Холод пытался прорваться через пластиковые окна, но его остановила копеечная хитрость

Мастера устраняют щели в окнах жгутами из пакетов — "Новгородский строитель"

Осенью и зимой многие замечают одно и то же: вроде бы в доме всё закрыто, отопление работает, а в комнатах всё равно холодно. Чаще всего виноваты окна — даже современные пластиковые конструкции иногда пропускают ледяной воздух. Хорошая новость в том, что бороться со сквозняками можно быстро, аккуратно и практически бесплатно.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under FreeДевушка с задумчивым выражением Девушка с задумчивым выражением

Почему окна начинают пропускать холод

Иногда проблема связана с износом уплотнителей или небольшой деформацией рамы, которая появляется после перепадов температур или неправильного ухода. В итоге в зазоры начинает проникать холодный поток. В деревянных окнах такая ситуация встречается нередко, но и пластиковые окна тоже не вечны.

На бытовом канале "Новгородский строитель" поделились простым и при этом действенным способом убрать продувание без специальных материалов. Важно, что метод подходит для любых рам и не портит внешний вид.

В чём суть метода

Для решения проблемы нужны обычные полиэтиленовые пакетики — те самые, что всегда находятся дома. Подойдут старые, новые, мягкие или плотные — хватит пары штук. Полиэтилен плотный, не пропускает воздух и отлично держит форму. Из пакетов скручиваются плотные жгутики, которыми заполняются щели между рамой и створкой.

"Ими можно заткнуть даже узкие щели так, что визуально ничего не будет заметно", — отметил автор канала Новгородский строитель.

Жгутики вставляются в зазор при помощи малярного шпателя или металлической школьной линейки. Длинный инструмент ускорит процесс и позволит аккуратно, без усилий, распределить полиэтилен по всей длине окна.

Если щель совсем узкая, пакет можно разрезать и сделать более тонкий жгутик — он заполнит пространство без лишнего давления на раму.

Сравнение популярных способов утепления окон

Способ Цена Сложность Надёжность Лёгкость снятия Полиэтиленовые жгуты минимальная низкая высокая очень легко Самоклеящийся уплотнитель низкая средняя средняя легко Монтажная пена выше среднего высокая очень высокая сложно Тёплая плёнка средняя средняя средняя легко Герметик средняя высокая высокая средне

Как утеплить окна пошагово

Осмотрите рамы и найдите места, откуда тянет. Удобно использовать тонкую полоску бумаги — если колышется, значит, есть щель. Возьмите несколько полиэтиленовых пакетов и скрутите их в плотные жгуты. Подготовьте шпатель, линейку или другой длинный ровный инструмент. Аккуратно вдавливаете жгут в щель по всей длине. Проверьте результат: когда зазор полностью заполнен, поток холодного воздуха исчезает. При желании сверху можно оставить всё как есть — метод не меняет вид окна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Неплотно вставить жгут → продолжает тянуть → использовать более плотный пакет. Взять слишком тонкую плёнку → она сморщивается → заменить на пакеты из рулона. Заполнять щель пальцами → низкая точность → использовать шпатель или линейку.

А что если щели очень большие?

Если зазор широк, можно соединить несколько жгутов вместе или использовать плотные мусорные пакеты. Также допускается комбинировать метод с заводским уплотнителем — полиэтилен заполняет глубину, уплотнительная лента закрывает поверхность. Такой способ подходит даже для старых деревянных рам.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Практически бесплатный Нужен инструмент для удобства Подходит для пластиковых и деревянных окон В особо больших щелях может понадобиться два слоя Не портит внешний вид Требует аккуратности при установке Не нужно ничего клеить Не заменяет капитальный ремонт Снимается за секунды весной -

FAQ

Как выбрать пакеты?

Подойдут любые, но лучше мягкие и не слишком тонкие — проще скручивать.

Сколько стоит такое утепление?

По сути — ничего. На одну комнату обычно хватает пары любых пакетов, которые уже есть дома.

Что лучше: уплотнитель или пакеты?

Пакеты — быстрый и сверхбюджетный временный вариант. Уплотнитель подходит для более долговременного решения, но стоит дороже и требует аккуратного монтажа.

Мифы и правда

Миф: полиэтилен "портит окно".

Правда: материал не приклеивается, легко достаётся и не оставляет следов.

Миф: метод подходит только для деревянных рам.

Правда: он одинаково работает с пластиковыми профилями.

Миф: жгуты "выпадают".

Правда: если вставить их шпателем, они держатся очень плотно.

Три интересных факта

Полиэтилен — один из самых непроницаемых бытовых материалов: воздух проходит через него крайне медленно. Многие производители окон рекомендуют временные методы утепления, чтобы снизить нагрузку на уплотнители зимой. Даже небольшая щель шириной 1-2 мм способна понизить температуру в комнате на 2-3 градуса.

Исторический контекст

В советских домах для утепления окон часто использовали бумажные полосы и клейстер — тот метод был трудоёмким и портил рамы. Позже появился поролоновый уплотнитель, но он быстро сжимался. Современные пластиковые окна решили проблему частично, однако сезонное сжатие резиновых уплотнителей всё равно приводит к сквознякам.

Несложные приёмы утепления помогают быстро вернуть в дом комфорт, даже если окна начали пропускать холод внезапно. Использование обычных полиэтиленовых пакетов показывает, что для решения бытовых задач не всегда нужны дорогие материалы. Такой способ никак не портит рамы и легко снимается весной, что делает его удобным для сезонного применения. Он подходит и для пластиковых, и для деревянных окон, поэтому универсален для большинства квартир и домов. Главное — уделить процессу немного внимания, чтобы в помещении стало заметно теплее и уютнее.