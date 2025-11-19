Россиян ждёт ценовой шок на рынке жилья: мечта о собственной квартире тает на глазах

В России подорожание новостроек связали со снижением ставки

Недвижимость

В России стоимость жилья продолжит расти, делая покупку собственной квартиры для многих недостижимой целью. По оценкам аналитиков, в ближайшие три года рынок недвижимости столкнётся с дефицитом предложения и новым витком подорожания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Новостройки в пасмурном городе

По данным Центробанка, к 2027-2028 годам ключевая ставка может снизиться до 7-8 % годовых, а ипотека — до 9-10 %.

Почему квартиры дорожают

Основными причинами роста станут сокращение объёмов строительства, снижение ключевой ставки и повышение издержек девелоперов. Эксперты уверены, что при таких условиях любое оживление спроса неизбежно вызовет рост цен.

Рынок не успевает компенсировать нехватку нового жилья: компании ограничены финансовыми возможностями и растущей себестоимостью. В результате при снижении ставок даже до 15 % начнётся заметная активизация покупателей, а ипотека под 9-10 % сделает приобретение жилья "по-настоящему доступным", отмечают аналитики.

"Это приведёт к реализации отложенного спроса на жильё", — пояснили специалисты аналитического центра "Дом.рф".

Дефицит квадратных метров и отложенный спрос

По мере возвращения массового спроса существует риск временной нехватки предложения. Девелоперы не смогут быстро нарастить объёмы, поскольку новые проекты требуют согласований и инвестиций. В этих условиях рост цен может стать реакцией рынка на любой скачок интереса со стороны покупателей, сообщает rosbalt.ru.

Тем не менее эксперты считают, что ситуация не достигнет масштабов пандемийного бума.

"Покупка жилья всегда требовала планирования и накоплений, и колоссального удорожания, как несколько лет назад, мы не ждём", — подчёркивают аналитики.

Сейчас в стране уже накоплено около 70 % нереализованных квартир, что составляет более 77 млн кв. м жилья. Это даёт основания полагать, что критического дефицита квадратных метров не произойдёт, хотя темпы роста цен сохранятся.