Морозилка тает сама, пока вы пьёте кофе: хитрость, которую используют хозяйки-профи

Каждый, кто регулярно готовит дома, знает, как важно держать морозильную камеру в порядке. Чем чище внутри, тем стабильнее температура, дольше хранится еда и меньше расход электроэнергии. Но разморозка обычно ассоциируется с долгим ожиданием и лужами воды на полу. На самом деле процесс можно существенно ускорить, если пользоваться простыми домашними приёмами, которые не требуют дорогих устройств и подходят для любого типа морозилки — от маленьких отсеков в холодильнике до громоздких морозильных ларей.
Лёд образуется всегда, даже в моделях с функцией No Frost: одни агрегаты делают это медленнее, другие — быстрее, но процесс неизбежен. Толстая корка снижает эффективность охлаждения, заставляет компрессор работать дольше и увеличивает риск порчи продуктов. Размораживание помогает поддерживать чистоту, снижает расход электроэнергии и продлевает срок службы техники. Кроме того, уборка лишнего инея делает хранение продуктов более удобным: контейнеры снова легко помещаются на полки, а пакеты не примерзают к стенкам.
Отключите морозильную камеру от сети — это обязательное условие перед любой процедурой.
Освободите пространство от всех продуктов. Мясо или рыбу можно временно убрать в холодильник или в термосумку со льдом.
Постелите под прибор старое полотенце или впитывающую ткань, чтобы вода не растекалась.
Выберите подходящий метод:
• Горячая вода: налейте кипяток в кастрюлю, поставьте на середину камеры и плотно закройте дверцу.
• Фен: установите максимальный режим и держите прибор на расстоянии около 10 см, направляя поток воздуха на лед.
• Вентилятор: поставьте его перед полностью открытой дверцей, чтобы усилить циркуляцию воздуха.
Когда лёд начнёт отходить, аккуратно снимайте его пластами рукой или пластиковым скребком.
После удаления льда протрите все поверхности мягкой губкой и дайте камере полностью высохнуть.
Включайте морозилку только после того, как внутренние стенки будут сухими.
В этом случае можно применить самый простой, но проверенный вариант — оставить морозилку открытой и подложить под неё несколько полотенец. Процесс займёт немного больше времени, но безопасен для техники. Чтобы ускорить оттаивание, поставьте внутрь несколько небольших ёмкостей с горячей водой и периодически меняйте их по мере остывания.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Горячая вода
|Быстро; не нужен электроинструмент
|Нужно менять остывшую воду
|Фен
|Самый быстрый способ
|Риск перегрева деталей
|Вентилятор
|Полностью безопасен
|Дольше по времени
|Естественное размораживание
|Не требует ресурсов
|Самое медленное решение
Как часто размораживать морозилку?
Раз в 3-6 месяцев, в зависимости от количества образующегося инея и интенсивности использования.
Сколько стоит обслуживание морозильной камеры?
Обычно только расходные материалы: губки, тряпки, уксус, сода — всё это стоит недорого и легко найти в магазине бытовой химии.
Что лучше для очистки — уксус или сода?
Оба средства хороши. Уксус помогает обезжиривать и дезинфицировать, а сода деликатно удаляет загрязнения, не царапая поверхность.
Миф: морозилку с функцией No Frost никогда не нужно размораживать.
Правда: такие модели действительно замедляют образование льда, но полностью не исключают его.
Миф: горячая вода может испортить морозилку.
Правда: если использовать металлическую посуду и ставить её на полотенце, риск сводится к нулю.
Миф: лёд можно отколоть ножом.
Правда: это опасно — велика вероятность повредить элементы охлаждения.
