Холод пытался прорваться через пластиковые окна, но его остановила копеечная хитрость

Осенью и зимой многие замечают одно и то же: вроде бы в доме всё закрыто, отопление работает, а в комнатах всё равно холодно. Чаще всего виноваты окна — даже современные пластиковые конструкции иногда пропускают ледяной воздух. Хорошая новость в том, что бороться со сквозняками можно быстро, аккуратно и практически бесплатно.
Иногда проблема связана с износом уплотнителей или небольшой деформацией рамы, которая появляется после перепадов температур или неправильного ухода. В итоге в зазоры начинает проникать холодный поток. В деревянных окнах такая ситуация встречается нередко, но и пластиковые окна тоже не вечны.
На бытовом канале "Новгородский строитель" поделились простым и при этом действенным способом убрать продувание без специальных материалов. Важно, что метод подходит для любых рам и не портит внешний вид.
Для решения проблемы нужны обычные полиэтиленовые пакетики — те самые, что всегда находятся дома. Подойдут старые, новые, мягкие или плотные — хватит пары штук. Полиэтилен плотный, не пропускает воздух и отлично держит форму. Из пакетов скручиваются плотные жгутики, которыми заполняются щели между рамой и створкой.
"Ими можно заткнуть даже узкие щели так, что визуально ничего не будет заметно", — отметил автор канала Новгородский строитель.
Жгутики вставляются в зазор при помощи малярного шпателя или металлической школьной линейки. Длинный инструмент ускорит процесс и позволит аккуратно, без усилий, распределить полиэтилен по всей длине окна.
Если щель совсем узкая, пакет можно разрезать и сделать более тонкий жгутик — он заполнит пространство без лишнего давления на раму.
|Способ
|Цена
|Сложность
|Надёжность
|Лёгкость снятия
|Полиэтиленовые жгуты
|минимальная
|низкая
|высокая
|очень легко
|Самоклеящийся уплотнитель
|низкая
|средняя
|средняя
|легко
|Монтажная пена
|выше среднего
|высокая
|очень высокая
|сложно
|Тёплая плёнка
|средняя
|средняя
|средняя
|легко
|Герметик
|средняя
|высокая
|высокая
|средне
Осмотрите рамы и найдите места, откуда тянет. Удобно использовать тонкую полоску бумаги — если колышется, значит, есть щель.
Возьмите несколько полиэтиленовых пакетов и скрутите их в плотные жгуты.
Подготовьте шпатель, линейку или другой длинный ровный инструмент.
Аккуратно вдавливаете жгут в щель по всей длине.
Проверьте результат: когда зазор полностью заполнен, поток холодного воздуха исчезает.
При желании сверху можно оставить всё как есть — метод не меняет вид окна.
Неплотно вставить жгут → продолжает тянуть → использовать более плотный пакет.
Взять слишком тонкую плёнку → она сморщивается → заменить на пакеты из рулона.
Заполнять щель пальцами → низкая точность → использовать шпатель или линейку.
Если зазор широк, можно соединить несколько жгутов вместе или использовать плотные мусорные пакеты. Также допускается комбинировать метод с заводским уплотнителем — полиэтилен заполняет глубину, уплотнительная лента закрывает поверхность. Такой способ подходит даже для старых деревянных рам.
|Плюсы
|Минусы
|Практически бесплатный
|Нужен инструмент для удобства
|Подходит для пластиковых и деревянных окон
|В особо больших щелях может понадобиться два слоя
|Не портит внешний вид
|Требует аккуратности при установке
|Не нужно ничего клеить
|Не заменяет капитальный ремонт
|Снимается за секунды весной
|-
Как выбрать пакеты?
Подойдут любые, но лучше мягкие и не слишком тонкие — проще скручивать.
Сколько стоит такое утепление?
По сути — ничего. На одну комнату обычно хватает пары любых пакетов, которые уже есть дома.
Что лучше: уплотнитель или пакеты?
Пакеты — быстрый и сверхбюджетный временный вариант. Уплотнитель подходит для более долговременного решения, но стоит дороже и требует аккуратного монтажа.
Миф: полиэтилен "портит окно".
Правда: материал не приклеивается, легко достаётся и не оставляет следов.
Миф: метод подходит только для деревянных рам.
Правда: он одинаково работает с пластиковыми профилями.
Миф: жгуты "выпадают".
Правда: если вставить их шпателем, они держатся очень плотно.
Полиэтилен — один из самых непроницаемых бытовых материалов: воздух проходит через него крайне медленно.
Многие производители окон рекомендуют временные методы утепления, чтобы снизить нагрузку на уплотнители зимой.
Даже небольшая щель шириной 1-2 мм способна понизить температуру в комнате на 2-3 градуса.
В советских домах для утепления окон часто использовали бумажные полосы и клейстер — тот метод был трудоёмким и портил рамы.
Позже появился поролоновый уплотнитель, но он быстро сжимался.
Современные пластиковые окна решили проблему частично, однако сезонное сжатие резиновых уплотнителей всё равно приводит к сквознякам.
Несложные приёмы утепления помогают быстро вернуть в дом комфорт, даже если окна начали пропускать холод внезапно. Использование обычных полиэтиленовых пакетов показывает, что для решения бытовых задач не всегда нужны дорогие материалы. Такой способ никак не портит рамы и легко снимается весной, что делает его удобным для сезонного применения. Он подходит и для пластиковых, и для деревянных окон, поэтому универсален для большинства квартир и домов. Главное — уделить процессу немного внимания, чтобы в помещении стало заметно теплее и уютнее.
