Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Следователи раскрывают детали трагедии в турецком отеле — Pravda
Григорий Лепс признался, что два раза находился между жизнью и смертью
Мох показал рекордную выносливость за пределами Земли — исследователи
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Чёрный тмин улучшает липидный профиль по данным учёных Университета Осаки
Причину пожелтения зубов из-за сильной чистки обозначили стоматологи
Обнаружено новое внутреннее ядро пояса Койпера — учёные Принстона
Нарушение фотосинтеза у орхидей зимой связано с нехваткой света — биолог Петров
Запуск обновлённой Navara подтвердили инженеры Nissan

Холод пытался прорваться через пластиковые окна, но его остановила копеечная хитрость

Мастера устраняют щели в окнах жгутами из пакетов — "Новгородский строитель"
Недвижимость

Осенью и зимой многие замечают одно и то же: вроде бы в доме всё закрыто, отопление работает, а в комнатах всё равно холодно. Чаще всего виноваты окна — даже современные пластиковые конструкции иногда пропускают ледяной воздух. Хорошая новость в том, что бороться со сквозняками можно быстро, аккуратно и практически бесплатно.

Девушка с задумчивым выражением
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under FreeДевушка с задумчивым выражением
Девушка с задумчивым выражением

Почему окна начинают пропускать холод

Иногда проблема связана с износом уплотнителей или небольшой деформацией рамы, которая появляется после перепадов температур или неправильного ухода. В итоге в зазоры начинает проникать холодный поток. В деревянных окнах такая ситуация встречается нередко, но и пластиковые окна тоже не вечны.

На бытовом канале "Новгородский строитель" поделились простым и при этом действенным способом убрать продувание без специальных материалов. Важно, что метод подходит для любых рам и не портит внешний вид.

В чём суть метода

Для решения проблемы нужны обычные полиэтиленовые пакетики — те самые, что всегда находятся дома. Подойдут старые, новые, мягкие или плотные — хватит пары штук. Полиэтилен плотный, не пропускает воздух и отлично держит форму. Из пакетов скручиваются плотные жгутики, которыми заполняются щели между рамой и створкой.

"Ими можно заткнуть даже узкие щели так, что визуально ничего не будет заметно", — отметил автор канала Новгородский строитель.

Жгутики вставляются в зазор при помощи малярного шпателя или металлической школьной линейки. Длинный инструмент ускорит процесс и позволит аккуратно, без усилий, распределить полиэтилен по всей длине окна.

Если щель совсем узкая, пакет можно разрезать и сделать более тонкий жгутик — он заполнит пространство без лишнего давления на раму.

Сравнение популярных способов утепления окон

Способ Цена Сложность Надёжность Лёгкость снятия
Полиэтиленовые жгуты минимальная низкая высокая очень легко
Самоклеящийся уплотнитель низкая средняя средняя легко
Монтажная пена выше среднего высокая очень высокая сложно
Тёплая плёнка средняя средняя средняя легко
Герметик средняя высокая высокая средне

Как утеплить окна пошагово

  1. Осмотрите рамы и найдите места, откуда тянет. Удобно использовать тонкую полоску бумаги — если колышется, значит, есть щель.

  2. Возьмите несколько полиэтиленовых пакетов и скрутите их в плотные жгуты.

  3. Подготовьте шпатель, линейку или другой длинный ровный инструмент.

  4. Аккуратно вдавливаете жгут в щель по всей длине.

  5. Проверьте результат: когда зазор полностью заполнен, поток холодного воздуха исчезает.

  6. При желании сверху можно оставить всё как есть — метод не меняет вид окна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Неплотно вставить жгут → продолжает тянуть → использовать более плотный пакет.

  2. Взять слишком тонкую плёнку → она сморщивается → заменить на пакеты из рулона.

  3. Заполнять щель пальцами → низкая точность → использовать шпатель или линейку.

А что если щели очень большие?

Если зазор широк, можно соединить несколько жгутов вместе или использовать плотные мусорные пакеты. Также допускается комбинировать метод с заводским уплотнителем — полиэтилен заполняет глубину, уплотнительная лента закрывает поверхность. Такой способ подходит даже для старых деревянных рам.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Практически бесплатный Нужен инструмент для удобства
Подходит для пластиковых и деревянных окон В особо больших щелях может понадобиться два слоя
Не портит внешний вид Требует аккуратности при установке
Не нужно ничего клеить Не заменяет капитальный ремонт
Снимается за секунды весной -

FAQ

Как выбрать пакеты?
Подойдут любые, но лучше мягкие и не слишком тонкие — проще скручивать.

Сколько стоит такое утепление?
По сути — ничего. На одну комнату обычно хватает пары любых пакетов, которые уже есть дома.

Что лучше: уплотнитель или пакеты?
Пакеты — быстрый и сверхбюджетный временный вариант. Уплотнитель подходит для более долговременного решения, но стоит дороже и требует аккуратного монтажа.

Мифы и правда

Миф: полиэтилен "портит окно".
Правда: материал не приклеивается, легко достаётся и не оставляет следов.

Миф: метод подходит только для деревянных рам.
Правда: он одинаково работает с пластиковыми профилями.

Миф: жгуты "выпадают".
Правда: если вставить их шпателем, они держатся очень плотно.

Три интересных факта

  1. Полиэтилен — один из самых непроницаемых бытовых материалов: воздух проходит через него крайне медленно.

  2. Многие производители окон рекомендуют временные методы утепления, чтобы снизить нагрузку на уплотнители зимой.

  3. Даже небольшая щель шириной 1-2 мм способна понизить температуру в комнате на 2-3 градуса.

Исторический контекст

  1. В советских домах для утепления окон часто использовали бумажные полосы и клейстер — тот метод был трудоёмким и портил рамы.

  2. Позже появился поролоновый уплотнитель, но он быстро сжимался.

  3. Современные пластиковые окна решили проблему частично, однако сезонное сжатие резиновых уплотнителей всё равно приводит к сквознякам.

Несложные приёмы утепления помогают быстро вернуть в дом комфорт, даже если окна начали пропускать холод внезапно. Использование обычных полиэтиленовых пакетов показывает, что для решения бытовых задач не всегда нужны дорогие материалы. Такой способ никак не портит рамы и легко снимается весной, что делает его удобным для сезонного применения. Он подходит и для пластиковых, и для деревянных окон, поэтому универсален для большинства квартир и домов. Главное — уделить процессу немного внимания, чтобы в помещении стало заметно теплее и уютнее.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Наука и техника
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Популярное
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника

Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.

Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Путину рассказали, каков план России по выполнению задач СВО
Габор Штир: Армию Украины хотят превратить в кулак Европы против России
Габор Штир: Армию Украины хотят превратить в кулак Европы против России
Последние материалы
Причину пожелтения зубов из-за сильной чистки обозначили стоматологи
Обнаружено новое внутреннее ядро пояса Койпера — учёные Принстона
Нарушение фотосинтеза у орхидей зимой связано с нехваткой света — биолог Петров
Запуск обновлённой Navara подтвердили инженеры Nissan
Натуральные материалы усилили уют в интерьере — дизайнер Мараськова-Григорянц
Обжаренные овощи усиливают вкус супа из фаршированного перца
Суд окончательно признал Лёшу Свика отцом внебрачной дочери
Шаляпин заявил, что для любой мамы лучший подарок — внимание
Сложные углеводы помогают контролировать сахар у детей
Число компаний РФ на Кипре сократилось на треть — глава ФНС Егоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.