|Метод
|Эффективность
|Безопасность
|Запах
|Стоимость
|Химические спреи
|Высокая, но кратковременная
|Низкая
|Резкий, едкий
|Средняя
|Клеевые ловушки
|Средняя
|Безопасная
|Отсутствует
|Низкая
|Домашние натуральные средства
|Постепенная, но устойчивая
|Высокая
|Натуральный, травяной
|Минимальная
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Использовать слишком слабую концентрацию
|Запах быстро выветривается
|Добавить больше чесночного порошка
|Применять средство однократно
|Эффект временный
|Обрабатывать поверхности 2-3 раза в неделю
|Оставлять остатки пищи на столах
|Вредители возвращаются
|Поддерживать чистоту и перекрыть источники воды
Если нет лаврового листа, можно заменить его розмарином, гвоздикой или эфирным маслом эвкалипта. Эти запахи также губительно действуют на нервную систему тараканов и отпугивают других вредителей — клопов, муравьёв и даже мышей, сообщает gordonua.com.
|Плюсы
|Минусы
|Безопасен для людей и животных
|Требует регулярного применения
|Устраняет запахи и дезинфицирует
|Не убивает насекомых, а отпугивает
|Прост в приготовлении
|Эффект зависит от концентрации и частоты обработки
До недели в холодильнике, затем теряет аромат. Лучше готовить свежий раствор.
Да, он безопасен и не токсичен. Можно обрабатывать раковину, столешницы и пол.
Да, смесь отпугивает клопов, муравьёв и даже мелких грызунов благодаря сильному запаху чеснока и уксуса.
|Миф
|Правда
|Натуральные средства не работают
|При регулярном применении эффект стойкий
|Уксус привлекает тараканов
|Наоборот, усиливает действие отпугивающих запахов
|Достаточно одной обработки
|Нужно повторять до исчезновения вредителей
