Родная кровь становится врагом за метры: долевая собственность превращает жизнь в бесконечный суд

Совместная собственность требует согласия супругов на продажу по данным юристов

10:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Совладельцев квартиры сегодня немало: жильё покупают в браке, получают по наследству, делят при разводе, оформляют на родителей и детей одновременно. Но режим собственности — совместный или долевой — влияет почти на каждый шаг: от оплаты коммуналки до продажи и покупки квартиры без посредников. Разобраться в нюансах важно, чтобы не попасть в конфликт с родственниками и не потерять деньги в сделке.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Какие бывают виды собственности на квартиру

У квартиры может быть один собственник — это индивидуальная (личная) собственность. Владелец сам решает, когда продавать объект, закладывать его в банке под ипотеку, дарить или завещать.

Если собственников двое и больше, появляется общая собственность. Она бывает двух видов:

общая совместная;

общая долевая.

От выбранного режима зависят права каждого участника: кому нужно чьё согласие, как делится налоговый вычет, кто отвечает по долгам, можно ли арестовать квартиру полностью или только часть.

Совместная собственность чаще всего возникает у супругов на имущество, нажитое в браке, если брачным договором не предусмотрено иное. Долевая — результат приватизации, наследования, покупки комнаты или доли, а также перевода совместной собственности в долевую по соглашению либо по решению суда.

Таблица "Сравнение" совместной и долевой собственности

Критерий Совместная собственность Долевая собственность Определение долей Доли не выделены За каждым собственником закреплена доля (½, 1/3 и т. д.) Документы Один объект, один комплект правоустанавливающих бумаг У каждого владельца свой пакет документов с указанием доли Распоряжение Нужно общее решение всех супругов/совладельцев Каждый распоряжается своей долей, соблюдая права других Риски по долгам Квартира целиком не продаётся за долги одного супруга Долю должника могут взыскать и продать Возникновение права Часто автоматом при покупке в браке Возникает по сделкам, наследству, приватизации, соглашениям

Советы шаг за шагом: как работать с совместной и долевой собственностью

Как продать или купить квартиру в совместной собственности

Заказать свежую выписку из ЕГРН — она покажет вид собственности, собственников и обременения. Проверить семейное положение продавцов: запросить паспорта, свидетельство о браке, при необходимости — соглашение о разделе имущества или брачный договор. Убедиться, что квартира действительно является совместно нажитым имуществом, а не личной собственностью одного из супругов (например, полученной по дарению или наследству до брака). Получить нотариальное согласие второго супруга на продажу, если собственник формально один. Составить договор купли-продажи квартиры, указав, что имущество отчуждают оба супруга или один с нотариальным согласием другого. Оплатить госпошлину за регистрацию, подать договор и пакет документов в Росреестр или МФЦ. После регистрации получить выписку из ЕГРН на нового собственника.

Как продать или купить долю в квартире

Заказать выписку из ЕГРН и посмотреть, кому и в каких долях принадлежит квартира. Продавец доли обязан письменно предложить выкуп другим совладельцам: указать цену, порядок расчётов, сроки. Дождаться отказов или истечения месячного срока, если сособственники молчат. Отказы должны быть письменными, нотариальными. Покупатель запрашивает у продавца подтверждения уведомлений и отказов, сверяет данные с выпиской ЕГРН. Составить договор купли-продажи доли, при необходимости удостоверить его у нотариуса (для большинства сделок с долями нотариальная форма обязательна). Оплатить госпошлину, подать договор, отказы совладельцев, заявления в Росреестр. Получить новую выписку из ЕГРН, где будет указана доля покупателя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать брачный договор → можно купить квартиру, которая считается личной собственностью одного супруга, а второй оспорит сделку → проверять наличие и условия брачного договора через продавца и нотариуса. Не запросить нотариальное согласие супруга при совместной собственности → высокие риски признания сделки недействительной → оформлять согласие у нотариуса и прикладывать его к договору. Покупать долю без письменных отказов других собственников → они могут через суд перевести на себя права покупателя → использовать нотариальные уведомления и хранить все подтверждения отправки. Экономить на проверке квартиры → можно столкнуться с арестами, запретами, ипотекой → заказать расширенную выписку из ЕГРН, при необходимости привлечь юриста по недвижимости или сервис комплексной проверки. Соглашаться на расчёты "наличными на кухне" → трудно доказать факт оплаты → использовать аккредитив, банковскую ячейку или безопасные сервисы расчётов, которые предлагают банки и застройщики.

А что если…

• А что если один из совладельцев против продажи?

При совместной собственности квартиру без него продать нельзя — придётся договариваться, оформлять раздел или через суд выделять доли.

• А что если один собственник не выходит на связь?

По долевой собственности можно предложить выкуп по известному адресу, зафиксировать отправку писем нотариусом. Если месяц прошёл — действовать как с отказом.

• А что если у квартиры есть ипотека или арест?

Сделка возможна только с участием банка и с учётом обременения. Иногда проще сначала погасить кредит, снять обременение, а уже потом продавать.

Таблица "Плюсы и минусы"

Форма Плюсы Минусы Совместная простое оформление для супругов, единый подход к налоговому вычету, имущество защищено от взыскания за долги одного любые сделки только по общему согласию, сложно выделить долю, при конфликтах возможны длительные суды Долевая каждый владелец управляет своей долей (продать, подарить, завещать), доли других не страдают из-за долгов одного, у всех свои документы возможны неудобные "идеальные" доли, споры по порядку пользования, риски купить долю с проблемными соседями

FAQ

Как выбрать форму собственности при покупке квартиры супругами?

Если супруги планируют совместно распоряжаться жильём, чаще выбирают совместную собственность. При желании заранее определить доли (например, по размеру первоначального взноса по ипотеке) имеет смысл оформить долевую или заключить брачный договор.

Сколько стоит оформить сделку с долей?

Помимо госпошлины за регистрацию, нужно учесть оплату услуг нотариуса и, при необходимости, юриста. В итоге расходы могут быть выше, чем при простой покупке квартиры в единоличную собственность, но они снижают риск ошибок.

Что лучше: купить всю квартиру или только долю?

Покупка целой квартиры безопаснее и понятнее. Доля — более бюджетный вариант входа в недвижимость, но нужно внимательно оценивать соседей, порядок пользования и перспективы выделения комнаты.

Мифы и правда

• Миф: "Если квартира оформлена на одного супруга, он может продать её когда угодно".

Правда: если жильё куплено в браке и нет брачного договора, чаще всего это общая совместная собственность, и нужно согласие второго супруга.

• Миф: "Долю в квартире покупают только отчаявшиеся".

Правда: долевая собственность — обычный инструмент в наследстве, при покупке комнаты, регистрации в крупном городе.

• Миф: "Общая собственность всегда опасна".

Правда: при грамотной проверке документов и понятных договорённостях между людьми сделки с общей и долевой собственностью проходят спокойно.

Сон и психология

Споры вокруг квартиры — один из главных источников стресса в семье. Постоянные конфликты по поводу "кто сколько вложил" или "кому какая комната" мешают отдыхать, влияют на сон и общее самочувствие. Чёткое оформление прав, открытое обсуждение условий и обращение к юристу по недвижимости часто оказываются дешевле и спокойнее, чем многолетние споры между родственниками и соседями по доле.

Три интересных факта

В одной квартире может быть десяток и больше долевых собственников — результат наследственных цепочек и дарений. Совместная собственность супругов удобна тем, что не требует выделения долей при покупке, но почти всегда всплывает при разводе и разделе имущества. Перевести совместную собственность в долевую можно по добровольному соглашению, а при споре — через суд, где учитывают вклад каждого, в том числе ремонт и ипотечные платежи.

Исторический контекст

После приватизации 1990-х годов большинство квартир в России перешло из муниципального фонда в частную собственность. Жильё оформляли сразу на несколько членов семьи — отсюда большое количество общедолевых объектов. Позже стали популярны ипотечные сделки, где чаще фигурируют супружеские пары и совместная собственность. Сегодня покупатели вторичного жилья, комнат и долей уже привыкли к этим формам владения, но необходимость внимательно читать ЕГРН и договоры купли-продажи никуда не делась.

Внимательное отношение к документам, спокойная проверка всех нюансов и обращение за помощью к профессионалам — риелтору, нотариусу, юристу по недвижимости — позволяют превратить покупку или продажу квартиры в понятную и контролируемую процедуру, а не в источник бесконечных переживаний.