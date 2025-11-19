Двойной удар по коммуналке в Татарстане: тарифы взлетят дважды подряд и это лишь начало

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Татарстане в 2026 году дважды повысят тарифы на ЖКУ — Госкомитет Татарстана
Недвижимость

В 2026 году в Татарстане ожидается двойное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги — в январе и октябре. Первое повышение связано с ростом налога на добавленную стоимость, второе — с индексацией коммунальных тарифов.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

По словам заместителя председателя Госкомитета Татарстана по тарифам Ларисы Хабибуллиной, январские изменения напрямую связаны с увеличением ставки НДС до 22 %.

"Июльское повышение переносится на октябрь", — уточнила она.

Рост налоговой нагрузки и влияние на тарифы

Федеральный Минфин уже предложил правительству скорректировать законодательство, увеличив базовую ставку НДС с 20 до 22 %. Этот налог остаётся главным источником доходов бюджета. Последнее повышение произошло в 2019 году, когда ставка выросла с 18 до 20 %.

Президент России Владимир Путин отметил, что изменение налоговой ставки может замедлить темпы роста экономики, однако позволит "сбалансировать ключевые финансовые параметры". По предварительным данным, с 1 января 2026 года тарифы на ЖКУ в республике вырастут примерно на 1,7 %. Во второй половине года показатели ещё уточнятся.

Татарстан в числе лидеров по удорожанию услуг

Традиционно индексация тарифов на ЖКУ проводится 1 июля. В 2025 году рост составил от 17,5 до 22,3 %, что почти вдвое превышает среднероссийские показатели. В результате счета татарстанцев в отопительный сезон увеличились примерно на 1 000 рублей.

Жители республики неоднократно выражали недовольство после июльского повышения. По их словам, платежки в Казани выросли на 20 %, а оплата однокомнатной квартиры в Авиастроительном районе достигала 6 тысяч рублей, сообщает inkazan.ru.

Прогноз до 2028 года

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2027 году рост тарифов на ЖКУ в среднем по стране составит 8,7 %, в 2028 — 7,1 %. Однако региональные индексы могут отличаться. Правительство России утвердит точные значения для каждого субъекта в ноябре 2025 года, а для Татарстана — до 20 декабря.

В Госкомитете Татарстана по тарифам подчеркнули, что повышение связано не только с изменением НДС, но и с ростом расходов ресурсоснабжающих организаций, удорожанием газа и увеличением фонда оплаты труда. Федеральная антимонопольная служба заверила, что будет следить за динамикой тарифов и контролировать их рост в регионах.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
